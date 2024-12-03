Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Германия готовится поставить для ВСУ тысячи новейших беспилотников HX-2, нечувствительных к РЭБ
Немецкий производитель Helsing представил HX-2 - новый «интеллектуальный ударный беспилотник», невосприимчивый к РЭБ, 4000 единиц которых с декабря 2024 года Германия уже начнет поставлять Украине.

Согласно сообщениям немецких СМИ, одним из пунктов обещанной канцлером ФРГ Олафом Шольцом, прибывшим 2 декабря в Киев для встречи с Зеленским, очередной военной помощи Украине объемом €650 млн, является массированная поставка новейших немецких ударных беспилотников HX-2. О том, что Германия в общей сложности поставит Киеву 4 тысячи боевых БПЛА на базе ИИ, в середине ноября уже сообщал глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус.

Описание: https://www.opex360.com/wp-content/uploads/hx2-20241202.jpg

В целях реализации этих планов Берлина немецкая компания Helsing уже начала, как сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, массовое производство управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) боевых беспилотников HX-2, которые планируется поставлять Украине. В частности, укзывается, что только эта расположенная в Мюнхене компания планирует производить 1000 таких БПЛА в месяц. Эти дроны, как сообщается, будут оборудованы программным обеспечением, которое делает их невосприимчивыми к GPS-глушению и иным средствам электронной борьбы.

Немецкая группа Helsing, специализирующаяся на этом типе технологий, уже представила HX-2, новый «интеллектуальный ударный беспилотник». Обладая X-образным крылом, этот летательный аппарат описывается как «высокоточный боеприпас» с электроприводом, имеющим дальность полета 100 км и могущий развивать максимальную скорость 220 км/ч. Его характеристики, по сообщениям компании Helsing, были «разработаны и протестированы в Украине».

Еще одна особенность HX-2 заключается в том, что он может быть сопряжен с системой распознавания/нанесения удара Altra, также разработанной компанией Helsing. В результате,  несколько таких беспилотников устройств могут составлять автономный рой, управляемый одним оператором. Система Altra - это программное обеспечение, которое позволяет управлять как беспилотными летательными аппаратами ISR [разведка, наблюдение, разведка], так и дистанционно управляемыми боеприпасами, такими как HX-2, при этом в конечном итоге связывая их с артиллерийскими системами и системами командования и управления [C2]. «Благодаря искусственному интеллекту, Altra позволяет сочетать точные и скоординированные удары с крупномасштабным целеуказанием», - резюмируют представители компании Helsing.

Так, например, устойчивый к электронным помехам беспилотный летательный аппарат ISR будет обнаруживать цели, а затем передавать их местоположение наземному оператору после выхода из зоны, где нарушаются сигналы. Когда цели, подлежащие поражению, подтверждены, информация о цели передается одному или нескольким HX-2, боевыми целями которых могут быть бронетехника, командные пункты, объекты РЭБ и  важной военной инфраструктуры. «РЭБ угрожала лишить наших операторов возможности действовать, и мы возвращаем им их возможности с использованием системы Altra», - утверждают представители компании Helsing.

Компания Helsing также подчеркивает, что одним из важных аспектов разработки дронов HX-2 было требование, чтобы эти беспилотники можно было быстро производить в больших масштабах и по цене, «значительно меньшей, чем у обычных систем», приближаясь для производителя к цене артиллеристского снаряда.  «С помощью HX-2 мы создаем новую категорию интеллектуальных боеснарядов, которые сочетают в себе  автономность и точность. Один HX-2 может надежно поразить вражескую бронетехнику даже в самых сложных условиях. Развернутые в больших количествах, HX-2 представляют собой важный сдерживающий фактор», - резюмирует Никлас Келер, один из соучредителей Helsing. «Скоро станет ясно, сможет ли HX-2 стать решающим оружием, особенно учитывая, что Германия должна поставить Украине 4000 таких дронов». Немецкие беспилотники HX-2 имеют дальность полета в четыре раза превышающую дальность обычных беспилотников ВСУ и могут нести достаточный заряд для уничтожения танков и блиндажей. Поставку БПЛА HX-2 планируется начать с декабря по несколько сотен экземпляров в месяц.

