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На Западе высоко оценили новую 152-мм гаубицу 2С43 "Мальва", оснащенную защитой от БПЛА

Западные эксперты дают самые высокие оценки новой версии российской самоходной гаубицы 2С43 "Мальва", оснащенной передовыми системами борьбы с беспилотниками и повышенной огневой мощью.
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Не секрет, что в любом вооруженном конфликте участвующие в нем вооруженные силы стремятся обкатать свои инновационные решения в создании новых образцов оружия, военной техники или в тактике ведения боевых действий. Поэтому военные эксперты всех стран особенно внимательно отслеживают такие инновации и определяют целесообразность и возможность использования их в своих интересах и на благо своих вооруженных сил.

В этой связи не удивительно, что любые инновации российских вооруженных сил в проходящей СВО в Украине являются объектом особенно пристального внимания западных военных экспертов.  Именно в этом контексте в последние дни многие западные СМИ и военные эксперты обратили повышенное внимание к новой версии российской самоходной гаубицы 2С43 "Мальва", оснащенной передовыми системами борьбы с беспилотниками и повышенной огневой мощью. Эта 152-мм самоходная гаубица на колесах, разработанная Россией, была задействована в продолжающейся СВО в Украине и, как пишут западные СМИ, первое подтвержденное обнаружение этой системы произошло 2 июня 2024 года, когда на аэрофотоснимках была обнаружена "Мальва"  на огневой позиции в Харьковской области.

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В своих оценках западные эксперты подчеркивают передовые возможности модернизированной 2С43 "Мальва", включая системы радиоэлектронной борьбы, защиту от беспилотников и недавно разработанный снаряд большой дальности, способный стрелять на расстояние до 50 км. Указывается, что это развертывание знаменует собой важный шаг в усилиях России по укреплению своих артиллерийских возможностей и адаптации к требованиям современной войны.

Как отмечают в своих комментариях западные обозреватели, в последней версии "Мальвы" явно  учтены критические замечания, высказанные по отношению к более ранним моделям, в частности, в отношении дальности стрельбы и боевой эффективности. Эта модернизированная версия заменяет старую пушку 2А64 модифицированным артиллерийским орудием, созданным, явно, на основе системы 2А36 Гиацинт-B. Эта модификация позволяет "Мальве"  достигать максимальной дальности стрельбы в 50 километров, используя недавно разработанные дальнобойные снаряды, что является существенным улучшением по сравнению с предыдущими версиями. Система также поддерживает высокоточные боеприпасы "Краснополь-М", позволяющие наносить точные удары по важным целям на больших расстояниях. Эти усовершенствования позволяют сопоставить возможности "Мальвы" с некоторыми из самых передовых западных систем, такими как французская CAESAR и немецкая PzH 2000.

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Как подчеркивают западные эксперты, 2S43 "Мальва" обладает передовыми защитными функциями для повышения живучести на современном поле боя. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) интегрированы для противодействия БПЛА и угрозам электронного наблюдения, а защитные экраны и маскировочная сетка улучшают защиту от разведывательных действий и ударов с БПЛА. Несмотря на то, что конструкция "Мальвы" на колесах позволяет отказаться от тяжелой физической брони по сравнению с гусеничными системами, такими как 2С19 Мста-С, использование ею современных средств радиоэлектронного противодействия и мобильность компенсируют это ограничение, что отражает дальновидный подход к проектированию артиллерии.

Западные обозреватели отмечают, что, по сравнению с другими самоходными гаубицами, находящимися на вооружении России, такими как 2С19 "Мста-С", 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация", в которых отсутствуют интегрированные системы РЭБ и современные средства борьбы с беспилотниками, "Мальва" лучше оснащена для решения задач современной войны. Ее 50-километровая дальность стрельбы намного превосходит 30 километров у 2S19 и 15-18 километров у 2S1 и 2S3. 

Мобильность "Мальвы" - еще одно ключевое преимущество. Ее колесная платформа 8х8 обеспечивает более быстрое развертывание и перемещение по сравнению с гусеничными платформами, которые работают медленнее, менее экономичны и требуют большего объема технического обслуживания. 

Эксперты указывают, что 2S43 "Мальва" обладает рядом неоспоримых преимуществ перед французской CAESAR и шведской Archer, особенно в плане огневой мощи, возможностей радиоэлектронной борьбы и мобильности в современных боевых условиях. Одним из наиболее заметных преимуществ "Мальвы" перед западными образцами техники является увеличенная дальность стрельбы в 50 километров при использовании новых снарядов и высокоточных боеприпасов "Краснополь-М".  

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Использование защитных экранов от беспилотников и маскировочных сеток еще больше повышает способность системы работать незамеченной и снижает уязвимость для наблюдения противника. Хотя CAESAR и Archer оснащены современными системами связи и целеуказания, ни одна из них не обеспечивает такой же уровень комплексной защиты от БПЛА и электронных угроз, как "Мальва", что особенно важно в современных артиллерийских боях, где беспилотники играют все более доминирующую роль.

Наконец подчеркивается, что колесное шасси 2S43 "Мальвы"  обеспечивает значительные преимущества с точки зрения мобильности, более быструю перегрузку и более эффективную логистику. Хотя гаубицы CAESAR также оснащены колесами (на шасси 6х6), они обладает несколько меньшей мобильностью и приспособляемостью по сравнению с "Мальвой", особенно на пересеченной местности. Гусеничный движитель Archer выгоден в условиях бездорожья, но отличается меньшей мобильностью и большей сложностью логистики. Более высокая дорожная скорость и топливная экономичность "Мальвы"  делают ее особенно подходящей для операций, требующих быстрой смены местоположения и нанесения быстрых ударов, что является ключевым преимуществом в динамичных, быстро меняющихся зонах конфликтов.

Таким образом, большая дальность стрельбы 2С43 "Мальвы", расширенные возможности радиоэлектронной борьбы и превосходная мобильность на дорогах дают ей явные преимущества перед французской CAESAR и шведской Archert, особенно в условиях, когда современные технологии, включая беспилотные летательные аппараты и высокоточные боеприпасы, играют центральную роль в стратегии ведения боя. Эти особенности, по оценкам западных экспертов, позиционируют "Мальву"  как высокоэффективную самоходную гаубицу в современной войне, особенно с точки зрения оперативной гибкости и времени реагирования.

 

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