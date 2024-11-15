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vizir47
Канада рассчитывает обойти Китай и Россию, став ведущим мировым производителем урана
Официальные лица Канады в последнее время стали делать заявления о намерении этой страны стать мировым лидером в ядерном секторе благодаря богатым месторождениям урана, расположенным в бассейне Атабаска в Саскачеване.

В условиях растущего спроса на экологически чистую энергию, технология ядерного расщепления и строительство атомных электростанций могут получить широкое распространение в самом ближайшем будущем. Поскольку страны стремятся к нулевому уровню выбросов в ближайшие десятилетия, во многих странах сегодня декларируется отказ от использования угольных ТЭС и даже вообще от ископаемого топлива. В то время как число проектов в области возобновляемых источников энергии растет, страны удваивают свои инвестиции в ядерную энергетику. В отличие от других разрабатываемых экологически чистых источников энергии, технология ядерного деления зарекомендовала себя как масштабируемое и экономически эффективное решение для удовлетворения энергетических потребностей.

Согласно недавнему докладу Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), Китай стал не только второй по величине экономикой. Китайское правительство и компании вкладывают в последние годы значительные средства в исследования и разработку дорогостоящих технологий, в частности, в разработку ядерных реакторов и ядерную энергетику. В результате, количество ядерных реакторов, разработанных Китаем за последние 10 лет, превышает то, что было развернуто США за последние 30 лет. Кроме того, Китай намерен построить более 100 новых ядерных реакторов к 2035 году. “Сегодня Китай, вероятно, на 10-15 лет опережает Соединенные Штаты в плане масштабного развертывания ядерных реакторов четвертого поколения”, - говорится в докладе ITIF.

На 28-ой конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата COP28, состоявшейся в прошлом году, две дюжины стран заявили, что к 2050 году они утроят объемы производства ядерной энергии, что создаст спрос на ядерное топливо. Поскольку Казахстан не занимается обогащением урана на своих рудниках, сегодня страны во многом зависят при строительстве и эксплуатации своих ядерных реакторов от России и Китая, производящих обогащенный уран.

В этих условиях объединенный Запад, активно присоединившийся в последние годы к американской политике ограничений в отношении России и Китая, стал проявлять все большую озабоченность такой зависимостью от Москвы и Пекина в получении все более востребованного на внешнем рынке ядерного топлива.

Однако, несмотря на имеющиеся возможности, отрасль западной ядерной энергетики сталкивается и с другими значительными проблемами, не в последнюю очередь из-за экологических проблем и проблем безопасности, что демонстрируют отдельные инциденты, происходящие на АЭС, в частности,  на Фукусиме. Кроме того, существенным препятствием остается экономика проектов атомных электростанций с их длительными сроками строительства и рисками перерасхода средств. Помимо этого, добыча полезных ископаемых не застрахована от экономических проблем, о чем свидетельствует история эксплуатации и закрытия в Канаде в 1982 году компанией “Eldorado Mines” уранового рудника «Биверлодж» в районе Ураниум-Сити (провинция Саскачеван) из-за нерентабельности, высоких затрат по его эксплуатации и низкого спроса на руду.

Ce pays va détrôner la Chine et la Russie comme premier producteur mondial d'uranium

В указанных условиях под влиянием западных партнеров канадские официальные лица в последний период стали делать заявления о намерении этой страны стать мировым лидером в ядерном секторе благодаря богатым месторождениям урана, расположенным в бассейне Атабаска в Саскачеване. Как указывают канадские СМИ, этот регион якобы может превратить Канаду в важного поставщика ядерного топлива на десятилетия вперед. Кроме того указывается, что, в отличие от других стран, Канада обладает уникальной способностью извлекать и обогащать уран напрямую, тем самым укрепляя свою независимость и влияние на мировом рынке ядерной энергии.

Канада, которая в настоящее время является вторым по величине производителем урана в мире, намеревается вскоре увеличить его производство, предлагая таким образом альтернативу странам, которые предпочитают не зависеть от Китая или России в ядерном топливе. По мере ввода в эксплуатацию дополнительных рудников доля Канады в мировых поставках может увеличиться с 13% до 25%, что сделает ее предпочтительным поставщиком для многих западных стран. Как указывают канадские представители, этот рост представляет собой не только экономическую возможность, но и шанс укрепить глобальную энергетическую безопасность за счет более диверсифицированного и безопасного источника обогащенного урана. Однако международные эксперты признают, что этой стране еще необходимо преодолеть многие экономические и экологические проблемы, чтобы полностью реализовать этот потенциал в качестве мирового лидера в области обогащенного урана.

#ядерное топливо #канада и производство урана #производство урана
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