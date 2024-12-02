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vizir47
Бельгия поставит десятки вездеходов скорой помощи BV-206 в Украину к концу года
В рамках своей постоянной военной поддержки Украины Бельгия планирует до конца года поставить несколько десятков санитарных гусеничных машин BV 206, специально разработанных для труднопроходимой местности.

В последнее время все чаще не только в западных, но и в украинских СМИ публикуются сообщения о катастрофической ситуации с ранеными украинскими бойцами в зоне ведения боевых действий СВО, которые не могут получить медицинскую помощь несколько суток и не эвакуируются в тыл. В указанных условиях западные союзники Киева пытаются, помимо предоставления ВСУ различной военной помощи, предоставить Украине транспортные санитарные машины.

Так, по данным новостного фламандского общественного вещателя VRT NWS, в рамках своей постоянной военной поддержки Украины Бельгия планирует до конца года поставить несколько десятков  санитарных гусеничных машин, специально разработанных для труднопроходимой местности. Эти автомобили, Hagglund BV 206, были приобретены на международном рынке подержанных автомобилей, а затем полностью отремонтированы бельгийской компанией John Cockerill. Теперь они готовы к отправке в Украину, где в первую очередь будут использоваться для эвакуации раненых солдат с линии фронта.

Описание: https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/0a/Belgium_to_Deliver_Dozens_of_BV-206_Ambulance_All-Terrain_Vehicles_to_Ukraine_by_Year-End-0a3e327a.jpeg

BV 206 отличается своей способностью без усилий передвигаться практически по любой местности. BV 206, первоначально выпускавшийся шведским производителем Hägglunds, представляет собой гусеничную машину-амфибию, известную своими исключительными характеристиками на труднопроходимой местности. BV-206 - это сочлененный вездеход для перевозки войск, первоначально разработанный компанией Hägglunds, которая в настоящее время является дочерней компанией BAE Systems. Он состоит из двух модулей и известен своей способностью работать в суровых условиях, таких как снег и горы. Как украинцы, так и бельгийцы обратили особое внимание на эту машину из-за ее высокой мобильности на пересеченной местности, что делает ее идеальным выбором для эвакуации пострадавших. В октябре 2023 года Германия уже поставила в Украину 73 единицы такого  автомобиля.

Длина BV-206 составляет 6,36 метра, ширина - 2,3 метра, высота - 2,43 метра. Он может перевозить до 10 человек или полезную нагрузку в 1,37 тонны и весит 7,3 тонны. Оснащенный 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 177 лошадиных сил, BV-206 может развивать максимальную скорость 52 км/ч на дорогах и 4 км/ч на воде. Его запас хода составляет 330 километров.

За время его разработки было произведено более 11 000 единиц BV-206, и в настоящее время он используется более чем в 37 странах мира для выполнения различных военных и гражданских задач. Украина, уже оснащенная этими машинами, запросила дополнительные поставки у своих союзников, и эта поставка является частью пакета военной помощи, объявленного правительством Бельгии в марте.

Оборонная бельгийская компания John Cockerill, расположенная в регионе Валлония, провела полную модернизацию этих транспортных средств, превратив их в бронированные многоцелевые транспортные средства, которые будут переоборудованы в медицинские машины. Это включает в себя установку более мощного двигателя Mercedes, капитальный ремонт системы рулевого управления и добавление простой системы носилок для эффективной эвакуации раненых. Как указывают бельгийские СМИ, Украина специально просила, чтобы эти транспортные средства были просты в управлении, что обеспечивало бы их быстрое развертывание при минимальной подготовке. Этот контракт является частью трех последних пакетов военной помощи Украине на общую сумму 412 миллионов евро, одобренных федеральным правительством Бельгии 15 марта 2024 года. Как указывается, данная инициатива является частью сотрудничества между правительствами Бельгии, Нидерландов и Люксембурга по оказанию военной помощи Украине.

Однако эти машины не бронированы, что делает их менее пригодными для использования на передовой. В первую очередь они будут использоваться для поддержки и эвакуации в менее уязвимых районах, хотя по-прежнему необходимы для обеспечения бесперебойной работы в полевых условиях. Учитывая, что, по оценкам западных военных экспертов, СВО в Украине, как ожидается, продлится еще несколько месяцев, наличие таких транспортных средств для эвакуации пострадавших остается крайне важным.

 Западные военные эксперты отмечают, что BV 206 отличается своей способностью без усилий преодолевать практически любую местность, включая глубокий снег, грязные болота, крутые склоны или даже мелководье. Благодаря широким гусеницам и модульной конструкции этот автомобиль может быть сконфигурирован для выполнения различных задач - от транспортировки войск и материально-технического обеспечения до разведки и эвакуации пострадавших. Еще одним важным преимуществом является его надежность, поскольку он способен выдерживать экстремальные температуры, удары и вибрацию. Несмотря на то, что дизайн BV 206 может показаться несколько примитивным, он является надежным и простым в обслуживании транспортным средством.

По всему миру BV 206 используется многими армиями для выполнения различных задач. Его способность действовать в отдаленных и труднодоступных районах делает его незаменимым для специальных подразделений, которым приходится действовать во враждебных условиях. Таким образом, BV 206, по мнению бельгийских военных, является надежной и универсальной военной машиной, хорошо подходящей для решения задач, связанных с труднопроходимой местностью и сложными миссиями в Украине. Ее поставка в Украину повышает возможности страны в продолжающейся СВО, а также свидетельствует о непрекращающейся западной военной помощи Киеву.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь бельгии украине
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