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vizir47
Тулси Габбард перешла в Республиканскую партию и поддерживает Трампа
22 октября на митинге в поддержку Дональда Трампа в Северной Каролине, бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард заявила, что она официально вступает в Республиканскую партию.

Чем быстрее приближаются выборы президента США, тем все более примечательные инциденты стали происходить в рядах противоборствующих американских политических сил. И, безусловной сенсацией последних часов, стал переход Тулси Габбард — "звезды" Демократической партии  в Республиканскую партию, что, по оценкам американских обозревателей, ошеломило даже Дональда Трампа.

Тулси Габбард, бывший кандидат в президенты от Демократической партии в 2020 году, ставшая независимой, объявила   вечером 22 октября на митинге в поддержку Дональда Трампа в Северной Каролине, что она официально вступает в Республиканскую партию.

 “Я вступаю в народную партию, партию равенства, партию, которая была основана для борьбы с рабством в этой стране и его искоренения. Это партия здравого смысла, и партия, которую возглавляет президент, обладающий мужеством и силой бороться за мир”, - сказала Габбард. “Вы знаете, я была демократом более 20 лет. Сегодняшняя демократическая партия совершенно неузнаваема”, - продолжила она. “Если вы посмотрите, например, на партию Камалы Харрис, то увидите, что она выступает против свободы. Она выступает за цензуру, за открытые границы и за войну, даже не делая вид, что заботится о мире”.

Как подчеркивает издание The Time,  «то, что 43-летняя Габбард стала республиканкой, не должно шокировать тех, кто следил за ее карьерой, особенно в последние годы, поскольку бывший законодатель с Гавайских островов уже давно сделала себе имя, открыто критикуя демократов, и стала убежденной сторонницей бывшего президента Трампа».

Ее заявление о смене партии было сделано после того, как видные республиканцы, такие как бывший вице-президент Дик Чейни и его дочь, бывшая председатель Республиканской конференции Палаты представителей Лиз Чейни, поддержали Харрис на выборах 2024 года. Габбард сослалась на поддержку Харриса четой Чейни в качестве доказательства того, что Демократическая партия является одним из “поджигателей войны”.

Представляя политическую характеристику Габбард, американские СМИ указывают, что она является дочерью педагогов и владельцев малого бизнеса, которые занимались местной политикой, начала свою политическую карьеру в 2002 году, когда стала самым молодым избранником в законодательное собрание штата Гавайи, представляя 42-й округ на Западе Оаху в качестве демократа. Она ушла из политики в 2004 году, чтобы служить в Национальной гвардии, а затем вернулась после командировки в Ирак и Кувейт, чтобы баллотироваться и победить на выборах в городской совет Гонолулу в 2010 году.

Когда Габбард в 2011 году выдвинула свою кандидатуру на праймериз Демократической партии по второму округу Гавайев в Конгрессе, она все еще была относительно неизвестной. В своей предвыборной компании она уже тогда заявляла о яром неприятии иностранных войн эпохи администрации Буша и личным отказом от однополых браков, против которых она ранее выступала.

После победы над пятью другими претендентами, в том числе над бывшим мэром Гонолулу, в этих праймериз Габбард быстро стала “восходящей звездой” Демократической партии, как назвала ее бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Тогдашний президент Барак Обама поддержал ее кандидатуру в Конгресс, и она была приглашена выступить на Национальном съезде демократической партии в 2012 году.

Став первой индуской, первой жительницей Американского Самоа и  первой женщиной-ветераном боевых действий, избранной в Конгресс в 2012 году, Габбард быстро поднялась в партии и в 2013 году была избрана вице-председателем Национального комитета демократической партии.

Но Габбард, известная своей популистской экономикой и выступающей за ветеранов, против интервенционизма, определенно не придерживалась партийной линии. Она часто вступала в конфликт с руководством Демократической партии из-за публичной критики внешней политики Обамы, а во время президентских выборов 2016 года раскритиковала первичный процесс Демократической партии как предвзятый в пользу бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В 2016 году она ушла со своего поста вице-председателя Демократической партии.

В 2019 году Габбард начала президентскую кампанию.  Одним из ярких моментов ее недолгой предвыборной кампании стали дебаты на праймериз, в ходе которых она бросила вызов тогдашнему сенатору от Калифорнии Камале Харрис. Затем Габбард стала еще более ярым критиком Демократической партии, часто появляясь на телеканале Fox News.

 В октябре 2022 года она объявила, что официально покидает Демократическую партию. На промежуточных выборах 2022 года она поддержала ряд кандидатов от Республиканской партии, в том числе нынешнего напарника Трампа, сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса.

 

 

#выборы президента сша #тулси габбард
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