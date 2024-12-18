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vizir47
Литва закупает 44 танка Leopard 2A8 для создания нового батальона
Литва официально подтвердила приобретение 44 боевых немецких танков Leopard 2A8, с использованием которых она намерена сформировать новый батальон.

Литва официально подтвердила приобретение 44 основных боевых немецких танков Leopard 2A8 после подписания соглашения об их закупке новоназначенным министром обороны страны Довиле Шакалене во время ее первого визита в Берлин.

 О подтверждении этой сделки было объявлено также министром обороны Германии Борисом Писториусом в заявлении для прессы, в котором подчеркивались финансовые выгоды от покупки в рамках немецкого рамочного контракта с производителем танка. По словам министра Писториуса, эта модель закупок не только снизит затраты на приобретение, но и облегчит их техническое обслуживание в будущем.

Согласно сообщениям литовских СМИ, Leopard 2A8, значительно модернизированная версия своих предшественников, имеет боевую массу около 70 тонн и оснащен передовыми технологиями, что сделает его важным активом для повышения обороноспособности Литвы. Министр Шакалене, которая находится на своем посту всего одну неделю, подчеркнула важность укрепления боеспособности Литвы, подтвердив, что ее правительство планирует увеличить расходы на оборону более чем на 800 миллионов евро в следующем году. Эти средства позволят Литве инвестировать в приобретение новых танков раньше, чем ожидалось, что ускорит их приобретение и поставку. Шакалене подтвердила глубокое доверие своей страны к Германии, выразив желание углублять двусторонние отношения независимо от политического контекста. Кроме того, Шакалене заявила, что Литва сосредоточена на создании привлекательных условий для дислоцированных в стране немецких войск в рамках инициативы по созданию Литовской бригады - сводной бригады Североатлантического альянса, которую планируется разместить в Литве. Германия, как отмечается,  играет ключевую роль в этой оборонной инициативе, направленной на укрепление присутствия НАТО в регионе. Министр Писториус также подтвердил, что создание Литовской бригады продвигается в соответствии с планом. В настоящее время на месте дислоцируется 150 военнослужащих, и планируется увеличить это число до 500 к концу следующего года.

С приобретением 44 танков Leopard 2A8 Литва намерена сформировать танковый батальон, рассчитывая тем самым значительно повысить свои бронетанковые возможности и вносить больший вклад в операции НАТО.

Leopard 2A8 - это основной боевой танк нового поколения, разработанный и произведенный в Германии. Он представляет собой усовершенствованную версию Leopard 2 со значительными улучшениями в защите, характеристиках и оборудовании. Его основным вооружением является 120-мм гладкоствольная пушка L55, которая обеспечивает ему значительную огневую мощь. Кроме того, он оснащен спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и системой противодействия APS, которая защищает танк от современных угроз, таких как реактивные гранаты (РПГ) и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

Что касается защиты, Leopard 2A8 оснащен новым поколением как активной, так и пассивной круговой брони. Эта броня разработана для обеспечения защиты от современных угроз, включая противотанковое управляемое оружие и реактивные гранаты.

При весе до 67 000 кг Leopard 2A8 остается относительно мобильным, развивая максимальную скорость на дорогах в 70 км/ч. Его дальность действия составляет 450 км, что позволяет ему выполнять длительные операции без необходимости частой дозаправки. Танк оснащен несколькими вспомогательными системами для обеспечения комфорта и безопасности экипажа из четырех человек. К ним относятся коллективная система защиты NRBC (ядерная, радиологическая, биологическая, химическая), система предварительного подогрева двигателя, обогреватель отсека экипажа, вспомогательная силовая установка и система охлаждения отсека экипажа.

Длина Leopard 2A8 составляет 7,7 метра, ширина - 4,0 метра, высота - 3,0 метра. Эти размеры обеспечивают хорошую маневренность и при этом достаточно места для применения передовых технологий и интегрированных систем защиты. Этот танк, используемый Германией и Чехией, позиционируется как важное оружие современных бронетанковых войск, сочетая в себе огневую мощь, мобильность и ультрасовременную защиту.

О решении Литвы приобрести танки Leopard было впервые объявлено Советом национальной обороны этой страны в январе. Однако точное количество, модель и детали приобретения были окончательно определены только сейчас.

#военные новости #военное противостояние #литва закупает танки
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