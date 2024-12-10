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vizir47
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
На Западе активно обсуждаются тактико-технические возможности новейшего российского ЗРК "Бук-М3 Викинг", являющегося новейшим поколением ЗРК "Бук", способных перехватывать широкий спектр современных воздушных угроз.

После демонстрации Москвой боевых возможностей новой гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», полностью разрушившей 21 ноября украинский завод «Южмаш»,  на Западе с повышенным вниманием стали отслеживать и обсуждать другие инновационные изделия российского ВПК.

Так, в последние дни в американских СМИ стали активно обсуждаться тактико-технические возможности новейшего российского ЗРК "Бук-М3 Викинг", также известного под кодовым названием SA-27 Gullum, являющегося новейшим поколением зенитно-ракетных комплексов семейства "Бук", способных перехватывать широкий спектр современных воздушных угроз. При этом американскими военными экспертами особо подчеркивается способность ЗРК "Бук-М3 Викинг" перехватывать самолеты-невидимки, такие как F-35 и F-22 Raptor, тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, высокоточное оружие и даже зависшие вертолеты.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/95/Russian_Buk-M3_air_defense_missile_system_able_to_Intercept_US_F-35_and_F-22_Stealth_Fighters_1920_001-95b31fd5.jpeg

Как отмечают западные обозреватели, обладая расширенными возможностями, ЗРК "Бук-М3 Викинг" с дальностью действия до 65 км и высотой перехвата до 25 км представляет собой значительный прорыв в российских технологиях противовоздушной обороны, предлагая надежное решение для противодействия современным воздушным угрозам на больших дальностях и различных высотах. При этом отмечается, что одной из отличительных особенностей ЗРК "Бук-М3 Викинг" является увеличенная дальность стрельбы, что значительно повышает его оперативную эффективность, позволяя защищать стационарные оборонительные позиции, а также мобильные и ценные объекты, обеспечивая многоуровневую защиту. Кроме того, система может перехватывать тактические баллистические ракеты на дальности до 50 километров, обеспечивая важнейшую защиту от ракет малой дальности, нацеленных на критически важную инфраструктуру или военные объекты.

Западные эксперты также выделяют высотный охват этого новейшего российского ЗРК, который может поражать цели в широком вертикальном диапазоне, начиная с высоты всего 10 метров — что идеально подходит для перехвата низколетящих крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов или зависших в воздухе ударных вертолетов - и заканчивая высотами до 25 километров. Это означает, что система может защищаться как от быстро движущихся угроз на малой высоте, так и от высоколетящих воздушных угроз, таких как бомбардировщики и разведывательные платформы. Способность отслеживать и перехватывать цели в таком широком диапазоне высот делает "Бук-М3" чрезвычайно универсальным средством противовоздушной обороны.

Перечисляя тактико-технические характеристики ЗРК "Бук-М3 Викинг", эксперты указывают на его оснащение усовершенствованной многофункциональной радиолокационной системой, которая может одновременно отслеживать до 36 целей и наводить до 12 ракет на соответствующие цели. Это позволяет ЗРК бороться одновременно со многими воздушными угрозами в ходе одного боя, что делает его высокоэффективным в сложных сценариях атаки. Радиолокационная система особенно примечательна своей способностью обнаруживать и отслеживать даже самолеты—невидимки, такие как F-35, которые предназначены для того, чтобы уклоняться от обнаружения обычными радарами. Радар X-диапазона, встроенный в "Бук-М3 Викинг", может отфильтровывать помехи и точно определять цели с низким радиолокационным сечением (RCS), преодолевая, таким образом, один из самых сложных аспектов современной противовоздушной обороны: способность использовать технологию "стелс". Это делает "Бук-М3 Викинг" ключевым средством борьбы с истребителями нового поколения Запада и другими платформами, уклоняющимися от радаров.

Что касается ракетных возможностей, то указывается на использование "Бук-М3 Викинг" модернизированных ракет 9М317М, которые оснащены более мощной двухступенчатой двигательной установкой и радиолокационной головкой самонаведения. Такая ракета может развивать высокую скорость и маневрировать для перехвата быстро движущихся целей, таких как баллистические ракеты и гиперзвуковые угрозы.  Повышенная маневренность и дальнобойность ракеты 9М317М делают ее высокоэффективным решением для перехвата не только традиционных летательных аппаратов, но и современных высокоточных боеприпасов. Универсальность комплекса "Бук-М3 Викинг" позволяет ему также поражать высокоточное оружие, такое как управляемые бомбы, ракеты класса "воздух-земля" и другие современные боеприпасы, используемые современными западными истребителями и бомбардировщиками.

Весьма положительно оценивается западными экспертами мобильность и кратчайшее время развертывания ЗРК, использующего гусеничное шасси, которое имеет множество преимуществ на сложной местности. Отмечается, что такая мобильность имеет решающее значение в динамичных боевых условиях, где быстрая передислокация может стать решающим фактором между эффективным перехватом и провалом. Возможность мобильной пусковой установки системы нести до 12 ракет, что гораздо больше по сравнению с предыдущими моделями, и запускать их одновременно, обеспечивая возможность быстрого реагирования, указывается как  значительное преимущество.

Также западными обозревателями особо выделяется легкая интеграция  ЗРК "Бук-М3 Викинг" в российскую систему ПРО, возможность действовать в координации с другими системами противоракетной обороны, такими как С-400 и С-500. Это позволяет создать многоуровневую интегрированную систему защиты, способную реагировать на множественные типы угроз на различных дальностях и высотах. Его системы командования и управления позволяют осуществлять обмен данными в режиме реального времени с оборонительными платформами более высокого уровня, гарантируя, что "Бук-М3 Викинг" работает как часть более масштабных и скоординированных усилий по противовоздушной обороне, являясь важнейшим элементом стратегии России по поддержанию превосходства в воздухе и противодействию современным воздушным угрозам на поле боя.

#военные новости #военное противостояние #зрк &quot;бук-м3 викинг&quot;
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