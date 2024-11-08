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vizir47
Европейская ракета ПВО Aster 30 B1NT может составить конкуренцию американской PAC-3
На выставке Euronaval 2024 европейская ракета нового поколения Aster 30 B1NT, совместно разработанная Францией и Италией, была заявлена в качестве будущего центрального компонента наземной системы SAMP/T-NG и военно-морской системы PAAMS.

На проходящей в Париже выставке Euronaval 2024 европейская ракета нового поколения Aster 30 B1NT, совместно разработанная Францией и Италией, была заявлена в качестве будущего центрального компонента наземной системы SAMP/T-NG и военно-морской системы PAAMS. Разработанная для обеспечения продвинутой защиты от сложных воздушных угроз, включая баллистические ракеты, эта ракета была представлена  как важный элемент европейской оборонной стратегии. В ходе недавней демонстрации в режиме реального времени на испытательном полигоне в Бискарроссе,  Aster 30 B1NT успешно справилась с имитацией сложных угроз, продемонстрировав свои возможности в сценариях высокой интенсивности.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/06/Euronaval_2024_Aster_30_B1NT_Air_Defense_Missile_on_Track_to_Become_Europes_Patriot_Against_US_PAC-3-06dcc68e.jpeg

Как сообщалось, по сравнению с зарубежными системами, такими как американская Patriot PAC-3,  Aster 30 B1NT обладает особыми преимуществами, которые особенно привлекательны для европейских стран. Предназначенная для использования как с наземной системой SAMP/T-NG, так и с военно-морскими системами, такими как PAAMS, ракета Aster 30 B1NT отличается возможностями перехвата высокоскоростных целей на дальности более 150 километров и высотах до 25 километров. Оснащенная высокоточным радаром Ка-диапазона, эта ракета способна поражать как баллистические, так и гиперзвуковые ракеты. Эта способность позиционирует Aster 30 B1NT в качестве надежной европейской альтернативы сопоставимым системам, таким как американский Patriot, который до недавнего времени широко рассматривается как ведущий мировой вариант противоракетной обороны.

В комментариях европейских экспертов указывается, что, в то время как американский Patriot, широко применяемый в вооруженных силах НАТО и хорошо известный своей эффективностью против баллистических и крылатых ракет малой дальности, Aster 30 B1NT обладает более широкой универсальностью и перехватывает баллистические ракеты средней дальности и высотные цели, включая гиперзвуковые ракеты. Более того, система SAMP/T-NG, которую можно развертывать как автономно, так и в дополнение к другим системам обороны НАТО, обеспечивает повышенную гибкость в плане оперативной совместимости и быстрого реагирования.

Такие страны, как Бельгия, которая недавно проявила интерес к приобретению системы SAMP/T-NG, подчеркивают растущую привлекательность Aster 30 B1NT в Европе. Сделав выбор в пользу европейской системы, а не американской, Бельгия намеревается перейти к большей стратегической автономии, одновременно облегчив интеграцию своих оборонных возможностей с возможностями Франции и Италии, которые в настоящее время являются пользователями этой системы. В Брюсселе подчеркивают, что принятие на вооружение Aster 30 B1NT также позволило бы Европе усовершенствовать свои оборонные возможности и оптимизировать ресурсы европейского военно-промышленного комплекса в рамках ЕС при поддержке расширенных программ сотрудничества.

Благодаря участию в разработке Aster 30 B1NT, европейские компании MBDA и Thales демонстрируют свою способность конкурировать с американскими лидерами такой продукции, внося свой вклад в технологический суверенитет Европы и продвигая автономные оборонные решения. Таким образом, как подчеркивают европейские СМИ, эта ракета соответствует цели Европы по снижению зависимости от американских систем ПРО при сохранении высокого уровня защиты от сложных угроз.

В европейских комментариях указывается, что, поскольку другие европейские страны вскоре могут присоединиться к Франции и Италии и принять на вооружение Aster 30 B1NT, эта ракета может стать краеугольным камнем европейской противовоздушной обороны, укрепляя безопасность континента от различных угроз.

Избрание 6 ноября Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов вызвало обеспокоенность у европейских стран относительно надежности американской поддержки в сфере обороны. На этом фоне европейские комментаторы указывают, что эта неопределенность подчеркивает актуальность таких ракет, как Aster 30 B1NT, способных устранить потенциальные пробелы в случае вывода войск США из Европы. Кроме того, принятие на вооружение этой ракеты могло бы способствовать расширению сотрудничества и координации в рамках европейской обороны, побуждая другие страны присоединиться к этой инициативе и укрепляя стратегическую автономию Европы.

#военные новости #военное противостояние #aster 30 b1nt #военная автономия европы
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