Немецкий производитель Helsing представил HX-2 - новый «интеллектуальный ударный беспилотник», невосприимчивый к РЭБ, 4000 единиц которых с декабря 2024 года Германия уже начнет поставлять Украине.

Согласно сообщениям немецких СМИ, одним из пунктов обещанной канцлером ФРГ Олафом Шольцом, прибывшим 2 декабря в Киев для встречи с Зеленским, очередной военной помощи Украине объемом €650 млн, является массированная поставка новейших немецких ударных беспилотников HX-2. О том, что Германия в общей сложности поставит Киеву 4 тысячи боевых БПЛА на базе ИИ, в середине ноября уже сообщал глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус.

В целях реализации этих планов Берлина немецкая компания Helsing уже начала, как сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, массовое производство управляемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ) боевых беспилотников HX-2, которые планируется поставлять Украине. В частности, укзывается, что только эта расположенная в Мюнхене компания планирует производить 1000 таких БПЛА в месяц. Эти дроны, как сообщается, будут оборудованы программным обеспечением, которое делает их невосприимчивыми к GPS-глушению и иным средствам электронной борьбы.

Немецкая группа Helsing, специализирующаяся на этом типе технологий, уже представила HX-2, новый «интеллектуальный ударный беспилотник». Обладая X-образным крылом, этот летательный аппарат описывается как «высокоточный боеприпас» с электроприводом, имеющим дальность полета 100 км и могущий развивать максимальную скорость 220 км/ч. Его характеристики, по сообщениям компании Helsing, были «разработаны и протестированы в Украине».

Еще одна особенность HX-2 заключается в том, что он может быть сопряжен с системой распознавания/нанесения удара Altra, также разработанной компанией Helsing. В результате, несколько таких беспилотников устройств могут составлять автономный рой, управляемый одним оператором. Система Altra - это программное обеспечение, которое позволяет управлять как беспилотными летательными аппаратами ISR [разведка, наблюдение, разведка], так и дистанционно управляемыми боеприпасами, такими как HX-2, при этом в конечном итоге связывая их с артиллерийскими системами и системами командования и управления [C2]. «Благодаря искусственному интеллекту, Altra позволяет сочетать точные и скоординированные удары с крупномасштабным целеуказанием», - резюмируют представители компании Helsing.

Так, например, устойчивый к электронным помехам беспилотный летательный аппарат ISR будет обнаруживать цели, а затем передавать их местоположение наземному оператору после выхода из зоны, где нарушаются сигналы. Когда цели, подлежащие поражению, подтверждены, информация о цели передается одному или нескольким HX-2, боевыми целями которых могут быть бронетехника, командные пункты, объекты РЭБ и важной военной инфраструктуры. «РЭБ угрожала лишить наших операторов возможности действовать, и мы возвращаем им их возможности с использованием системы Altra», - утверждают представители компании Helsing.

Компания Helsing также подчеркивает, что одним из важных аспектов разработки дронов HX-2 было требование, чтобы эти беспилотники можно было быстро производить в больших масштабах и по цене, «значительно меньшей, чем у обычных систем», приближаясь для производителя к цене артиллеристского снаряда. «С помощью HX-2 мы создаем новую категорию интеллектуальных боеснарядов, которые сочетают в себе автономность и точность. Один HX-2 может надежно поразить вражескую бронетехнику даже в самых сложных условиях. Развернутые в больших количествах, HX-2 представляют собой важный сдерживающий фактор», - резюмирует Никлас Келер, один из соучредителей Helsing. «Скоро станет ясно, сможет ли HX-2 стать решающим оружием, особенно учитывая, что Германия должна поставить Украине 4000 таких дронов». Немецкие беспилотники HX-2 имеют дальность полета в четыре раза превышающую дальность обычных беспилотников ВСУ и могут нести достаточный заряд для уничтожения танков и блиндажей. Поставку БПЛА HX-2 планируется начать с декабря по несколько сотен экземпляров в месяц.

Однако, как отметил Антуан де Бракиланж, генеральный директор Helsing France, искусственный интеллект этого ударного беспилотника должен «постоянно обновляться», и добавил, «это живой объект, который необходимо как можно быстрее переобучить, сертифицировать и затем развернуть на производимых платформах». И в этой связи он напомнил выступление в октябре с.г. перед депутатами Европарламента начальника штаба Сухопутных войск (CEMAT) Франции генерала Пьера Шилля, который высказал мнение, что нецелесообразно создавать «запасы быстро устаревающих беспилотных летательных аппаратов и/или дистанционно управляемых боеприпасов, чтобы не рисковать использованием таких устаревших устройств, поскольку технологический прогресс в этой области является постоянным и быстрым, в частности, благодаря внедрению искусственного интеллекта».