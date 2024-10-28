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vizir47
Канада поставляет легкие БТР в Украину для эвакуации пострадавших на поле боя
Военное ведомство Канады сообщило о поставке на днях в Украину десяти легких бронированных машин LAV 6.0 ACSV, указав, что они должны сыграть решающую роль в оказании помощи ВСУ в эвакуации раненых из зон боевых действий.

На фоне значительно увеличившихся потерь в ходе  СВО в последний период не только военнослужащих Украины, но и так называемых «западных советников ВСУ»,  тысячи раненых и убитых  военнослужащих, выступающих на стороне Киева, в основном остаются на поле боя. В этих условиях западные союзники Киева решили сделать дополнительный акцент в своей военной помощи Украине в направлении  не только оружия.

Так, Канада, согласно сообщению ее министерства обороны, поставила на днях в Украину партию из десяти легких бронированных машин LAV 6.0 ACSV, указав, что они должны сыграть решающую роль в оказании помощи Вооруженным силам Украины в эвакуации раненых из зон боевых действий.

 При этом указывается, что ранее Канадой уже было отправлено Киеву 39 единиц таких бронированных машин LAV в рамках выделенных этой страной  суммы в размере 4,5 миллиарда долларов на военную помощь Украине, подчеркнув свою приверженность укреплению инфраструктуры ВСУ. 

Хотя эти легкие канадские БТР появились на Украине в начале 2023 года, их присутствие на линии боевого соприкосновения в ходе СВО было отмечено лишь в декабре, когда один из них  был уничтожен российским барражирующим боеприпасов «Ланцет» на херсонском направлении.

По словам канадских военных, после всесторонних тренировок в Германии по эксплуатации и техническому обслуживанию этих боевых машин поддержки, в частности, в варианте "скорой помощи", БТР LAV 6.0 ACSV были загружены и перевезены в Украину.

LAV (легкая бронированная машина) – это тип канадской разведывательной бронированной машины, используемой как канадской армией, так и корпусом морской пехоты США. Разработанный на платформе швейцарского MOWAG Piranha I 8×8, LAV оптимизирован для выполнения разведывательных и вспомогательных задач. Ее экипаж состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и водителя. Машина оборудована для эффективной работы как в дневных, так и в ночных условиях, независимо от погодных условий. LAV также оснащен 7,62-мм пулеметом с боекомплектом в 1000 патронов, что обеспечивает ему возможности самообороны.

LAV 6  имеет усиленный броней корпус (DVH), обеспечивающий превосходную защиту от взрывных устройств и мин, что значительно повышает живучесть экипажа. Эта машина оснащена модернизированной системой подвески и более мощным двигателем, что улучшает проходимость на бездорожье.

Усиленная броня LAV 6.0 ACSV обеспечивает важнейшую защиту как для медицинских бригад, так и для раненого персонала от огня стрелкового оружия и шрапнели, обеспечивая более безопасную эвакуацию в условиях повышенного риска, когда обычные эвакуационные машины слишком подвержены таким угрозам, как артиллерийские обстрелы или атаки беспилотников.

Конструкция этих LAV позволяет им эффективно маневрировать на разнообразной местности Украины, в том числе на пересеченной или заснеженной местности, в условиях бездорожья, часто недоступного для обычной военной техники. Такая адаптируемость к местности жизненно важна для доставки войск, дислоцированных в отдаленных или сложных местах, обеспечивая быструю эвакуацию раненых солдат для оказания медицинской помощи. Кроме того, возможности LAV работать в любую погоду и в ночное время означают, что они могут оказывать круглосуточную медицинскую поддержку, обеспечивая непрерывные операции по эвакуации, которые не зависят от времени суток или погодных условий.

LAV 6 также может оснащаться турелью с дистанционно управляемой 25-мм или 30-мм автопушкой, что позволяет более точно прицеливаться и лучше ориентироваться в складывающейся ситуации. Современная электроника, включая систему управления боем, позволяет LAV 6 обмениваться данными о поле боя в режиме реального времени.

Как указывает министерство обороны Канады, последняя направленная Украине партия LAV 6.0 ACSV является частью более широкого канадского пакета военной мощи. 18 октября Канада объявила о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 47 млн долларов США, которая включает огнестрельное оружие, боеприпасы и средства защиты.

Ранее в этом году Канада объявила о дополнительной поддержке, включая 80 840 ракетных двигателей CRV-7, 1300 боеголовок, пулеметы и пистолеты, а также шасси M113. Канада не вводила никаких географических ограничений  на использование Украиной танков, бронетехники и другой военной техники, предоставленных Канадой в дар, в частности, в отношении запрета на их использование на территории России. Эта политика ставит Канаду в число стран, включая Германию, США и Великобританию, которые одобрили использование большей части военного оборудования, поставляемого западными компаниями, в действиях Украины в Курской области России.

В своих комментариях состоявшегося факта передачи легких бронированных машин LAV 6.0 ACSV, канадские СМИ, особо выделяют тот факт, что они якобы чрезвычайно полезны для расширения возможностей медицинской эвакуации военнослужащих непосредственно с поля боя, что становится все более актуальным с учетом интенсивности СВО в последнее время. Эти машины обеспечивают сочетание защиты, адаптивности и надежности, которое традиционные машины скорой помощи просто не могут обеспечить в зонах активных боевых действий.

 

#сво #военные новости #военное противостояние #lav 6.0 acsv #военнав помощь канады украине
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