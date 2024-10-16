15 октября правительство Украины утвердило план по утилизации неразорвавшихся боеприпасов, надеясь повторным использованием таких боезарядов увеличить ресурсную базу снарядов ВСУ для военного использования.

По данным Министерства обороны Украины, 128 000 км2 суши и 14 000 км2 акваторий этой страны загрязнены неразорвавшимися взрывоопасными веществами. 15 октября 2024 года правительство Украины утвердило план по утилизации неразорвавшихся боеприпасов непосредственно на объектах разминирования. Изменения в имеющийся на Украине Порядок утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ были утверждены на заседании правительства, и соответствующее постановление было разработано Министерством обороны Украины.

По сообщению Министерства обороны, боеприпасы и взрывоопасные предметы будут утилизироваться, в частности, путем ультразвукового измельчения, расплавления взрывчатых компонентов, их извлечения из корпусов неразорвавшихся боеприпасов. Эта инициатива касается примерно 20% не детонированных боеприпасов в зоне военных действий. Однако, как указывают даже украинские СМИ, этот новый подход направлен не столько на безопасную нейтрализацию этих взрывоопасных остатков, сколько на превращение их в ценные ресурсы для оборонной промышленности Украины. И это подтверждает выступление по этому поводу министра обороны Рустема Умерова, который подчеркнул важность указанной инициативы, позволяющей добывать необходимые Украине в условиях СВО взрывчатые компоненты.

По сообщениям украинских СМИ, с начала СВО украинские эксперты разработали различные методы извлечения взрывчатых веществ из неразорвавшихся боеприпасов, таких как сбитые крылатые ракеты и неразорвавшиеся авиабомбы. Например, часто встречающаяся бомба FAB-500 M62 содержит 213 килограммов TGAF-5, взрывчатого вещества с тротиловым эквивалентом 300 килограммов. Этот ресурс оказался ценным, поскольку инженерные подразделения перепрофилируют эти материалы для производства других боеприпасов для военных операций ВСУ.

Украина также привлекла частных производителей для изготовления так называемых "холодных боеприпасов", которые требуют только начинки взрывчатыми веществами. Такой подход позволяет украинским производителям быстро наладить крупномасштабное производство боеприпасов для ВСУ в обход определенных законодательных ограничений. Примечательно, что инженерное подразделение 414-го полка ВСУ недавно изготовило точные копии противотанковых мин ПТМ-3. Такие мины местного производства, укомплектованные гильзами и зарядами утилизированного взрывчатого вещества, стали все активнее использоваться в последнее время в ходе СВО.

Огромные масштабы неразорвавшихся боеприпасов в Украине, которая в настоящее время является, пожалуй, самой заминированной страной в мире, представляют собой серьезную проблему. По оценкам Украинской ассоциации гуманитарного разминирования, на разминирование примерно 156 000 квадратных километров потенциально опасных территорий, что эквивалентно трети территории страны, может потребоваться до 30 лет. По заключению Якова Ханула, начальника пиротехнического отдела в городе Ирпень Киевской области, каждый день СВО требует примерно 30 дней работ по разминированию, что подчеркивает огромный масштаб этого мероприятия.

Операции по разминированию подразделяются на три основные категории: военные, оперативные и гуманитарные. Военное разминирование, проводимое вооруженными силами, расчищает пути, необходимые для стратегического передвижения. С другой стороны, при гуманитарном разминировании приоритет отдается гражданским районам, чтобы обеспечить безопасное возвращение и повседневную деятельность местного населения.

Затраты на разминирование весьма высокие. По оценкам Всемирного банка, для полного проведения работ по разминированию Украины потребуется около 34 миллиардов евро и более 10 000 специалистов. В настоящее время в Украине насчитывается около 3000 квалифицированных саперов, хотя правительство расширило инициативы по обучению, включая программы, открытые для женщин.

Объявленная 15 октября инициатива украинского правительства согласуется, как указывают украинские СМИ, с широкими законодательными реформами, направленными на сокращение бюрократической волокиты, связанной со взрывчатыми веществами и детонаторами, и на облегчение поставок жизненно важных взрывчатых материалов для ВСУ.