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vizir47
Литва и Украина укрепляют связи в оборонной промышленности
Литва и Украина подписали в Киеве соглашение, направленное на расширение возможностей двух стран по производству оружия и боеприпасов, по укреплению сотрудничества военно-промышленных предприятий.

Литва и Украина официально оформили в Киеве новый этап сотрудничества в оборонной промышленности, подписав   соглашение, направленное на расширение возможностей двух стран по производству оружия и боеприпасов. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте и министр национальной обороны Лауринас Кащюнас возглавили инициативу от имени Литвы, в то время как министр обороны Рустем Умеров и министр стратегических отраслей Александр Камышин представляли Украину. Соглашение обязывает обе страны совместно продвигать разработку оборонных проектов, имеющих решающее значение, как для национальной, так и для региональной безопасности.

Одновременно сообщается, что Украина и Литва подписали меморандум о взаимопонимании по производству беспилотных систем и их компонентов, а также средств радиоэлектронной борьбы и ряда технологических решений. В рамках этого оборонного сотрудничества две страны планируют совместные исследовательские проекты и разработку передовых технологий.

При подписании указанного соглашения министр Аушрине Армонайте подчеркнула стратегические преимущества этого альянса, указав на его роль в укреплении взаимной безопасности и в качестве активной меры по содействию интеграции Украины в оборонные структуры НАТО и ЕС. "Это партнерство не только обеспечивает поддержку обороноспособности Украины, но и укрепляет Литву и Европу в целом", - отметила она.

Соглашение определяет несколько приоритетных направлений сотрудничества, включая производство беспилотных летательных аппаратов, систем наземной и морской обороны, радиоэлектронной борьбы и других технологических решений, жизненно важных для современных оборонных стратегий. Кроме того, обе страны будут совместно работать над наращиванием своих производственных мощностей по производству критически важных боеприпасов и компонентов, таких как взрывчатые вещества и снаряды.

Литва обязалась уделять приоритетное внимание Украине при приобретении оборонной продукции, компонентов и материалов. Это включает в себя поиск источников финансирования для поддержки совместных проектов и приобретение оборонной продукции, произведенной специально для нужд Украины. Кроме того, соглашение предусматривает создание Руководящего совета, состоящего из представителей обеих стран и других соответствующих правительственных заинтересованных сторон, для обеспечения скоординированного подхода к реализации изложенных инициатив.

Рамки сотрудничества также распространяются на научные исследования и разработку передовых технологических решений для поддержания стратегического преимущества в сфере обороны. Ранее, в октябре, Министерство экономики и инноваций Литвы подписало Письмо о намерениях с украинской стороной, в котором говорится о планах по созданию в Литве предприятия по производству гексогена нового поколения. Как тогда указывалось в литовских СМИ, «это совместное предприятие будет способствовать укреплению обороноспособности Украины, Литвы и всего европейского региона в целом».

В поддержку этих инициатив Литва в этом году внесла поправки в законодательство, направленные на ускорение запуска проектов оборонной промышленности внутри страны. Благодаря упрощению нормативных процедур, строительство предлагаемого завода по производству гексогена может начаться уже в следующем году.

Как заявили при подписании двустороннего соглашения представители Литвы и Украины, благодаря подписанному стратегическому партнерству обе страны готовы укрепить свой оборонно-промышленный потенциал, внося вклад не только в свою национальную безопасность, но и в систему безопасности Европы в целом. Литовская сторона подчеркнула, что Вильнюс уже не раз демонстрировал свою поддержку Киеву, передав, в частности, в сентябре 5000 беспилотников местного производства и военное оборудование, включая генераторы, боеприпасы и минометные снаряды. В начале августа 2024 года литовское правительство также объявило о военной поставке 14 бронетранспортеров M113, систем ПВО малой дальности, тактического оборудования и систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предназначенных для ВСУ.

#военные новости #военное противостояние #литва и сво #военное сотрудничество литвы и украины
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