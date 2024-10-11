Anduril Industries представила Bolt - новое семейство автономных летательных аппаратов с возможностью вертикального взлета и посадки, которые обеспечивают возможности для выполнения различных задач.

Современные вооруженные конфликты наглядно продемонстрировали, как легкие, переносные тактические боеприпасы могут обеспечить асимметричное преимущество войскам за счет использования легкодоступной коммерческой технологии беспилотных летательных аппаратов при снижении затрат и увеличении производственных мощностей. Однако, эффективные военные беспилотные летательные аппараты с видом от первого лица (FPV) требуют высокой квалификации пилотов для успешного поиска и поражения целей, что создает значительную когнитивную нагрузку на операторов и необходимость в их узкоспециализированной подготовке. Поэтому воинские подразделения выражают заинтересованность в оснащении большим количеством недорогих, переносимых и надежных беспилотников, способных самостоятельно, без привлечения специализированных операторов оценивать складывающуюся на поле боя ситуацию и обеспечивать высокую эффективность армейских операций.

С учетом указанных запросов, 10 октября американская компания Anduril Industries, базирующаяся в Южной Калифорнии, представила Bolt - новое семейство автономных летательных аппаратов (AAVS) с возможностью вертикального взлета и посадки (VTOL), которые обеспечивают возможности для выполнения различных задач.

Bolt уже заказан в рамках программы Корпуса морской пехоты США Organic Precision Fires-Light (OPF-L) для тестирования в течение ближайших шести месяцев, чтобы морские пехотинцы смогли определить целесообразность его внедрения в 2025 финансовом году. Этот переносной беспилотник с искусственным интеллектом способен наносить удары в любое время и в любом месте автономно, он может быть распакован и поднят в воздух менее чем за пять минут, обеспечивая бойцов высокоточной огневой мощью в любой момент.

Базовая конфигурация Bolt предназначена для проведения поисково-разведывательной деятельности. Bolt-M, вариант беспилотника Bolt, предназначен для оснащения военнослужащих также и высокоточной огневой мощью. Беспилотник этого семейства использует бортовое программное обеспечение для автоматизации управления полетом, необходимое для точного отслеживания цели и нанесения по ней удара, предоставляя операторам четыре простых решения: куда смотреть, за чем следить, как вступать в бой и когда наносить удар.

Разработанный для простоты эксплуатации и быстрого развертывания в портативном корпусе, Bolt-M обеспечивает автономную навигацию по путевым точкам и отслеживание объектов, с возможностью настраиваемой дистанции противостояния и способов ведения боя, обладает более чем 40 минутной автономной работой и дальностью использования на 20 километров. Боекомплект Bolt-M, весящий до трех килограммов, обладает значительными возможностями поражения как движущихся, так и стационарных наземных целей, включая легкие транспортные средства, спешившийся персонал, траншеи и многое другое.

Управляемый тактической версией программной платформы Anduril's Lattice, Bolt-M оснащен передовым бортовым программным обеспечением AI/ML для автоматизации поведения в полете, необходимого для поиска, отслеживания и поражения динамических целей. Благодаря автономной навигации, которую можно изменять по мере необходимости с помощью простого сенсорного интерфейса, Bolt-M позволяет операторам выполнять сложные задачи, не сосредотачиваясь на базовой навигации и отслеживании целей. Благодаря встроенной камере, которая позволяет оператору переключаться между режимами EO и ИК-камеры, Bolt может преследовать цели на больших расстояниях как днем, так и ночью. Оператор может очертить ограничительную рамку вокруг любой визуальной цели, за которой будет следить Bolt-M, что позволяет бойцам реагировать на новые и ранее невиданные угрозы в режиме реального времени. Как только цель идентифицирована в системе Lattice, оператор может указать позицию, в которой Bolt-M должен находиться, задавая системе задачу преследовать цель за пределами диапазона визуального или акустического обнаружения, даже если цель движется и замаскирована. Когда приходит время наносить удар, оператор может определить угол захвата, чтобы обеспечить наиболее эффективный удар. В то же время бортовые алгоритмы обзора и наведения поддерживают управление терминалом даже при потере связи с оператором.

Монтируемая наземная станция управления (GCS) Bolt M оптимизирована для удобства использования и объединяет обучение и моделирование, интеграцию систем вооружения, планирование и выполнение задач в простой и привычный портативный интерфейс.

Являясь по своей сути модульной платформой, Bolt-M совместим с целым рядом боеголовок Anduril и сторонних производителей, включая боеприпасы, разработанные в сотрудничестве с Kraken Kinetics. Простой интерфейс управления боевой нагрузкой Bolt-M позволяет операторам переключать применение беспилотника с противопехотными боеголовками или боеприпасами для борьбы с военной техникой противника в зависимости от меняющихся требований на поле боя. Благодаря функциям физической и программной безопасности, включая электронное устройство защиты и постановки на охрану (ESAD), операторы могут безопасно и безотказно обезвреживать боеприпас для безопасной транспортировки, возвращения на базу и передислокации. Малый вес и форм-фактор систем семейства Bolt означают, что любой оператор, работающий на месте, может легко добавить Bolt или Bolt-M к своему оборудованию. Bolt не требует специального пускового оборудования и может быть легко запущен в любых условиях.