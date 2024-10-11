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vizir47
Великобритания пообещала Украине ускорить передачу лазерного оружия DragonFire
В ходе визита в Лондон министр обороны Украины Умеров и его британский коллега Джон Хили заявили о намерении ускорить передачу ВСУ лазерного оружия DragonFire. Однако, реализация указанных намерений, с учетом неблагоприятного развития СВО для Киева, вызывает сомнения.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время своего визита в Лондон 11 октября 2024 года выступил перед СМИ и указал, что он обсудил со своим британским коллегой Джоном Хили оперативные потребности Украины. По словам Умерова, якобы “заключаются прямые контракты и осуществляются инвестиции Великобритании в оборонную промышленность Украины”. Он также упомянул обсуждения по усилению Лондоном системы противовоздушной обороны Украины, добавив: “Я надеюсь, что вскоре мы сможем поделиться более подробной информацией. Прогресс налицо”. В частности, Умеров указал, что он обсудил предоставление британского лазерного оружия DragonFire со своим британским коллегой Джоном Хили. “Мы говорили о DragonFire. Мы активно работаем над этим проектом”, - отметил Умеров.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/a6/Ukraine_Could_Receive_DragonFire_Laser_Weapon_Systems_from_United_Kingdom_001-a6f24f01.jpeg

В апреле с.г. бывший министр обороны Великобритании Грант Шеппс действительно предположил, что лазерное оружие DragonFire может быть поставлено на Украину для борьбы с российскими беспилотниками. Хотя развертывание DragonFire было запланировано на 2027 год, Шеппс тогда указал на намерение Лондона ускорить его производство, чтобы оно стало доступно Киеву раньше.

Министерство обороны Великобритании подчеркивает, что это оружие достаточно точное, чтобы поразить монету достоинством в один фунт с расстояния в километр, предлагая экономичную альтернативу ракетам для нейтрализации таких целей, как беспилотные летательные аппараты. Успешное испытание DragonFire, проведенное в январе на полигоне на Гебридских островах в Шотландии, было названо важным шагом на пути к созданию этого оружия с лазерно-направленной энергией (LDEW).

DragonFire - это британское энергетическое оружие с лазерным наведением (LDEW), разработанное британским консорциумом DragonFire, в производстве которого участвуют компании MBDA, Leonardo, QinetiQ и Лаборатория оборонной науки и техники (Dstl). Впервые представленное в качестве демонстратора технологий на выставке DSEI в Лондоне в 2017 году, это оружие было заявлено как инновационная защита от различных угроз, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты. Первоначально программа разработки такого оружия получила финансирование в размере 100 миллионов фунтов стерлингов от Министерства обороны Великобритании и частных промышленных партнеров, что позволило DragonFire использовать в создании своего лазерного оружия уже имевшиеся передовые технологии отслеживания и наведения на цель. Несмотря на задержки из-за пандемии COVID-19, испытания такого оружия начались в 2022 году на Гебридских островах в Шотландии, подтвердив способность оружия отслеживать и точно поражать как воздушные, так и морские цели.

Несмотря на то, что Dragon Fire находится в разработке уже семь лет, тактико-технические характеристики этого британского лазера класса 50 кВт держатся в секрете. Тем не менее, согласно отдельным опубликованным сведениям известно, что в DragonFire используется технология “объединения лучей”, разработанная в Великобритании, которая повышает плотность мощности лазерного луча для большей эффективности даже на больших расстояниях. Лазер DragonFire твердотельный, состоящий из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых превращается в один луч с помощью разработанной в Великобритании системы объединения лучей.

DragonFire устанавливается на турели, имеет вторичный лазер и электрооптическую камеру для захвата цели и коррекции луча. Точность поражения удаленной цели и низкая себестоимость каждого "выстрела" в 10 фунтов стерлингов, делают DragonFire экономичной альтернативой ракетным системам ПРО. В настоящее время эту систему предлагается устанавливать на бронетранспортере Wolfhound, и ожидается, что она будет также интегрирована на кораблях Королевского военно-морского флота уже в 2027 году, в соответствии с ускоренными сроками, которые первоначально предполагали его развертывание в британской армии в 2032 году.

Вместе с тем, с учетом неблагоприятного для Киева развития СВО в последние недели и не только уничтожения российскими военнослужащими значительного количества переданного Западом Украине различного военного оборудования, но его попадания в руки России, многие западные военные эксперты сомневается в передаче ВСУ Лондоном своих новейших образцов оружия в ближайшем будущем. И это, в частности, подтверждают сообщения СМИ, что, в нынешней ситуации развития СВО, Западом уже приостановлена поставка Украине ранее обещанных американских боевых самолетов F-16.

В этой связи озвученные в Лондоне украинским министром обороны Умеровым и его британским коллегой Джоном Хили намерения о передаче Киеву еще не находящегося даже на вооружении у британской армии лазерного оружия не имеют отчетливых перспектив и явно носят исключительно пропагандистский характер.

#военные новости #военное противостояние #dragonfire #военная поддержка всу великобританией #лазерное оружие великобритании
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