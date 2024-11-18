Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о намерении Берлина передать Киеву в ближайшие месяцы 4000 беспилотников HX-2 Karma, произведенных европейской оборонной компанией Helsing.

Германия официально сообщила о своем намерении передать Украине в ближайшие месяцы 4000 беспилотников, что будет способствовать, по убеждению Берлина, значительному укреплению обороноспособности Киева.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил изданию BILD 18 ноября 2024 года, что беспилотники, которые будут переданы Киеву, - это HX-2 Karma, произведенные европейской оборонной компанией Helsing. Как отмечает немецкое издание, это заявление проливает свет на ключевой элемент продолжающейся военной поддержки Германией Киева, несмотря на недавний телефонный звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому президенту Владимиру Путину с предложением прекратить СВО в Украине.

Компания Helsing, немецкий лидер в области оборонных технологий, является пионером передовых решений на основе искусственного интеллекта и автономных систем, их использования в военной продукции.

Беспилотник HX-2 Karma представляет собой новое поколение беспилотных боеприпасов, разработанных для обеспечения точности и адаптивности в сложных боевых условиях. По информации компании Helsing, этот беспилотник оснащен самыми современными функциями, включая способность ориентироваться и выполнять задания даже в районах, где глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) перегружены или недоступны, что является характерной особенностью современной радиоэлектронной борьбы. Благодаря разработанному компанией Helsing программному обеспечению Altra Recce-Strike несколько беспилотных летательных аппаратов HX-2 могут одновременно выполнять скоординированные миссии, используя тактику "роя" для подавления обороны противника. Встроенный искусственный интеллект позволяет автономно идентифицировать цели и поражать их с точностью до 50 сантиметров. Эта возможность сводит к минимуму сопутствующий ущерб и максимизирует эффективность миссии.

Согласно опубликованным сведениям, радиус действия беспилотника HX-2 Karma составляет 100 километров, что ставит его в один ряд с ведущими беспилотными боеприпасами, а его более низкая стоимость обеспечивает экономичную альтернативу таким платформам, как Switchblade 600 или Zala Lancet. Однако заявления Helsing относительно экономической эффективности и точности были встречены скептически в некоторых отраслевых немецких кругах.

Helsing со штаб-квартирой в Германии - быстро развивающаяся компания в области оборонных технологий, специализирующаяся на передовом программном обеспечении и решениях на базе искусственного интеллекта для ведения современных военных действий. Компания уделяет особое внимание повышению ситуационной осведомленности и оперативных возможностей за счет передовых инноваций, в частности автономных систем. Стремление сочетать достижения в области программного и аппаратного обеспечения сделало Helsing заметным игроком в оборонном секторе Европы, сотрудничающим с вооруженными силами различных стран для решения задач, связанных с современными вооруженными конфликтами.

Как указывается, первая партия беспилотников HX-2 Karma, насчитывающая несколько сотен единиц, должна быть поставлена Киеву в декабре 2024 года, а последующие поставки будут осуществляться регулярно. По сообщениям немецких СМИ, такой поэтапный подход обеспечивает стабильные поставки указанных беспилотных боеприпасов украинским вооруженным силам, что позволит проводить оперативную подготовку украинского персонала использованию HX-2 Karma.

Как подчеркивают западные военные экперты, использование беспилотных боеприпасов HX-2 Karma отражает более широкую тенденцию в современных военных действиях, где беспилотные системы и технологии, управляемые искусственным интеллектом, становятся незаменимыми. Способность беспилотника работать в условиях, когда GNSS недоступна, и применять тактику "роя" направлена на решение двух важнейших задач украинскими вооруженными силами в ходе СВО: преодоление средств радиоэлектронной борьбы и противодействие массированным российским силам или технике. Поставка 4000 беспилотников HX-2 Karma свидетельствует о приверженности Германии поддержке Украины передовыми военными технологиями. Кроме того, развертывание этого типа беспилотников предоставит германскому ВПК удобную возможность протестировать HX-2 Karma в реальных боевых условиях, что, как ожидают в Берлине, потенциально повлияет на их привлекательность на рынке и будущее совершенствование.