Греция решила предоставить Украине 24 ракеты ПВО американского производства RIM-7 Sea Sparrow, что стало значительной демонстрацией ее растущей поддержки Украины.

28 декабря 2024 года греческая газета Kathimerini сообщила, что Греция решила передать Украине 24 ракеты американского производства RIM-7 Sea Sparrow, что стало значительной демонстрацией ее растущей поддержки Украины в противодействии России в СВО. Как заявляют греческие СМИ, этот шаг является частью более широких обязательств Греции по укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины.

Согласно украинским источникам, ракеты Sea Sparrow будут интегрированы в советские системы противовоздушной обороны "Бук", которые в настоящее время модернизируются в рамках программы FrankenSAM. Эти модернизированные комплексы "Бук" способны стрелять как ракетами класса "воздух-воздух" Sea Sparrow, так и AIM-9L/I-1 "Сайдвиндер", что, по мнению Киева, значительно улучшит возможности обороны Украины от целого ряда воздушных угроз.

Ракетный комплекс Sea Sparrow, разработанный и производимый американской оборонной компанией Raytheon, на протяжении десятилетий был краеугольным камнем военно-морской противовоздушной обороны. Первоначально разработанная в 1960-х годах для использования ВМС США, RIM-7 Sea Sparrow с тех пор превратилась в универсальную ракету класса "земля-воздух", которая используется на военно-морских платформах по всему миру. Ракеты Sea Sparrow постоянно совершенствовались в соответствии с меняющимися требованиями современной войны, что сделало их активным инструментом как для военно-морских, так и для наземных систем противовоздушной обороны.

RIM-7 Sea Sparrow - это ракета класса "земля-воздух" малой дальности, предназначена для перехвата и уничтожения воздушных угроз, включая самолеты и ракеты. Для наведения используется полуактивная радиолокационная система самонаведения, позволяющая эффективно обнаруживать и отслеживать цели. Обладая дальностью полета до 40 километров, RIM-7 Sea Sparrow способна поражать высокоскоростные цели, такие как крылатые ракеты, истребители и беспилотные летательные аппараты, что делает этот тип ракет удобным решением для текущих оборонных нужд Украины.

Полуактивная радиолокационная система самонаведения ракеты Sea Sparrow позволяет ей эффективно захватывать цели, а неконтактный взрыватель обеспечивает высокую вероятность перехвата при поражении быстро движущихся или уклоняющихся целей. Ракета способна развивать скорость, превышающую 2,2 Маха (более 2500 км/ч). Ее осколочно-фугасная боеголовка предназначена для уничтожения приближающихся ракет или самолетов при ударе, что повышает ее надежность. Эти характеристики делают RIM-7 Sea Sparrow неплохим средством для нейтрализации широкого спектра воздушных угроз, от современных истребителей до, все более совершенных, крылатых ракет.

Поставка Грецией этих ракет является последней из серии мер военной поддержки, которые Греция приняла, неуклонно наращивая свою помощь ВСУ, особенно в области противовоздушной обороны. Первоначально Греция предоставляла Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты и стрелковое оружие. В дополнение к артиллерийским боеприпасам, военная поддержка Греции Украине включала в себя множество другого необходимого оборудования. С октября 2022 года Греция поставила Украине 40 боевых машин пехоты БМП-1А1, предоставленных в рамках программы Ringtausch, в рамках которой эти машины были обменены на 40 БМП Marder немецкого производства. Ожидается, что в ближайшем будущем Киеву будет поставлена еще одна партия БМП-1А1. Что касается противотанковых средств, то с февраля 2022 года Греция поставила 815 единиц противотанкового оружия РПГ-18.

Военная поддержка Грецией Киева также включает в себя 20 000 автоматов Калашникова, которые были поставлены с февраля 2022 года для усиления пехотных подразделений ВСУ. Кроме того, Греция предоставила значительное количество 122-мм реактивных артиллерийских снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 и РМ-70. Хотя точное количество этих снарядов остается неизвестным, они, по признанию Киева, имели большое значение в артиллерийских обстрелах российских войск и территорий.

Продолжая поддерживать потребности Украины в стрелковом оружии, Греция, как ожидается, поставит в ближайшее время дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию вместе с артиллерийскими снарядами. Греция также работает через Европейское оборонное агентство (EDA) над закупкой и поставкой в Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые являются ключевым компонентом украинской артиллерии дальнего действия. Эти взносы являются частью более широкой стратегии Греции по обеспечению ВСУ необходимыми ресурсами.

По оценкам западных обозревателей, поддержка ВСУ со стороны Греции подчеркивает растущее стратегическое сотрудничество между Грецией и Украиной, а также солидарность Греции с союзниками по НАТО в усилиях по обеспечению украинской армии оружием и боеприпасами.