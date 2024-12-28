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vizir47
Китай спускает на воду первый крупный десантный корабль с электромагнитной катапультой для БПЛА
В Китае спущен на воду первый десантный корабль нового класса Type 076 "Сычуань" водоизмещением 40 000 тонн, позволяющей запускать и сажать пилотируемые и беспилотные боевые самолеты в дополнение к вертолетам, аналогично авианосцу.

Начиная с 2000-х годов военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали значительно укреплять свой флот десантных кораблей, приняв на боевую службу не менее шести единиц кораблей класса Type 071, каждый из которых имел водоизмещение 25 000 тонн.

Затем, не дожидаясь завершения этой программы, в сентябре 2019 года НОАК спустила на воду «Хайнань», первый десантный корабль класса Type 075. Этот корабль водоизмещением 35 000 тонн и длиной 205 метров способен вместить около тридцати вертолетов, будь то ударные, такие как Z-19, или транспортные, такие как Z-8  и Z-20. Наконец, он стал теперь использовать десантные корабли класса Type 726.

В настоящее время к распоряжении НОАК имеется три подразделения десантных кораблей  из восьми запланированных.

В 2020 году, когда «Хайнань» завершал ходовые испытания, судостроительная корпорация China Shipbuilding Group представила новую концепцию десантного корабля класса Type 076. В то время предполагалось, что это судно будет оснащено электромагнитной катапультой для запуска боевых беспилотников-невидимок. Тогда китайский журнал Ordnance Industry Science Technology объяснял, что это будет своего рода «мини-авианосец», предназначенный для усиления способности НОАК «атаковать корабли и наземные цели с открытого моря с использованием БПЛА».

Менее чем через пять лет после этого первый такой десантный корабль водоизмещением 40 000 тонн этого нового класса Type 076 был спущен на воду на церемонии, состоявшейся в Шанхае 27 декабря. Новый корабль получил название «Сычуань» и бортовой номер 51. Как подчеркивают китайские СМИ, этот корабль является первым в своем роде в мире, оснащенным электромагнитной катапультой и технологией захвата, позволяющей запускать и сажать пилотируемые и беспилотные боевые самолеты в дополнение к вертолетам, аналогично авианосцу.

Корабль класса Type 076 оснащен полноразмерной взлетной палубой, позволяющей взлетать самолетам и запускать беспилотные летательные аппараты. Как отмечается в официальных сообщениях НОАК, этот класс кораблей ликвидирует стратегический разрыв в линейке десантных кораблей.

Имея водоизмещение при полной нагрузке более 40 000 тонн, "Сычуань" имеет две надстройки и взлетную палубу, простирающуюся по всей ее длине, то есть примерно на 250 метров. Он оснащен двумя газовыми турбинами мощностью 21 МВт и шестью дизельными двигателями мощностью 6 МВт, способен принять на свой борт более 1000 солдат.

Согласно сообщениям китайских СМИ, благодаря своей электромагнитной катапульте, размеры которой будут аналогичны тем, которые установлены на авианосце «Фуцзянь», и ее технологии захвата самолетов при посадке, "Сычуань" сможет использовать боевые дроны Hongdu GJ-11 и Flying Dragon-2. По данным официального сайта China Bugle, связанного с информационным медиа-центром НОАК, он может перевозить самолеты, вертолеты и транспортные военные автомобили-амфибии. Как сообщается, примечательность этого китайского десантного корабля также состоит в том, что на сегодняшний день только ВМС США смогли интегрировать реактивный боевой беспилотник в бортовую авиагруппу вместе с X-47B компании Northrop Grumman.

Судно также обладает отличными десантными возможностями, позволяющими атаковать береговую линию противника и перевозить десантный батальон, что позволяет быстро достичь целевого района для проведения десантных операций. По словам китайского военного эксперта Чжан Цзюньшэ, "Сычуань" обладает мощными комплексными боевыми возможностями, способными выполнять различные воздушно-десантные операции. Ввод в строй большого десантного корабля-амфибии класса Type 076 значительно повысит всестороннюю боеспособность ВМС НОАК, в частности, их возможности в проведении операций в дальнем море и многоаспектных десантных операций на большие расстояния. Он сыграет важную роль в защите национального суверенитета и морских прав, отметил Чжан.

Китайские военные эксперты подчеркивают, что корабль класса Type 076 является кульминационным развитием всех существующих в НОАК десантных кораблей, включая использование радаров эсминцев и фрегатов, электромагнитную катапульту авианосца "Фуцзянь" и концепцию доказавшего свою эффективность десантного корабля класса Type 075.

#военные новости #военное противостояние #вмс ноак #десантный корабль &quot;сычуань&quot;
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