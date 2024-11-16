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vizir47
BAE Systems построит в Великобритании завод по производству гаубиц M777
BAE Systems объявила о планах по созданию в Шеффилде нового современного предприятия по разработке и производству артиллерийских систем, в частности, легкой буксируемой гаубицы М777 калибра 155 мм.

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems, занимающаяся разработками в области вооружений, информационной безопасности,  объявила о планах по созданию нового современного предприятия по разработке и производству артиллерийских систем в Шеффилде, Великобритания. Предприятие будет сосредоточено на производстве знаменитой легкой буксируемой гаубицы калибра 155 мм M777. Эти значительные инвестиции происходят на фоне увеличившихся в последний период запросов на такое оружие не только со стороны Украины, но и ряда других государств, подчеркивают приверженность компании поддержанию и возрождению важнейших промышленных мощностей Великобритании, одновременно создавая возможности для экспорта.

Новое современное артиллерийское предприятие BAE Systems в Шеффилде будет заниматься разработкой и производством хорошо известной 155-мм легкой гаубицы M777. Этот промышленный объект будет занимать площадь 94 000 квадратных футов и станет частью более широкой стратегии BAE Systems по поддержке усилий правительства Великобритании по укреплению своей оборонной инфраструктуры. Джон Бортон, управляющий директор подразделения оружейных систем BAE Systems в Великобритании, подчеркнул важность этой инициативы, заявив: “Мы стремимся обеспечить долгосрочный артиллерийский потенциал Великобритании, что позволит сохранить, поддерживать и наращивать критически важный британский специализированный промышленный потенциал, а также предоставит важные возможности для экспорта.” Помимо производства, завод в Шеффилде сосредоточится на совершенствовании артиллерийских технологий для решения постоянно меняющихся задач обороны, и гаубица M777 станет краеугольным камнем этих усилий.

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Легкая буксируемая гаубица калибра 155 мм M777 - это универсальная и мобильная артиллерийская система, разработанная компанией BAE Systems для замены устаревшей гаубицы M198. Разработка началась в конце 1990-х годов с целью создания облегченной системы вооружения, способной оказывать точную и мощную артиллерийскую поддержку. Базовая модель, оснащенная ручной оптической прицельной системой управления огнем, поступила на вооружение Корпуса морской пехоты США в 2005 году и с тех пор была принята на вооружение многими странами, включая Канаду, Австралию и Индию, благодаря своей маневренности и эффективности на поле боя.

Технически M777 оснащена стволом, способным стрелять снарядами калибра 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 24 км при использовании стандартных боеприпасов и 40 км при использовании высокоточных снарядов, таких как M982 Excalibur. Гаубица имеет устойчивую скорострельность в 2 выстрела в минуту, но может производить и до 5 выстрелов в минуту. Благодаря облегченной конструкции и повышенной огневой мощи она легко адаптируется к современным боевым сценариям.

За прошедшие годы M777 претерпела ряд усовершенствований. В M777A1 была внедрена система цифрового управления огнем, включающая бортовой компьютер, спутниковую систему GPS, инерциальную навигацию, радиосистему и цифровой дисплей для повышения точности и эффективности эксплуатации. Платформа M777A2 была дополнительно усовершенствована за счет обновления программного обеспечения Block 1A и модификации портативного устройства установки индуктивных артиллерийских взрывателей (EPIAFS), что обеспечивает совместимость с Excalibur и другими высокоточными боеприпасами. Благодаря этим обновлениям модель M777 остается одним из популярных вариантов для современных вооруженных сил многих стран.

Как отмечает производитель, M777 продемонстрировала свою эффективность в многочисленных конфликтах по всему миру. В Афганистане и Ираке она обеспечивала силам коалиции огневую поддержку на дальних дистанциях и высокую точность стрельбы по укрепленным позициям противника, а легкая конструкция позволяла ее использовать в сложных условиях местности. В последнее время M777 сыграла важную роль в Украине, где она стала ключевым компонентом западной военной помощи в противодействии в СВО. Ее легкая конструкция и мобильность позволяют ВСУ быстро менять позицию, снижая уязвимость от контрбатарейного огня. Использование M777 в Украине подчеркнуло ее актуальность в современных боевых действиях высокой интенсивности, где точность и адаптивность имеют решающее значение для тактического успеха.

Как указывают британские обозреватели, завод в Шеффилде также готов сыграть решающую роль в развитии рабочей силы. Создавая высококвалифицированную и адаптируемую рабочую силу, этот завод соответствует стремлению Великобритании укрепить свой оборонный сектор и накопить опыт в области ключевых военных технологий

#военные новости #военное противостояние #bae systems #гаубица м777
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