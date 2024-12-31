По сообщениям японских СМИ, эта страна планирует увеличить бюджет страны на 2025 год на исторические 115,5 триллиона йен (более 700 миллиардов евро), что приблизится к уровню расходов США. При этом, значительная часть средств будет направлена на оборону, что объясняется японским правительством нахождением Страны Восходящего Солнца в пределах досягаемости северокорейских ракет и территориальными спорами с Китаем и Россией, с которыми Япония до сих пор не подписала мирный договор после окончания Второй Мировой Войны. Другой весьма существенной статьей расходов правительства в 2025 году будут, как указывается, социальные программы из-за катастрофического старения населения страны.
Япония постоянно увеличивала свои военные расходы с 2012 года, одновременно внося поправки в свою «пацифистскую конституцию». В 2021 году японское правительство объявило, что удвоит военные расходы страны в рамках Пятилетнего плана с целью их увеличения до 2 % ВВП. Тогда речь шла о нарушении правила, которое негласно было принято в 1970-х годах, согласно которому Япония не должна была выделять более 1 % ВВП на свои оборонные нужды. Таким образом, к 2023 году военный бюджет Японии уже составил 6600 миллиардов иен (около 40 миллиардов евро). Затем он был увеличен на 1000 миллиардов иен в 2024 году до 7700 миллиардов иен (47 миллиардов евро).
В последний месяц, объясняя необходимостью усиления противодействия недружественным региональным инцидентам, прежде всего, с Китаем и Северной Кореей (в частности, из-за заявленного Токио недавнего якобы вторжения китайского самолета-шпиона в воздушное пространство Японии, нарушения территориальных вод, китайско-российское патрулирования вокруг архипелага и т. д.), правительство Японии уже одобрило новое значительное увеличение своих военных расходов на 8 % в рамках ранее утвержденного на 2024 год общего бюджета в 706 миллиардов евро.
Таким образом, при условии утверждения нового бюджета на 2025 год парламентом, где правящая в настоящее время Либерально-демократическая партия (ЛДП) потеряла абсолютное большинство голосов в результате досрочных парламентских выборов в октябре с.г., Министерство обороны Японии рассчитывает получить в свое распоряжение 8 700 миллиардов иен (53,1 млрд евро).
Как объясняют представители японских военных кругов, увеличение бюджета, запланированное на 2025 финансовый год, позволит увеличить финансирование как минимум по двум приоритетам. В соответствии с новой стратегией национальной безопасности, принятой в декабре 2022 года, усиление «возможностей дальней обороны» (проще говоря, «контрнаступления») является одним из них. В частности, планируется 940 миллиардов иен (5,57 миллиарда евро) выделить на разработку и производство ракет большой дальности. Это будет идти рука об руку с проектом по развертыванию группировки малых спутников, предназначенных для обнаружения и сопровождения целей, с инвестициями в 278 миллиардов иен (1,7 миллиарда евро).
Другой приоритет: противоракетная оборона, на которую будет выделен пакет в размере 533 миллиардов иен (3,25 миллиарда евро). Это позволит силам самообороны Японии приобрести два дополнительных корабля, оснащенных системой AEGIS, а также ракеты-перехватчики и мобильный радар.
Кроме того, 314,8 миллиарда иен (почти 2 миллиарда евро) намеревается направить на строительство трех новых многоцелевых и компактных эсминцев типа FFM (улучшенная версия класса Mogami). Всего необходимо приобрести двенадцать единиц таких эсминцев в ближайшие годы. Водоизмещение этих судов составит 4800 тонн, и для их эксплуатации потребуется всего девяносто моряков, благодаря обширной автоматизации.
Что касается авиационной составляющей, то 200 миллиардов иен (1,25 миллиарда евро) будут выделены на приобретение одиннадцати истребителей-бомбардировщиков F-35 (восьми F-35A и трех F-35B). Следует отметить, что 108,7 миллиарда иен (670 миллионов евро) будут выделены на глобальную программу боевой авиации (GCAP), проект боевого самолета 6-го поколения, разработанный в сотрудничестве с Соединенным Королевством и Италией.
Наконец, учитывая демографические данные Японии, также в предложениях по новому военному бюджету на 2025 год речь идет об инвестировании 111 миллиардов иен (680 миллионов евро) в разработку роботизированных систем и активное использование искусственного интеллекта. Идея здесь состоит в том, чтобы компенсировать таким образом неизбежное сокращение численности японских Сил самообороны.