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vizir47
Япония намеревается значительно увеличить свои военные расходы в 2025 году
В рамках планируемого правительством Японии роста общего бюджета страны на 2025 год, ожидается выделение увеличившихся до 8 700 миллиардов иен (53,1 млрд евро) военных расходов этой страны.

По сообщениям японских СМИ, эта страна планирует увеличить бюджет страны на 2025 год на исторические 115,5 триллиона йен (более 700 миллиардов евро), что приблизится к уровню расходов США. При этом, значительная часть средств будет направлена на оборону, что объясняется японским правительством нахождением Страны Восходящего Солнца в пределах досягаемости северокорейских ракет и  территориальными спорами с Китаем и Россией, с которыми Япония до сих пор не подписала мирный договор после окончания Второй Мировой Войны. Другой весьма существенной статьей расходов правительства в 2025 году будут, как указывается, социальные программы из-за катастрофического старения населения страны.

Япония постоянно увеличивала свои военные расходы с 2012 года, одновременно внося поправки в свою «пацифистскую конституцию». В 2021 году японское правительство объявило, что удвоит военные расходы страны в рамках Пятилетнего плана с целью их увеличения до 2 % ВВП. Тогда речь шла о нарушении правила, которое негласно было принято в 1970-х годах, согласно которому Япония не должна была выделять более 1 % ВВП на свои оборонные нужды. Таким образом, к 2023 году военный бюджет Японии уже составил 6600 миллиардов иен (около 40 миллиардов евро). Затем он был увеличен на 1000 миллиардов иен в 2024 году до 7700 миллиардов иен (47 миллиардов евро).

В последний месяц, объясняя необходимостью усиления противодействия недружественным  региональным инцидентам, прежде всего, с Китаем и Северной Кореей (в частности, из-за заявленного Токио недавнего якобы вторжения китайского самолета-шпиона в воздушное пространство Японии, нарушения территориальных вод, китайско-российское патрулирования вокруг архипелага и т. д.), правительство Японии уже одобрило новое значительное увеличение своих военных расходов на 8 % в рамках ранее утвержденного на 2024 год общего бюджета в 706 миллиардов евро.

 Таким образом, при условии утверждения нового бюджета на 2025 год парламентом, где правящая в настоящее время Либерально-демократическая партия (ЛДП) потеряла абсолютное большинство голосов в результате досрочных парламентских выборов в октябре с.г., Министерство обороны Японии рассчитывает получить в свое распоряжение 8 700 миллиардов иен (53,1 млрд евро).

Как объясняют представители японских военных кругов, увеличение бюджета, запланированное на 2025 финансовый год, позволит увеличить финансирование как минимум по двум приоритетам. В соответствии с новой стратегией национальной безопасности, принятой в декабре 2022 года, усиление «возможностей дальней обороны» (проще говоря, «контрнаступления») является одним из них. В частности, планируется 940 миллиардов иен (5,57 миллиарда евро) выделить на разработку и производство ракет большой дальности. Это будет идти рука об руку с проектом по развертыванию группировки малых спутников, предназначенных для обнаружения и сопровождения целей, с инвестициями в 278 миллиардов иен (1,7 миллиарда евро).

 Другой приоритет: противоракетная оборона, на которую будет выделен пакет в размере 533 миллиардов иен (3,25 миллиарда евро). Это позволит силам самообороны Японии приобрести два дополнительных корабля, оснащенных системой AEGIS, а также ракеты-перехватчики и мобильный радар.

Кроме того, 314,8 миллиарда иен (почти 2 миллиарда евро) намеревается направить на строительство трех новых многоцелевых и компактных  эсминцев типа FFM (улучшенная версия класса Mogami). Всего необходимо приобрести двенадцать единиц таких эсминцев в ближайшие годы. Водоизмещение этих судов составит 4800 тонн, и для их эксплуатации потребуется всего девяносто моряков, благодаря обширной автоматизации.

Что касается авиационной составляющей, то 200 миллиардов иен (1,25 миллиарда евро) будут выделены на приобретение одиннадцати истребителей-бомбардировщиков F-35 (восьми F-35A и трех F-35B). Следует отметить, что 108,7 миллиарда иен (670 миллионов евро) будут выделены на глобальную программу боевой авиации (GCAP), проект боевого самолета 6-го поколения, разработанный в сотрудничестве с Соединенным Королевством и Италией.

Наконец, учитывая демографические данные Японии, также в предложениях по новому военному бюджету на 2025 год речь идет об инвестировании 111 миллиардов иен (680 миллионов евро) в разработку роботизированных систем и активное использование искусственного интеллекта. Идея здесь состоит в том, чтобы компенсировать таким образом неизбежное сокращение численности японских Сил самообороны.

#военные новости #военное противостояние #военный бюджет японии на 2025 год
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