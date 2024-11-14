Американские и польские официальные лица торжественно открыли в польском Редзиково военную базу противоракетной обороны НАТО Aegis Ashore.

13 октября 2024 года американские и польские официальные лица торжественно открыли в Польше базу противоракетной обороны НАТО Aegis Ashore. Расположенная в Редзиково на севере Польши, эта база изначально была задумана администрацией Джорджа У.Буша как инструмент противостояния потенциальным баллистическим угрозам со стороны Ирана. Однако нынешнее руководство Польши рассматривает эту военную базу в первую очередь «в качестве щита от потенциальной угрозы со стороны России», на что указали польские представители на процедуре официального открытия этого военного объекта.

Как сообщают польские СМИ, эта военная база оснащена передовой системой Aegis Ashore ВМС США. База предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет в полете, контроля со стороны НАТО европейского воздушного пространства. Отмечается, что теперь Редзиково становится вторым наземным комплексом в Европе, оснащенным системой Aegis Ashore, в дополнение к объекту в Девеселу, Румыния, который функционирует с 2016 года.

Система Aegis Ashore, занимающая центральное место в оборонительных возможностях базы Редзиково, основана на радаре AN/SPY-1, многофункциональном радаре с электронным сканированием, который может одновременно обнаруживать и отслеживать многочисленные воздушные и надводные цели, обеспечивая непрерывное наблюдение на 360 градусов. Перехватчики SM-3 - это противоракеты, специально разработанные для уничтожения ракет противника на этапе их полета, перехватывая их в заатмосферном слое. Эти перехватчики используют технологию прямого удара, которая позволяет им сталкиваться с целью на высокой скорости, эффективно нейтрализуя потенциальные угрозы. В совокупности эти элементы обещают обеспечить Редзиково надежную защиту от угроз, связанных с баллистическими ракетами, укрепляя безопасность Польши и НАТО в целом.

Польские лидеры, а также посол США и высокопоставленные официальные лица, присутствовавшие на процедуре открытия этой базы, назвали ее инаугурацию "историческим моментом", подчеркивая приверженность США осуществлять тем самым европейскую безопасность. Президент Польши Анджей Дуда, присутствовавший в Редзиково, подчеркнул, что база демонстрирует выход Польши из сферы влияния России, заявив, что "весь мир теперь ясно увидит, что эта страна больше не входит в сферу интересов России". Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал базу как "выдающуюся" веху в обеспечении безопасности Польши, Соединенных Штатов и НАТО, напомнив при этом о текущих конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, которые подчеркивают важность современных систем противовоздушной обороны.

Как отмечают западные военные эксперты, эта противоракетная база является частью более широкой оборонительной сети, включающей эсминцы ВМС США, дислоцированные в Роте, Испания, оснащенные аналогичными средствами защиты Aegis, а также усовершенствованный радар в Куреджике, Турция. В совокупности эти военные возможности повышают способность НАТО перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности, обеспечивая дополнительный уровень защиты территорий и сил союзников НАТО в Европе.

Как известно, российская сторона неоднократно выступала ранее против создания такой очередной военной базы НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудил этот объект, заявив, что он бросает вызов безопасности России. Он обвинил Соединенные Штаты в использовании “эфемерной” угрозы со стороны Ирана в качестве прикрытия для своих истинных целей, предположив, что база на самом деле направлена на военное сдерживание России, а продвижение американской военной инфраструктуры ближе к российским границам является попыткой ограничить ее стратегические возможности, что побуждает Россию рассмотреть вопрос о "паритетных" мерах по восстановлению баланса.

Несмотря на заверения НАТО в том, что это якобы исключительно оборонительный объект, военные источники сообщили, что система в Польше в настоящее время откалибрована для противодействия ракетам с Ближнего Востока. Для перехвата российских ракет потребуется перенастройка радара, что является сложной операцией, которая также повлечет за собой пересмотр оборонной политики Польши. Министр обороны Польши Косиняк-Камыш выразил заинтересованность в расширении сферы применения этого "щита", и ожидается, что указанный вопрос будет обсуждаться Варшавой с НАТО и Соединенными Штатами в ближайшее время. В этом контексте генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже планирует встретиться с президентом Дудой и премьер-министром Дональдом Туском в Варшаве в ближайшее время для дальнейшего укрепления сотрудничества в области безопасности между государствами-членами.