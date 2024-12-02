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vizir47
Китай запустил первые в мире автономные спутники
Китай запустил два радарных спутника высокого разрешения с автономными навигационными возможностями, которые, являясь "беспилотными спутниками", призваны революционизировать мониторинг и наблюдение Земли из космоса.

Китай сделал новый шаг в области космических наблюдений, запустив два радарных спутника высокого разрешения с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, которые являются первыми в мире спутниками с автономными навигационными возможностями. Другими словами, это первые в истории «беспилотные спутники». Разработанные Шанхайской академией технологий космических полетов (SAST), запущенные спутники призваны революционизировать мониторинг и наблюдение Земли из космоса.

La Chine déploie les premiers satellites autonomes pour la surveillance militaire

Спутники Siwei Gaojing-2 03 и Gaojing-2 04 знаменуют собой крупную эволюцию в космических технологиях. Они оснащены высокоточными радарами с фазированной антенной решеткой, обеспечивающей разрешение 0,50 метра, которые позволяют получать радиолокационные изображения с высоким разрешением в течение всего дня и при любых погодных условиях. В отличие от традиционных спутников, которые требуют постоянного контроля с Земли для своих маневров, эти инновационные спутники могут самостоятельно поддерживать и корректировать свои орбиты с помощью передовых бортовых систем, используя радиолокационную технологию с синтезированной апертурой (SAR) и высокоточные радиолокационные полезные нагрузки.

Автономность этих спутников дает несколько заметных преимуществ. Это снижает потребность в постоянном наземном контроле, высвобождая ценные ресурсы и персонал. Это также повышает оперативность работы спутников, позволяя им быстро адаптироваться к меняющимся требованиям миссий или непредвиденным событиям. Эти спутники предназначены для обеспечения непрерывного потока радиолокационных изображений поверхности Земли с высоким разрешением. По данным Шанхайской академией технологий космических полетов, в спутниках используются компоненты приемо-передающего модуля из нитрида галлия третьего поколения, что повышает эффективность полезной нагрузки за счет увеличения выходной мощности и снижения потерь энергии.

Технология SAR позволяет этим спутникам проникать сквозь облака, туман и темноту, обеспечивая непрерывный обзор планеты независимо от погодных условий или времени суток. Эта способность имеет решающее значение для широкого спектра применений, от мониторинга природных ресурсов и городской инфраструктуры до оказания помощи при стихийных бедствиях и военного наблюдения.

Спутники будут в основном использоваться в таких секторах, как управление природными ресурсами, безопасность в городах, управление чрезвычайными ситуациями и морское применение. Высококачественные радиолокационные изображения с высоким разрешением помогут обновить базовые съемки и картографирование, сельскохозяйственное производство и мониторинг окружающей среды в Китае.

Как сообщают китайские СМИ, в области управления природными ресурсами спутники будут способствовать мониторингу лесов, водных ресурсов и месторождений полезных ископаемых, предоставляя ценные данные для устойчивого управления ресурсами. Их всепогодная способность получать изображения позволит осуществлять непрерывный мониторинг критической инфраструктуры, помогая выявлять потенциальные проблемы и обеспечивать общественную безопасность. В случае стихийных бедствий спутники могут быстро предоставлять изображения пострадавших районов, помогая властям оценивать ущерб и координировать усилия по оказанию помощи. Таким образом, по мнению Шанхайской академии технологий космических полетов, они являются «первой линией обороны для предотвращения и уменьшения опасности стихийных бедствий».

Как сообщают китайские СМИ, спутники Gaojing-2 03 и Gaojing-2 04 являются частью более широкой инициативы-проекта коммерческой группировки дистанционного зондирования Siwei, возглавляемого Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC). Этот проект направлен на создание сети из не менее 28 спутников для предоставления исчерпывающих данных наблюдения Земли для различных отраслей промышленности и приложений.

Согласно опубликованным сведениям, указанные спутники были запущены ракетой Long March-2C, которая является жидкостной ракетой, разработанной Китайской академией технологии ракет-носителей. Она в основном используется для запуска низкоорбитальных и солнечно-синхронных спутников и может выполнять задачи на всех трех стартовых площадках в китайских Сичане, Цзюцюане и Тайюане. Это был 547-й полет указанной серии ракеты-носителя.

#беспилотные спутники #китайские спутники #радарные спутники
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