США и Япония разработали «Руководящие принципы расширенного сдерживания», включающие угрозы возмездия.

Согласно появившимся сообщениям, Соединенные Штаты и Япония предприняли дополнительные шаги для укрепления своего альянса в области безопасности перед лицом стратегической и ядерной угрозы. 26 декабря 2024 года Министерство обороны США объявило о разработке «Руководящих принципов расширенного сдерживания» - документа, направленного на повышение стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, способности обеих стран предотвращать агрессивные действия потенциальных противников, такие как нападение или развязывание конфликта.

Эта концепция представляет собой корректировку стратегического подхода в области обороны и безопасности, включает угрозы возмездия («сдерживание путем наказания») или меры, которые делают успех противника крайне маловероятным («сдерживание путем отрицания»). Расширенное сдерживание конкретно относится к обязательству страны защищать своих союзников, используя сочетание военного потенциала, включая ядерные и обычные вооруженные силы.

Как указывают американские СМИ, новые «Руководящие принципы» являются результатом обширных обсуждений, проведенных в рамках Расширенного диалога по сдерживанию (EDD), форума, который позволил двум странам оценить возникающие угрозы и разработать скоординированные ответные меры. Эта система не только укрепляет существующие протоколы консультаций и взаимодействия, но и вводит меры, призванные обеспечить единый подход к любому потенциальному кризису.

Основное внимание в «Руководстве» уделяется важности стратегического обмена сообщениями - инструменту, предназначенному для демонстрации готовности и решимости НАТО сдерживать любые агрессивные действия противников. В документе также подтверждается приверженность США своим расширенным гарантиям безопасности, которые включают в себя предоставление ядерного зонтика, современных обычных вооруженных сил и систем противоракетной обороны. Эти возможности в дальнейшем интегрируются с растущей оборонной инфраструктурой Японии, обеспечивая надежную и всеобъемлющую систему сдерживания. Активный вклад Японии, включая достижения в области противоракетной обороны, технологий наблюдения и обеспечения боеготовности сил, подчеркивается в качестве ключевых компонентов общей стратегии НАТО.

Как подчеркивают американские обозреватели, объявление о «Руководящих принципах расширенного сдерживания» было сделано «на фоне растущей обеспокоенности по поводу все более агрессивной военной позиции Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно вблизи Японии». Указывается озабоченность Вашингтона активизацией Китая своей деятельности в Восточно-Китайском море, включая частые вторжения военных самолетов и судов в территориальные воды и воздушное пространство Японии вокруг островов Сенкаку, которыми управляет Япония. Кроме того, быстрая военная модернизация Пекина, масштабные военно-морские операции и строительство искусственных островов в спорных районах также якобы являются источником усиления напряженности в регионе. Эти действия в сочетании с ракетными достижениями Китая представляют собой, по мнению Белого дома, прямой вызов безопасности Японии и основанному на правилах международному порядку в регионе в целом. В этой связи США и Япония рассматривают указанные события как серьезные угрозы, которые требуют единого и решительного ответа для сдерживания агрессии и обеспечения региональной стабильности.

Обозреватели США также подчеркивают, что это заявление основывается на прочных оборонных связях между Вашингтоном и Токио, которые значительно расширились в ответ на вызовы региональной безопасности. Это партнерство характеризуется тесным военным сотрудничеством, совместными учениями и оборонными инициативами, направленными на укрепление взаимной безопасности и региональной стабильности. В последние годы обе страны предприняли несколько ключевых инициатив по укреплению своего сотрудничества в области обороны. Например, в проводимых в Японии раз в два года полевых учениях "Острый меч-25", которые состоялись с 23 октября по 1 ноября 2024 года, участвовали подразделения сил самообороны Японии (JSDF) и вооруженных сил США. Эти учения были направлены на повышение боевой готовности и укрепление оперативной совместимости между двумя союзниками.

Япония также сама укрепляет свои оборонные возможности за счет увеличения оборонного бюджета. Примечательно, что Япония намерена утвердить рекордный бюджет на 2025 финансовый год в размере 734 миллиардов долларов, предполагающий значительные инвестиции в национальную оборону. Этот всеобъемлющий бюджет включает ассигнования на приобретение крылатых ракет большой дальности, "Томагавков" американского производства и передовых систем противоракетной обороны для усиления возможностей Японии по нанесению ответного удара. Эти инвестиции являются частью более широкой стратегии Японии, направленной на решение возникающих проблем безопасности в регионе и на то, чтобы играть более заметную роль в альянсе двух стран.

Кроме того, США и Япония расширили технологическое сотрудничество, включая недавнее соглашение о совместной разработке гиперзвукового перехватчика для усиления систем противоракетной обороны. Как отмечается обозревателями, эта инициатива была выдвинута на фоне продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи, агрессивных военных маневров Китая и распространения передовых систем вооружения по всему Индо-Тихоокеанскому региону. «Руководящие принципы» в этой связи направлены на решение таких проблем путем укрепления американо-японского альянса как гаранта региональной стабильности.

Представитель Министерства обороны США охарактеризовал «Руководящие принципы» как свидетельство способности Североатлантического союза адаптироваться и укрепляться в ответ на возникающие угрозы. Японские официальные лица поддержали это мнение, подчеркнув важность единого и активного подхода к сохранению международного порядка, основанного на правилах. В перспективе ожидается, что эти «Руководящие принципы» проложат путь к дальнейшему углублению сотрудничества между двумя странами, продемонстрируют эволюцию американо-японского альянса, обеспечивая его актуальность и эффективность в решении проблем современного мира.