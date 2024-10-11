Согласно появившейся информации, с начала 2024 года Министерство обороны Украины разрешило использовать в военных целях более 140 типов новых беспилотных аппаратов, что отражает значительный рост производства и внедрения беспилотных технологий в интересах ВСУ.

Как сообщает Defense News, с начала 2024 года Министерство обороны Украины разрешило использовать в военных целях более 140 типов новых беспилотных аппаратов, что отражает значительный рост производства и внедрения беспилотных технологий в интересах ВСУ. Наряду с воздушными беспилотными системами, 33 роботизированных наземных комплекса отечественного производства также были одобрены для удовлетворения различных потребностей ВСУ. Это увеличение, как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, подчеркивает активизацию оборонного производства в этой стране, где беспилотные системы играют все более важную стратегическую роль в военных операциях.

Наземные роботизированные комплексы, тем временем, разрабатываются для выполнения различных задач, включая нанесение ударов, разведку, логистику, эвакуацию и инженерные операции. В настоящее время Украина использует несколько беспилотников и роботов отечественного производства для поддержки своих операций. Среди них - "Черная вдова", беспилотник-бомбардировщик, недавно утвержденный для вооруженных сил Украины. Эта модель служит как в качестве беспилотника-камикадзе, так и в разведывательных миссиях, работая днем и ночью. Его модульная конструкция позволяет использовать его как в многоразовых, так и в одноразовых конфигурациях в зависимости от требований миссии.

Украинские военные также используют различные наземные роботизированные системы, разработанные при поддержке правительственной инициативы Brave1 по внедрению новых военных технологий. Эти роботы выполняют критически важные задачи, включая установку мин, эвакуацию пострадавших и логистику на поле боя.

Как отмечают американские военные эксперты, другим примечательным примером является использование роботов-собак, предназначенных для выполнения разведывательных задач с высокой степенью риска, таких как осмотр окопов или обнаружение мин. Эти роботы также могут доставлять небольшие грузы, такие, как боеприпасы и медицинские принадлежности, в зоны боевых действий с высокой степенью риска.

Для сравнения, Defense News указывает, что в 2023 году было одобрено только 60 типов беспилотных систем и 9 роботизированных комплексов, что иллюстрирует, как украинские производители быстро адаптируются к потребностям поля боя.

Полковник Владимир Рочняк, начальник Главного управления обеспечения жизненного цикла вооружения и военной техники Украины, заявил, что отечественные производители активизировали усилия по разработке различных беспилотных летательных аппаратов для выполнения широкого спектра задач. Сюда входят модели камикадзе, бомбардировщики, разведывательные дроны и артиллерийские корректировщики, причем варианты дронов варьируются от самолетных до вертолетных. Эти технологии охватывают тактические, оперативные и стратегические категории и могут быть адаптированы к различным условиям боя.

Наземные роботизированные комплексы, в свою очередь, разрабатываются в Украине для решения различных задач, включая нанесение ударов, разведку, логистику, эвакуацию и инженерные операции. Такая гибкость, указывает Defense News, позволяет украинским силам обороны диверсифицировать оперативные стратегии, интегрируя беспилотные подразделения для выполнения специализированных и часто сопряженных с высоким риском задач.

Как подчеркнуло в недавнем заявлении Министерство обороны Украины, более 40 % утвержденных беспилотных летательных аппаратов и наземных роботов на 2024 год были одобрены в третьем квартале, что свидетельствует о росте национального оборонного производства. Это дополнение включает в себя передовые беспилотные системы, предназначенные для противодействия радиоэлектронной борьбе, отличающиеся радиопрозрачностью, низким уровнем шума и, в некоторых случаях, сложными системами наведения и самоуничтожения для повышения эффективности работы.

В оценке американских экспертов подчеркивается, что это стремительное развитие использования украинской армией беспилотников отражает готовность местных производителей вооружений реагировать на потребности военных, производя беспилотные летательные аппараты и роботов, пригодных для различных целей. Для поддержки производства беспилотников украинское министерство призывает разработчиков оружия и военной техники по вопросам, связанным с процессом кодификации технологий, обращаться в Главное управление поддержки жизненного цикла, наладив тем самым тесное взаимодействие с производителями робототехники.

По оценкам западных обозревателей хода СВО в Украине, в значительной степени активизация Киевом использования и производства беспилотных типов вооружения обусловлена большими потерями ВСУ и стремлением таким образом восполнить эффективность ВСУ действиями беспилотников и робототехники.