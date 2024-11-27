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Западные эксперты признают неуязвимость российских гиперзвуковых ракет

Проведенный американскими военными экспертами анализ возможностей Запада противостоять российскому гиперзвуковому оружию продемонстрировал неуязвимость такого оружия России.
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В последние дни Россия в очередной раз наглядно продемонстрировала Западу свои успехи в создании самого современного в мире гиперзвукового оружия. Помимо ракет «Кинжал», ракетного комплекса «Авангард» и межконтинентальной ракеты «Сармат», которые уже поступили на вооружение российских вооруженных сил,  откровенным холодным душем для Запада стала демонстрация возможностей новейшей баллистической ракеты «Орешник», ударившей  по украинскому «Южмашу». Все это вызвало нескрываемую тревогу и растерянность в западных военно-политических кругах.

Чтобы разобраться в возможностях перехвата такого оружия различными системами ПРО, имеющимися в настоящий момент на вооружении у стран НАТО, американские военные эксперты решили провести экспертный анализ возможностей противостояния Запада российскому гиперзвуковому оружию. И этот анализ, к их  явному огорчению, продемонстрировал неуязвимость такого российского оружия.

Как указывают, в частности, американские эксперты, в связи с новыми угрозами, создаваемыми гиперзвуковыми баллистическими ракетами, особенно теми, которые Россия может развернуть против Украины и, возможно, Европы, актуальность разработки эффективных контрмер стала для Запада критической. Благодаря своей чрезвычайной скорости и непредсказуемым траекториям полета, это оружие остается непреодолимым для современных западных систем ПРО. Ни одна из существующих систем не может надежно перехватывать и уничтожать гиперзвуковые баллистические ракеты, что делает страны уязвимыми для нового класса современного оружия, несмотря на то, что США и ключевые европейские государства сосредотачивают свое внимание на обнаружении и противодействии этой возникающей угрозе.

Экспертами признается, что гиперзвуковые баллистические ракеты, способные двигаться со скоростью более 5 Махов и непредсказуемо маневрировать, выявляют критические пробелы в системах западной ПРО. Хотя современные радиолокационные системы доказали свою эффективность в обнаружении и отслеживании этих высокоскоростных угроз, ни одна из существующих систем ПВО не может их перехватить или уничтожить.

И это несмотря на то, что современные радары, такие как американские AN/TPY-2 и SPY-6, специально разработаны для обнаружения и сопровождения гиперзвуковых целей на больших расстояниях. Аналогично бессильным  является AN/TPY-2, ключевой компонент системы наземной противовоздушной обороны THAAD, способный отслеживать как баллистические ракеты, так и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты. Такая же оценка выносится радару SPY-6, интегрированному с системой вооружения Aegis, расширяющему возможности слежения за несколькими целями, значительно улучшая военно-морскую оборону. Системы космического базирования, включая американскую инфракрасную систему космического базирования SBIRS и появляющиеся космические датчики гиперзвукового и баллистического слежения HBTSS, хотя и дополняют эти возможности, обеспечивая постоянное глобальное наблюдение и раннее предупреждение о ракетных угрозах, однако одного обнаружения недостаточно без разработки средств перехвата, способных нейтрализовать это современное оружие.

 В Европе такие системы, как израильский радар Green Pine, принятый на вооружение в рамках приобретения Германией системы ПРО Arrow 3, используются для раннего предупреждения и отслеживания высокоскоростных угроз. Кроме того, разработанный шведской компанией Saab радар Giraffe 4A подчеркивает, что европейские страны вкладывают средства в универсальные системы обнаружения. Однако эти возможности решают только одну часть проблемы. Обнаружение гиперзвуковой ракеты - это не то же самое, что ее перехват, подчеркивают американские эксперты.

При этом отмечается, что неспособность перехватить гиперзвуковые баллистические ракеты усугубляется быстрым развитием внедрения этого оружия помимо Россией такими странами, как Китай, Северная Корея и Иран. Так, Китай разрабатывает свой собственный гиперзвуковой арсенал, включая планирующий аппарат DF-ZF и другие передовые системы, предназначенные для обхода средств обороны США и союзников. Северная Корея недавно провела испытания гиперзвуковых ракет, продемонстрировав свои амбиции по внедрению таких технологий в свою программу стратегических вооружений. Тем временем Иран представил прототипы гиперзвуковых ракет, что еще больше усилило обеспокоенность Запада.