Однако, как отметил Антуан де Бракиланж, генеральный директор Helsing France, искусственный интеллект этого ударного беспилотника должен «постоянно обновляться», и добавил, «это живой объект, который необходимо как можно быстрее переобучить, сертифицировать и затем развернуть на производимых платформах». И в этой связи он напомнил выступление в октябре с.г. перед депутатами Европарламента начальника штаба Сухопутных войск (CEMAT) Франции генерала Пьера Шилля, который высказал мнение, что нецелесообразно создавать «запасы  быстро устаревающих беспилотных летательных аппаратов и/или дистанционно управляемых боеприпасов, чтобы не рисковать использованием таких устаревших устройств, поскольку технологический прогресс в этой области является постоянным и быстрым, в частности, благодаря внедрению искусственного интеллекта». 

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь германии украине #бпла нх-2
1
Показать комментарии (1)
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новый Комар в ДНР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
12
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
4
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
7
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
11
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
4
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
6
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
2
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2 будет быстрее предшественника
+
Vivo X200 Ultra тестируется с экраном из Китая и получит технологию стабилизации видеокадра
+
Samsung подтверждает окончание поддержки DeX для ПК на Windows с обновлением One UI 7
1
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
ЕС рассматривают возможность введения санкций против Грузии на фоне массовых протестов
4
Сезон альткоинов официально начался – он принесет пользу криптобиржам и новым стартапам
+
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1
В Дании запустили крупнейший в мире тепловой насос с морской водой
+
«Панцирь-С1» усилен для борьбы с ракетами истребителей F-16
+

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
4
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
11
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
34
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
25
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
33
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
38
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
2
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1

Сейчас обсуждают

22870
00:49
> Покупка смартфона давно стала обыденностью Только для дебилов. Нормальные люди пользуются тем, чем им удобно, а не меняют девайсы как презервативы.
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
22870
00:47
По факту - все говно, можно найти лучше и дешевле. p.s. Zystax всех задолбал и вы соорудили нового - Skyten.
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
Валерий Агапов
00:47
У меня всегда на примете готовый ПК ДНС с 5700Ж без карты за 40-52 тыр. А игровой после СВО.
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
22870
00:44
У меня самая классная тема была когда я недавно купил с десяток компов в одной, назовем ее, для условности, сельской школе, и, с удивлением обнаружил, что я работал в фирме которая продала их 20 лет н...
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
Андрей Леонов
00:44
Ты даун? А как это взаимосвязано?
Китай ввёл ответные санкции против Соединённых Штатов Америки
22870
00:37
У меня пара AsRock A770 CL 16GO. Лучший выбор для моих задач. Ну и поиграть можно. p.s. Об играх. Ну вот нафига вам 100500 fps? Вы их видите? Никто их не видит кроме видеокарты, монитора и энергосбыт...
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
Mixa8827
00:33
Эта карта не для 4к, а в 2к даже на всех максимальных настройках сейчас мало какая игра больше 12 Гб требует. Думаю она в производительность чипа скорей упрется, чем в память. С тем, что nvidia навря...
Intel официально представила видеокарты Arc B580 12 Гбайт за $249 и Arc B570 10 Гбайт за $219
REY_B_
00:33
Похоже к весне энергосистема Украины поляжет совсем. Немцы уже выделили средства, на содержание всех 100% бюджета Украины? Причём не только в виде денег, но и в виде продовольствия, одежды и прочего, ...
Германия готовится поставить для ВСУ тысячи новейших беспилотников HX-2, нечувствительных к РЭБ
Midnight Sun
00:31
Помимо ЗИЛа есть еще ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, ЛиАЗ и прочие. А что у вас осталось? ЗАЗ, ЛАЗ, КрАЗ, ЛуАЗ - все загнулось.
На Украине суд признал банкротом Харьковский велосипедный завод, основанный в СССР
22870
00:28
Мать - сомнительно, блок питания - в топку, корпус - в след за блоком питания.
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем