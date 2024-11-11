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vizir47
Украиной проведены боевые испытания корвета турецкого производства "Иван Мазепа"
Украина объявила об успешных испытаниях вооружения своего новейшего корвета турецкого класса Ada "Иван Мазепа", продемонстрировавшего возможности своей огневой мощи.

Министерство обороны Украины объявило об успешных испытаниях вооружения своего новейшего корвета турецкого класса Ada "Иван Мазепа", продемонстрировавшего передовую огневую мощь и оборонительные возможности судна. Во время государственных испытаний экипаж корвета выполнил упражнения с боевой стрельбой, продемонстрировав эффективность 76-мм артиллерийской установки OTO Melara Super Rapid и зенитной артиллерийской системы Gokdeniz.

"Иван Мазепа" является первым в Украине корветом класса Ada, спроектированным и построенным в партнерстве с турецкой компанией Türkiye после подписания оборонного соглашения между Украиной и Турцией в 2020 году, в рамках которого Турция намерена усилить украинские военно-морские силы поставкой четырех корветов класса Ada. Строительство в Турции турецкой оборонной компанией STM первого корвета было начато в 2021 году, после первоначальной сборки которого в Турции его окончательное оснащение проводилось в Украине.

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Корвет класса Ada - это современное многоцелевое военно-морское судно,  спроектированное Турцией для удовлетворения целого ряда оборонных потребностей, в частности для борьбы с подводными лодками (ASW) и ведения боевых действий в прибрежной зоне. При водоизмещении около 2400 тонн и длине около 99 метров корвет сочетает в себе маневренность и мощное вооружение. Его двигательная установка обеспечивает скорость до 29 узлов, а радиус действия составляет около 3500 морских миль, что делает его пригодным как для использования в прибрежной зоне, так и в открытом море.

Передовые системы ведения огня оснащены современными сенсорными и радиолокационными системами для отслеживания обстановки и обнаружения целей, включая 3D-радар SMART-S Mk2, который обеспечивает широкие возможности наблюдения за воздушным и морским пространством. Кроме того, корвет оснащен взлетной палубой, способной принять вертолет среднего размера, что повышает его универсальность при выполнении поисково-спасательных, разведывательных и противолодочных задач. Разработанный и построенный по технологии  малозаметности, корвет Ada-класса минимизирует радиолокационные и инфракрасные признаки, обеспечивая повышенную живучесть перед современными морскими угрозами.

Украинские СМИ подчеркивают, что, оснащенный самыми современными системами вооружения, "Иван Мазепа" расширяет возможности надводной и противовоздушной обороны Украины в Черном море и прибрежных регионах. На корвете смонтированы 16 вертикальных пусковых установок зенитного ракетного комплекса малой дальности MBDA VL MICA. Установленная на нем также 76-мм OTO Melara Super Rapid морская артиллерийская система Leonardo обладает высокой скорострельностью - до 120 выстрелов в минуту. Эта система нацелена на отражение широкого спектра угроз морского базирования, воздушных и береговых огневых систем противника, с  дальностью действия до 16 километров. Как сообщают украинские СМИ, «в ходе прошедших испытаний OTO Melara продемонстрировала способность к точному прицеливанию и быстрой стрельбе, подтвердив свою универсальность и эффективность, что повышает оперативную готовность корвета к различным боевым сценариям».

 Указывается, что зенитная система Gokdeniz, разработанная турецкой фирмой Aselsan, является ключевым компонентом многоуровневой обороны корвета. Эта двуствольная система, аналогичная по функциональности немецкой платформе Skynex, обеспечивает скорострельность до 1100 выстрелов в минуту. Система Gokdeniz, разработанная для перехвата высокоскоростных угроз, включая крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, имеет радиус действия  до 6 километров, создавая плотный защитный барьер вокруг судна. Оснащенная передовыми снарядами для воздушных целей, Gokdeniz обеспечивает корвету мощный уровень защиты, повышая его живучесть в условиях повышенной опасности. Подчеркивается, что, обладая передовыми артиллерийскими системами, такими как OTO Melara и Gokdeniz, корвет готов сыграть решающую роль в охране морских границ Украины.

В сообщениях СМИ особо выделяется многогранная роль Турции в поддержке Украины в условиях СВО, сбалансировавшей свои стратегические отношения как с Украиной, так и с Россией. Как член НАТО, Турция оказала Украине важную военную помощь, в частности, продав беспилотники Bayraktar TB2, использовавшиеся в  операциях Украины. Кроме того, Турция поддержала развитие военно-морского потенциала Украины путем совместного строительства корветов класса Ada в рамках оборонного соглашения, подписанного в 2020 году. Это партнерство не только укрепило безопасность Украины на море, но и способствовало передаче технологий, способствуя росту собственной военное промышленности Украины. Турция также сыграла дипломатическую роль, выступив посредником в заключении соглашений об экспорте украинского зерна.

#сво #военные новости #военное противостояние #турция и украина #корвет класса ada &quot;иван мазепа&quot; #турция и сво
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