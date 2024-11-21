Дания и Великобритания продемонстрировали свое стремление оказать Украине непрекращающуюся военную помощь. В частности, Дания передала Киеву два истребителя F-16, в Лондон выделил дополнительно 9,5 миллионов долларов на приобретение ударных и разведывательных беспилотников.

20 ноября 2024 года Дания поставила Украине еще два истребителя F-16 Fighting Falcon, что стало второй партией из общего количества в 19 самолетов, обещанных Западом Киеву. Эта поставка подтверждена во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Как отмечают украинские СМИ, на сегодняшний день Украина получила от Дании в общей сложности шесть истребителей F-16. В своем заявлении Владимир Зеленский высоко оценил эффективность истребителей F-16 в противодействии сложным воздушным угрозам, подчеркнув их решающую роль в развитии оборонной стратегии Украины.

Истребитель F-16 Fighting Falcon, разработанный компанией General Dynamics (ныне входящей в состав Lockheed Martin), известен своей универсальностью и широкими возможностями. С момента своего появления в 1978 году F-16 стал важным элементом современных военно-воздушных сил не только США, но и многих стран-союзников Вашингтона. Уже было произведено более 4500 единиц таких истребителей. Самолет предназначен для выполнения многоцелевых задач, отлично зарекомендовав себя как в воздушном бою, так и в наземных операциях.

Оснащенный двигателем Pratt & Whitney F100-PW-229 с форсажной камерой, F-16 может развивать максимальную скорость 2,04 Маха (2173 км/ч) и работать на высотах до 15 200 метров. Его боевой радиус действия составляет 550 километров и может быть увеличен за счет внешних топливных баков или дозаправки в воздухе, что делает его пригодным как для тактических задач, так и для длительных операций. Его легкая, но прочная конструкция, обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики и отличное соотношение тяги к весу, что повышает маневренность в боевых условиях.

Как указывает производитель этих истребителей, оснащенный 20-мм пушкой M61A1 Vulcan и широким спектром современного вооружения, F-16 может нейтрализовать широкий спектр целей. Он способен нести ракеты класса "воздух-воздух", такие как AIM-7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder, а также боеприпасы AGM-65 Maverick и AGM-88 HARM. Высокоточные бомбы, включая JDAM и оружие с лазерным наведением, еще больше повышают его эффективность как в оборонительных, так и в наступательных операциях. Его радиолокационные системы, начиная с AN/APG-68 и заканчивая новейшим радаром AESA AN/APG-83, обеспечивают точное обнаружение целей и их сопровождение. Дополнительные возможности, такие как тепловые датчики FLIR, приемники радиолокационного оповещения и модули радиоэлектронной борьбы, позволяют F-16 эффективно действовать в сложных условиях.

Великобритания со своей стороны, также решило оказать дополнительную военную помощь Украине, объявив на официальном веб-сайте правительства о выделении нового пакета в размере 7,5 миллионов фунтов стерлингов (около 9,5 миллионов долларов) на приобретение ударных и разведывательных беспилотников для Киева. Эти инвестиции будут направлены через так называемую «западную коалицию беспилотников для Киева», что, как подчеркивается, усилит роль Великобритании в расширении боевых возможностей Украины. Эта инициатива дополняет план западной помощи Киеву в размере 120 миллионов фунтов стерлингов, объявленный в прошлом месяце премьер-министром Кейром Стармером, направленный на укрепление военно-морских сил Украины и возможностей морской разведки. Указанное дополнительное финансирование, в частности, позволит приобрести беспилотные надводные корабли без экипажа и морские беспилотные летательные аппараты ISR (разведки, наблюдения и рекогносцировки).





В дополнение к взносу Великобритании, «западная коалиция беспилотников» получила дополнительные 16 миллионов фунтов стерлингов от других стран-партнеров. Германия обязалась выделить 10 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Канада и Люксембург выделили по 3 миллиона фунтов стерлингов. Таким образом, общий объем финансирования «коалиции» составляет 67 миллионов фунтов стерлингов, из которых 15 миллионов выделило Соединенное Королевство.

Как указывают британские СМИ, 20 ноября британский парламент рассмотрит законопроект о финансовой помощи Украине во втором чтении, после принятия которого будет официально закреплено предоставление Киеву кредита в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов на закупку военной техники в рамках программы G7.

Кроме того, британские СМИ напоминают, что в рамках многонациональной операции "Интерфлекс" Великобритания обучила 50 000 украинских солдат, подготовив их к различным боевым сценариям.