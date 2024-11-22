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vizir47
Германия активизировала поставку Украине наступательного военного оборудования
Министерство обороны Германии объявило о поставке восьми колесных десантно-штурмовых машин Caracal 4x4 в Украину. Это будет первым использованием этих передовых платформ вооруженными силами Украины.

Действуя аналогично уходящей из Белого дома администрации Джо Байдена, правительство Олафа Шольца на фоне краха правительственной коалиции и в преддверии ожидаемых в феврале перевыборов, активно стремится нарастить в последние дни военную помощь Киеву. И подтверждением этому служит недавнее обещание канцлера Германии Владимиру Зеленскому поставить Украине шестой комплекс системы противовоздушной обороны IRIS-T к концу этого года. Наряду с этим, глава вышедшей из правительственной коалиции фракции СвДП Кристиан Дюрр заявил в немецком парламенте, что возможно повторное рассмотрение Бундестагом вопроса о поставках дальнобойных ракет Taurus  Украине.

Со своей стороны, министр обороны Германии Борис Писториус заявил на днях о намерении Берлина передать Киеву в ближайшие месяцы 4000 беспилотников  HX-2 Karma, что будет способствовать, по убеждению Берлина, значительному укреплению обороноспособности Киева.

Наряду с этим, стремясь обеспечить ВСУ наступательными типами военного оборудования, 20 ноября 2024 года Министерство обороны Германии объявило о поставке восьми колесных десантно-штурмовых машин Caracal 4x4 в Украину. Это будет первым использованием этих передовых платформ вооруженными силами Украины.

Caracal, выпускаемые немецкой оборонной компанией Rheinmetall, представляют собой легкую, высокомобильную машину 4х4, разработанную специально для воздушно-десантных операций и операций специального назначения. Как указывают немецкие военные эксперты, технические характеристики и боевое назначение этой военной техники делают ее универсальным инструментом, отвечающим динамичным требованиям в условиях продолжающейся СВО в Украине.

Первый заказ Украины на пять машин был размещен в конце 2023 года, и вскоре после этого начались первоначальные поставки. Позже Украина расширила свой заказ до 25 машин, и еще 20 единиц запланировано к дополнительной поставке. В Бундесвере ожидают, что в ходе СВО на Украине автомобили Caracal сыграют ключевую роль в поддержке воздушно-десантных подразделений и подразделений специальных операций ВСУ, которым поручены разведка, непосредственные действия и мобильность сил. Способность этой военной техники к быстрому развертыванию, как воздушным транспортом, так и на земле, имеет важное значение для операций, требующих быстрого продвижения на территорию противника или для эвакуации персонала. Модульные системы вооружения позволяют Caracal служить мобильной платформой огневой поддержки, обеспечивая огневое подавление или поражая важные цели в критических ситуациях. Кроме того, его полезность при эвакуации раненых солдат и транспортировке жизненно важных предметов снабжения повышает его важность для поддержания боевых действий.

Caracal построен на прочном шасси Mercedes-Benz G-Class 464-й серии, что стало результатом сотрудничества Rheinmetall, Mercedes-Benz и Armoured Car Systems (ACS). Это партнерство позволило создать транспортное средство, в котором сочетаются мобильность, защита и адаптивность. Компактный и эффективный Caracal имеет размеры в 4,7 метров в длину, 1,81 метра в ширину и 1,85 метра в высоту, что делает его пригодным для эксплуатации в городских условиях, на узких дорогах и пересеченной местности. Полная масса автомобиля составляет 4900 кг, а транспортируемый по воздуху вес не превышает 4400 кг, что позволяет использовать его при транспортировке вертолетами, например такими, как CH-47F Chinook или CH-53K King Stallion, а также на транспортных самолетах, таких как C-130 Hercules.

Трансмиссия 4x4 и высокий дорожный просвет автомобиля обеспечивают отличные внедорожные характеристики, позволяя ему эффективно передвигаться по разнообразной местности, включая раскисшие равнины, заснеженные районы и лесистые местности. Такая мобильность, по мнению немецких военных экспертов, имеет решающее значение для вооруженных сил Украины, которые  проводят операции в самых разных условиях. Дизельный двигатель Caracal с турбонаддувом обеспечивает надежную работу и дальность использования более 800 км на одной заправке, что является важной характеристикой для дальней разведки и выполнения специальных задач.

Caracal отличается высокой модульностью и предназначен для различных конфигураций, специфичных для выполнения конкретных задач. К ним относятся транспортировка  до четырех солдат, разведка, медицинская эвакуация в качестве машины скорой помощи, операции на командном пункте и инженерные работы в бою. Кроме того, его бортовая конструкция позволяет быстро переоборудовать его для размещения груза, систем вооружения или коммуникационного оборудования. В боевых условиях Caracal оснащен возможностью установки тяжелых и средних пулеметов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов, таких как SPIKE LR. Это оружие делает Caracal мощной платформой для поражения бронетехники, пехоты и укрепленных позиций.

Для повышения живучести Caracal предлагает модульные комплекты защиты, в том числе баллистическую броню, способную выдерживать огонь из стрелкового оружия и шрапнели, а также взрывозащищенные модификации для снижения воздействия наземных мин и самодельных взрывных устройств.

Как отмечают западные обозреватели, поставка автомобилей Caracal означает углубление военного сотрудничества между Германией и Украиной, способствуя передаче передовых военных технологий и оперативных возможностей

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь германии украине
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