Турция на открывшейся в Стамбуле оборонной выставке SAHA EXPO 2024 продемонстрировала стала модель национального авианосца MUGEM, который должен стать крупнейшим военным кораблем в истории страны.

На открывшейся в Стамбуле 4-ой Международной оборонно-аэрокосмической выставке SAHA EXPO 2024 представлены компании многих стран мира, поставляющие оружие, боеприпасы, ракеты, инструменты и оборудование для вооруженных сил всего мира. На ней демонстрируются новейшие системы и оборудование, разработанные компаниями с передовыми технологиями во всех областях оборонного сектора.

Турция, как устроитель этой выставки также представила значительный арсенал продукции своего военно-промышленного комплекса, среди которых, по оценкам западных военных экспертов, одним из ярких образцов стала модель национального авианосца MUGEM "Milli Uçak Gemisi", который должен стать крупнейшим военным кораблем в истории страны. Проектные работы по созданию этого авианосца были завершены в январе с.г., что позволяет Анкаре приступить к этапу его реализации.

Как отмечают обозреватели, этот морской гигант длиной 285 метров и водоизмещением 60 000 тонн станет демонстрацией достижений военно-морского потенциала Турции, превзойдя своего предшественника, авианосец Anadolu, ставя Турцию в один ряд с ведущими странами в области современных военно-морских технологий.

Сообщается, что MUGEM обладает весьма хорошими техническими характеристиками, которые делают его грозной силой как на региональном, так и на глобальном уровне. Способность будущего авианосца развивать максимальную скорость 25 узлов и иметь дальность плавания в 10 000 морских миль позволяет ему участвовать как в региональных, так и в глобальных операциях.

Авианосец может принимать на борт 50 воздушных платформ, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB3, ANKA 3, KIZILELMA и усовершенствованный реактивный истребитель HÜRJET. Из них 30 самолетов могут храниться в его ангаре, а 20 - на полетной палубе. При необходимости это число может быть увеличено.

Система STOBAR (короткий взлет, но быстрая посадка), используемая на судне, обеспечивает эффективный запуск и посадку воздушного судна. Эта система расширяет возможности авианосца по поддержке полетов как обычных, так и беспилотных летательных аппаратов. Авианосец будет иметь две взлетно-посадочные полосы: одну короткую для беспилотников, другую длинную для посадки и взлета самолетов военно-морской версии HÜRJET. На данном этапе в конструкции авианосца отдается предпочтение моделям самолетов, которые могут взлетать с помощью собственных двигателей. Как указывается, такие системы годами использовались на британских и российских авианосцах и доказали свою эффективность. Пилотируемые и беспилотные летательные аппараты будут использовать систему перехвата крюком после посадки. В то же время турецкие военные эксперты не исключают возможности со временем разработки более совершенной системы взлета и посадки, в частности, такой как CATOBAR (взлет с помощью катапульты, но замедленная посадка), которые повысили бы универсальность авианосца и позволили бы ему использовать более тяжелые самолеты.

Защита MUGEM будет обеспечиваться полностью отечественными оборонными системами и национальными платформами, разработанными TUSAS, Baykar, Roketsan, Aselsan. В частности, будут использоваться современные ракетные системы, в том числе вертикального пуска MIDLAS с 32 ячейками и четырьмя системами ближнего боя GÖKDENIZ для противовоздушной обороны. Можно будет запускать крылатые ракеты Çakır и ракеты ПВО Hisar. Эти средства могут обеспечить оптимальную защиту от воздушных и ракетных угроз, повышая оперативную живучесть корабля в условиях повышенной угрозы.

Силовая установка COGAG (комбинированный двигатель), состоящая из четырех газовых турбин LM 2500 и двух гребных винтов с регулируемым шагом, обеспечивает исключительную маневренность и энергоэффективность. Такая конфигурация обеспечивает быстрое и эффективное реагирование курса корабля, что может иметь решающее значение для успеха широкомасштабных военно-морских операций.

Турецкие СМИ указывают, что проект этого отечественного авианосца имеет сходство с первым индийским авианосцем INS Vikrant (IAC-1).

Как отмечают западные военные эксперты, авианосец MUGEM - это значительный скачок как в размерах, так и в возможностях по сравнению с TCG Anadolu, что отражает намерение Турции распространить свою мощь за пределы ближайших водных пространств, самостоятельно выполнять различные задачи в таких спорных районах, как Восточное Средиземноморье. Этот шаг также поднимает вопросы о развитии отношений Турции со своими союзниками по НАТО и ее растущей оборонительной автономии.