Западные военные эксперты в своих оценках развенчивают стремление Киева превознести качества французских бронированных машин AMX-10RC, указывая, что их использование в СВО как штурмовой военной техники не соответствует ожиданиям ВСУ.

Трезво оценивая происходящие в США и ряде стран Запада политические изменения, которые, безусловно, повлекут за собой сокращение в 2025 году военной помощи Украине со стороны ее союзников, в Киеве решили использовать свои информационно-пропагандистские возможности для всяческого восхваления отдельных западных стран и их военной техники, которые по крайней мере пока обещают не уменьшать свою поддержку финансами и оружием ВСУ. И в числе таких стран, с особо подчеркнутой положительной оценкой со стороны Украины, стала в последнее время в украинских СМИ активно указываться Франция и французская военная техника, продолжающая поступать на вооружение в ВСУ.

Так, в последние дни в украинском информационном поле появились статьи, восхваляющие якобы исключительные возможности поступающих из Франции бронированных разведывательных машин AMX-10RCR. В частности, указывается, что их появление в Украине в январе 2023 года «стало поворотным моментом в европейской поддержке Киева, сыгравшим решающую роль в запуске европейской инициативы по поставке тяжелых боевых машин вооруженным силам Украины».

Сообщается, что Франция предоставила Украине в общей сложности 38 бронированных машин AMX-10RC, 14 из которых были поставлены весной 2023 года.

Как указывается, эти бронемашины были быстро развернуты на передовой и украинские военные стали активно использовать их для прямых наступательных операций.

В публикуемых украинскими СМИ статьях сообщается, что в настоящее время французская машина 6х6, используемая в качестве штурмового орудия, зарекомендовала себя «как незаменимый инструмент в районах боевых действий, играя ключевую роль в украинском противодействии России, нанося решающие удары по атакующей пехоте, используя при этом свою превосходную мобильность, чтобы избежать ответного огня».

Недавние репортажи, в том числе показанные телеканалом Armiia TV, приводят свидетельства украинских солдат, что одной из сильных сторон AMX-10RCR является система точного наведения. «В сочетании с информацией, получаемой от украинских беспилотников-разведчиков, эта машина может наносить сокрушительные удары по российской пехоте, атакующей позиции союзников. 105-мм пушка BEKA MECA F2 калибра 48 особенно эффективна, что позволяет ей поражать цели на большом расстоянии осколочно-фугасными снарядами (OE 105 F3), которые очень эффективны против пехоты». При хорошо подготовленном заряжающем, AMX-10RCR может производить стрельбу со скоростью один выстрел в 6 секунд, выпуская от 11 до 12 противопехотных снарядов перед изменением положения. Отмечается, что именно здесь проявляется одно из преимуществ AMX-10RCR - его мобильность.

При боевой массе в 17 тонн, масса оси AMX-10RCR составляет менее 6 тонн, а соотношение мощности к весу составляет 16,5 л.с. на тонну, что обеспечивает этой БМП неплохую мобильность на пересеченной местности. Эти характеристики действительно позволяют AMX-10RCR быстро передвигаться и уклоняться от огня после нанесения ударов.

Эволюция использования украинскими войсками в СВО AMX-10RCR от бронированной разведывательной машины до стратегической штурмовой военной техники демонстрирует, по заключениям украинских военных экспертов, универсальность этой БМП на поле боя. Отмечается, что, первоначально считавшийся непригодным для ведения прямых боевых действий, теперь AMX-10RCR стал активным элементом стратегии противодействия Украины России в СВО.

В то же время западные военные эксперты, в своих комментариях использования AMX-10RCR в условиях СВО, дают иные оценки эффективности этой французской военной техники. Признавая, что ВСУ пытаются активно использовать эту БМП в продолжающейся СВО, они обращают внимание на ее неэффективность в качестве штурмовой военной техники. При этом приводятся опубликованные самими ВСУ сведения, что, еще по состоянию на 3 сентября 2024 года была подтверждена потеря 4 из этих транспортных средств: одно уничтожено, два брошены и одно захвачено российскими военными. В дальнейшем эти цифры увеличились.

Как указывается, после того, как эти бронемашины были развернуты украинскими войсками на передовой, результаты от такого шага оказались далеки от ожидаемых. Украинские военные, первоначально использовавшие французскую машину для прямых наступательных операций, быстро поняли, что AMX-10RCR не обладает необходимой броней и огневой мощью для этой роли. Появились негативные сообщения о неэффективности этой машины, и многие солдаты выразили недовольство этой БМП. По этой причине западные военные эксперты советуют украинской армии сократить использование AMX-10RCR или приберечь эти БМП для менее рискованных миссий.