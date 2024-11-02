Компания Thales и Украина заявили о намерении совместно производить ракеты C-UAS для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и развивать украинскую военную промышленность.

Бельгийская компания Thales заключила Меморандум о взаимопонимании (MoU) с ведущей украинской оборонной компанией о совместном производстве ракет C-UAS (Counter-Unmanned Aerial System) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Как указывают обозреватели, это соглашение, о котором объявило Министерство стратегических отраслей промышленности Украины 2 ноября 2024 года, открывает путь для расширения военного сотрудничества и обмена технологиями между двумя сторонами. При этом особое внимание будет уделяться противодействию воздушным угрозам с помощью совместного производства на территории Украины военного оружия.

Thales Belgium, дочерняя компания глобальной Thales Group, специализируется на передовых военных технологиях, включая системы противовоздушной обороны, решения для борьбы с беспилотниками, защиту коммуникационных сетей и разработку отдельных компонентов ракет.

Согласно подписанному Меморандуму о взаимопонимании, бельгийская компания Thales и ее украинский партнер будут совместно разрабатывать и производить ракетные комплексы C-UAS, специально предназначенные для перехвата и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Рамочная программа также предусматривает постепенную передачу Брюсселем Киеву передовых технологий и специализированного оборудования, что позволит оборонному сектору Украины получить возможности, необходимые для самостоятельного производства и обслуживания ракетных систем C-UAS.

Во время подписания Меморандума Герман Сметанин, министр стратегических отраслей промышленности Украины, выразил признательность Thales за ее приверженность поддержке оборонных потребностей Украины: “Подписанный меморандум о взаимопонимании устанавливает рамки для совместного производства ракет C-UAS. В будущем обе стороны рассчитывают на углубление сотрудничества и передачу технологий и оборудования для производства компонентов беспилотных летательных аппаратов. Я благодарен компании THALES за сотрудничество с украинской оборонной промышленностью и за ее военную помощь.” Как подчеркивается, партнерство с бельгийскими производителями оружия отражает постоянное стремление Украины укреплять отечественную оборонную промышленность, используя при этом опыт известных международных оборонных компаний, включая Thales. В Киеве ожидают, что это сотрудничество ускорит развертывание этих систем на местах, обеспечивая быстрое усиление оборонительных возможностей Украины.

Определенный импульс развитию компанией Thales военного сотрудничества с Украиной придало подписание ею на июньской выставке Eurosatory во Франции трех соглашений с представителями украинской военной промышленности, направленных на усиление оперативной поддержки операций вооруженных сил Украины и укрепление местного военного производства.

Два из подписанных соглашений касаются одного из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Первое соглашение объявляет о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое будет способствовать поставке и эксплуатации оборудования для линейки оборонных систем концерна Thales, включая средства радиоэлектронной борьбы, а также тактическое коммуникационное оборудование, системы противовоздушной обороны и радары.

Второе соглашение касается радиоэлектронной борьбы, в рамках которого Thales обеспечит комплексное техническое обслуживание передаваемого Западом Украине военного оборудования, его тестирование и специализированное обучение украинских работников. Данное соглашение направлено на развитие возможностей местного технического обслуживания в Украине западной военной техники, что сократит циклы ее ремонта, обеспечит максимальную эксплуатационную готовность.

В рамках отдельного, третьего соглашения, подписанного с украинским специалистом по беспилотным летательным аппаратам FRDM, компания Thales намерена совместно с FRDM разрабатывать и производить беспилотную авиацию.

Как подчеркнул по поводу подписания этих соглашений Паскаль Суриссе, старший исполнительный вице-президент по международному развитию Thales: “Компания Thales является давним партнером вооруженных сил Украины, сотрудничая более 10 лет, сначала в области радиоэлектронной борьбы, а затем расширив сферу применения до широкого спектра других программ. В краткосрочной перспективе эти соглашения еще больше укрепят поддержку Thales в обеспечении боеготовности вооруженных сил Украины. В дальнейшем они также будут демонстрировать наше стремление, благодаря сотрудничеству с ведущими украинскими игроками и поставщиками, закрепиться в Украине на более длительный срок и укрепить местную оборонную промышленность страны”.