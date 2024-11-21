Как следует из последних исследований американских военных экспертов и директивных военных документов США, Арктика становится стратегическим полем битвы, куда, на фоне растущего российско-китайского сотрудничества, Вашингтон намеревается активно подключить военный потенциал НАТО.

Арктика стала уникальной ареной глобальной конкуренции. Это единственный регион в мире, где Россия и Китай осуществляют свою деятельность в непосредственной близости от Северной Америки в различных областях. Таяние морских льдов и технический прогресс повысили доступность к природным богатствам этого региона, превратив Арктику из “стратегического буфера” в источник ценных ресурсов, таких как нефть, газ, редкоземельные минералы и новые рыбные промыслы, а также открыв более короткие морские пути между Европой и Азией. Такая повышенная доступность открывает огромный экономический потенциал, включая, по оценкам экспертов, 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, 30% неразведанных запасов природного газа в мире и запасы редкоземельных минералов на сумму в 1 триллион долларов. Однако, по убеждению западных обозревателей, эти возможности и присутствие в Арктике Китая и России приводят к обострению конкуренции, напрямую бросая вызов интересам США и НАТО.

Поэтому растущее российско-китайское сотрудничество в Арктике весьма болезненно воспринимается в Вашингтоне, который в последний период активно подталкивал страны НАТО к усилению противодействия Москве и Пекину во всех частям мира, в том числе и в арктическом регионе. И особенно болезненно в этом плане были восприняты в США крупные военно-морские учения и маневры в июле с.г., в ходе которых девять российских и китайских военно-морских судов совместно патрулировали северо-западную часть Тихого океана. И хотя, значительная часть западных обозревателей утверждала, что такое российско-китайское сотрудничество в Арктике “все еще ограничено” и обусловлено в первую очередь экономическими интересами, тем не менее, представители военной элиты США и НАТО продолжают свою политику западной арктической исключительности, стремясь достичь своего доминирования в Арктике любыми способами.

В июне 2024 года Арктическая стратегия Министерства обороны США недвусмысленно подтвердила, что Арктика становится стратегическим полем битвы, отметив растущее российско-китайское сотрудничество. Однако, в Пентагоне признается, что уникальная окружающая среда Арктики требует специальной подготовки и оснащения военнослужащих, что создает существенные проблемы для Соединенных Штатов в плане размещения и поддержания вооруженных сил в этом регионе. Вооруженные силы США располагают минимальными силами, способными действовать в Арктике, но им также необходимо защищать свою космическую инфраструктуру по всему региону. Используя возможности НАТО, в частности арктический опыт Великобритании, Канады и северных стран, США рассчитывают обеспечить стабильное присутствие в Арктике, что позволит им укрепить военную свою мощь в Индо-Тихоокеанском регионе, сохранив стратегическую ориентацию на противодействие Китаю в азиатском регионе.

В этих условиях НАТО представляет для Вашингтона идеальную форму распределения бремени в Арктике, позволяющую Соединенным Штатам сосредоточиться на других направлениях.

Арктика уже давно занимает центральное место в самобытности и безопасности России, контролирующей 53 процента арктического побережья, и ее политика в отношении Арктики определяет ее экономические потребности и потребности в области безопасности. По мере таяния льдов этот регион становится реальной проблемой безопасности как для России, так и для Соединенных Штатов. Арктика имеет решающее значение для экономики России, на ее долю приходится 10% российского ВВП и 20% экспорта. Россия расширила здесь свое военное присутствие, вновь открыв базы советских времен, развернув передовые ракетные системы и инвестируя в атомные ледоколы. Кольский полуостров, где базируется большинство российских подводных лодок с баллистическими ракетами, подчеркивает роль Арктики в российской стратегии ядерного сдерживания. Более того, Россия пытается контролировать Северный морской путь, создавая прямую конкуренцию Северному флангу НАТО и экономическим интересам государств-членов этого альянса.

Деятельность Китая в Арктике вызывает противодействие Запада закреплению КНР в этом регионе. Несмотря на то, что Китай не является арктической державой, он объявил себя “приарктическим государством” и стремится к влиянию здесь в рамках своей инициативы "Полярный шелковый путь", в которой Пентагон усматривает задачи двойного назначения, в частности, военные цели. Совместные китайско-российские учения в Арктике, включая патрулирование береговой охраной и военно-морскими силами, а также совместное патрулирование бомбардировщиками, демонстрируют усиление военной мощи, направленной против США.

Традиционно Соединенные Штаты обладали военным превосходством, но в Арктике они столкнулись с формирующимся альянсом между двумя грозными конкурентами. Согласно недавно опубликованному американскими военными экспертами исследованию «Борьба и победа в Арктике: совершенствование возможностей ведения войны в полярных условиях», успешные военные операции в Арктике требуют не только специального оборудования, но и специальной подготовки и доктрины ведения боевых действий в полярных условиях. Операции в Арктике являются исключительно сложными из-за логистики, экстремальных погодных условий и сезонных изменений.

В этих условиях на ближайший период Вашингтон намеревается активизировать деятельность появившихся в 2014 году Объединенных экспедиционных сил НАТО под руководством Великобритании, которые совместно с вооруженными силами Северных стран на Крайнем Севере создают возможности для ведения боевых действий в Арктике. А также планируется активизация созданного многокорпусного командования сухопутных войск НАТО в Финляндии, сформированных военно-воздушных сил Северных стран и создание командующего оперативной группой НАТО на Балтике в немецком портовом городе Росток. Все это, по оценкам американских военных экспертов, будет свидетельствовать о повышении сплоченности, потенциала и коммуникации НАТО, помогая создать “три уровня сдерживания” за Полярным кругом.