Соединенные Штаты взяли на себя ведущую роль в разработке передовых технологий перехвата для решения проблемы гиперзвуковых ракет. Одной из наиболее многообещающих программ может стать Glide Phase Interceptor (GPI), специально разработанная для нейтрализации гиперзвуковых планирующих аппаратов во время их глиссады — наиболее уязвимого этапа полета. Эта фаза наступает после того, как ракета снова вошла в атмосферу, но до того, как она достигнет своей конечной траектории, обеспечивая критическое время для перехвата. GPI разрабатывается для плавной интеграции с системой противоракетной обороны Aegis, используя ее передовые радары и системы управления огнем для развертывания с военно-морских платформ. GPI рассматривается в США как значительный технологический прорыв в области гиперзвуковой обороны, использующий передовые двигательные установки, системы наведения и сенсорные технологии для поражения маневрирующих гиперзвуковых целей, которым не могут противостоять обычные средства ПРО. Первоначальная разработка неуклонно продвигалась вперед, но создание оперативного потенциала ожидается не ранее второй половины десятилетия, что обусловлено сложностью связанных с этим задач.

Параллельно в США также продвигают решения в области направленной энергии, такие как высокоэнергетические лазеры и микроволновые системы, которые могли бы вывести из строя гиперзвуковое оружие на этапе разгона, когда оно все еще ускоряется и наиболее уязвимо. Хотя в 2024 году эти технологии останутся экспериментальными, они оцениваются как многообещающий дополнительный уровень защиты, который может значительно повысить возможности США в борьбе с гиперзвуковыми угрозами в будущем.

В Европе набирают обороты совместные усилия по противодействию угрозе гиперзвуковых ракет, и программа TWISTER (Своевременное предупреждение и перехват с помощью наблюдения за театром военных действий из космоса) выделяется в качестве флагманской инициативы. Проект TWISTER, поддерживаемый Европейским оборонным фондом, является частью программы постоянного структурированного сотрудничества PESCO и направлен на разработку системы ПРО нового поколения, способной противостоять широкому спектру современных угроз, включая гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, маневрирующие боеголовки и другие современные баллистические угрозы. В программе TWISTER особое внимание уделяется многоуровневому подходу к обороне, который объединяет компоненты космического и наземного базирования. Одной из его основных задач является разработка современного перехватчика, способного противостоять гиперзвуковым угрозам как в пределах земной атмосферы, так и за ее пределами. Этот новый перехватчик, предварительно называемый "Endo-Exo Interceptor", будет оснащен усовершенствованными двигательными установками и системами наведения, позволяющими обеспечить скорость и маневренность гиперзвуковых ракет.

Ключевым моментом программы TWISTER является ее использование для наблюдения за театром военных действий из космоса. Программа предусматривает развертывание сети современных датчиков на орбите для обеспечения постоянного отслеживания и раннего предупреждения о ракетных угрозах. Эти датчики дополнят существующие наземные радиолокационные системы, значительно повысив способность Европы обнаруживать и отслеживать гиперзвуковое оружие на всех этапах полета. Франция возглавляет программу TWISTER, в которой принимают участие Германия, Италия, Финляндия, Испания и Нидерланды. Разработка программы идет полным ходом, и ожидается, что к 2030-м годам она будет готова к эксплуатации.

Дополнением к TWISTER является программа HYDEF (Hypersonic Defence Interceptor), которая направлена, в частности, на разработку внутриатмосферного перехватчика гиперзвуковых угроз на конечной фазе. В совокупности эти программы представляют собой упреждающий ответ Европы на растущий потенциал таких стран, как Россия и Китай, в области гиперзвука.

Приобретение Германией у Израиля зенитно-ракетной системы Arrow 3 создает важный, хотя и промежуточный, уровень обороны для Европы. Система, предназначенная для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, предоставляет Германии передовые возможности для защиты от высотных угроз. Однако Arrow 3 обладает ограниченным потенциалом для противодействия гиперзвуковым ракетам. Это подчеркивает настоятельную необходимость для Европы ускорить разработку специальных гиперзвуковых средств противодействия, чтобы в полной мере противостоять возникающим угрозам.

Израиль и Соединенные Штаты уже приступили к разработке Arrow 4, которая будет способна поражать гиперзвуковые ракеты на этапе планирования или высокоскоростной конечной фазе полета, что рассматривается как значительный шаг вперед в области ПРО. Хотя Arrow 4 находится в стадии разработки, ее планируемые возможности соответствуют долгосрочной оборонной стратегии Германии, что позволяет предположить, что в конечном итоге она может стать краеугольным камнем европейской архитектуры гиперзвуковой противоракетной обороны. 

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