Как свидетельствуют ученые, изучая останки костей животных на древних стоянках человека, становится очевидным, что одомашнивание свиней произошло порядка 13 тысяч лет назад - лишь немного позже, чем собак и овец. Именно к этому периоду относятся находки костей домашних свиней в районе реки Тигр. Распространение домашних свиней шло довольно быстро: примерно 8 000-10 000 лет назад их уже можно было увидеть в Юго-Восточной Азии, в Китае, где они стали самым популярным и многочисленным домашним животным.

В течение тысячелетий свиньи, которых мы выращиваем, возможно, пытались нам что-то сказать своим хрюканьем, но никто особенно не задавался возможностью разгадать их сообщения. До сих пор животноводы лишь ограничивались измерением показателей их физического состояния. Что же кается такого фактора, как «благополучие» животного, то исходили из простой аксиомы: здоровое животное - это обязательно счастливое животное.

Однако недавно европейская команда исследователей из университетов Дании, Германии, Швейцарии, Франции, Норвегии и Чехии под руководством Элоди Мандель-Брифер, поведенческого биолога из Копенгагенского университета, решила поставить определение уровня «благополучия» свиней на научную основу. «Эмоции животных необходимы для их благополучия, - считает Элоди Мандель-Брифер, - но мы недостаточно измеряем их на фермах. А в то же время, только мясо не подверженных стрессу животных считается полезным».

С целью создания инструмента, который может помочь фермерам улучшить «благосостояние» животных и лучше понимать их проблемы, европейские ученые разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), способный интерпретировать звуки, издаваемые свиньями. Как утверждают исследователи, с помощью этого инструмента заводчики и контролирующие органы получат дополнительный индикатор, позволяющий им улучшить понимание состояния животных, в частности, перед их забоем.

Исследователи исходили из эмпирических данных, которые в общих чертах отражают диапазон выражений чувств свиней: короткое хрюканье связано с положительными эмоциями. Когда оно длиннее, это является выражением дискомфорта, который может возникнуть, например, при попытке добраться до кормушки с едой. В случае боли или стресса, вызванных столкновением или разлукой, крики достигают высоких частот и становятся резкими.

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Команда ученых использовала эту базу сведений для создания алгоритма искусственного интеллекта и уточнения классификации звуков, издаваемых свиньями. Таким образом, тысячи хрюканья были собраны этими исследователями. Все они были записаны в определенных ситуациях: во время игры, когда они изолированы от группы, когда идет конкуренция за еду. Этот набор звуков позволил ИИ с относительной надежностью определить, является ли их голосовая реакция положительной или отрицательной, что позволило исследователям составить своего рода «плейлист». "Искусственный интеллект действительно помогает нам не только обрабатывать огромное количество звуков, которые мы получаем, но и автоматически классифицировать их", - сказал Мандель-Брифер.

Как указывают исследователи, этот алгоритм уже позволил подтвердить корреляции, которые на самом деле кажутся довольно интуитивными: свиньи, выращенные на открытом воздухе, на органических фермах, с возможностью резвиться и играть в грязи, испытывают меньший стресс, чем их собратья, столкнувшиеся с жесткими условиями интенсивного разведения на свинофермах.

В конечном итоге команда исследователей считает, что этот алгоритм будет полезен заводчикам, у которых, например, может быть приложение для смартфонов, позволяющее им оценивать степень стресса своих подопечных в режиме реального времени. Но эта мера также может быть использована контролирующими органами для маркировки ферм и привлечения внимания к тем, которые принимают недостаточные меры по улучшению состояния животных.

После того, как все этапы исследований будут учтены, можно будет, по мнению ученых, приблизиться к практическому использованию научных технологий в эволюции животноводчества: владельцы ферм более успешно смогут выращивать здоровый скот, ежедневно собирая через приложение смартфонов, например, информацию о состоянии не только здоровья животных.