Современные вооруженные конфликты наглядно продемонстрировали, как легкие, переносные тактические боеприпасы могут обеспечить асимметричное преимущество войскам за счет использования легкодоступной коммерческой технологии беспилотных летательных аппаратов при снижении затрат и увеличении производственных мощностей. Однако, эффективные военные беспилотные летательные аппараты с видом от первого лица (FPV) требуют высокой квалификации пилотов для успешного поиска и поражения целей, что создает значительную когнитивную нагрузку на операторов и необходимость в их узкоспециализированной подготовке. Поэтому воинские подразделения выражают заинтересованность в оснащении большим количеством недорогих, переносимых и надежных беспилотников, способных самостоятельно, без привлечения специализированных операторов оценивать складывающуюся на поле боя ситуацию и обеспечивать высокую эффективность армейских операций.
С учетом указанных запросов, 10 октября американская компания Anduril Industries, базирующаяся в Южной Калифорнии, представила Bolt - новое семейство автономных летательных аппаратов (AAVS) с возможностью вертикального взлета и посадки (VTOL), которые обеспечивают возможности для выполнения различных задач.
Bolt уже заказан в рамках программы Корпуса морской пехоты США Organic Precision Fires-Light (OPF-L) для тестирования в течение ближайших шести месяцев, чтобы морские пехотинцы смогли определить целесообразность его внедрения в 2025 финансовом году. Этот переносной беспилотник с искусственным интеллектом способен наносить удары в любое время и в любом месте автономно, он может быть распакован и поднят в воздух менее чем за пять минут, обеспечивая бойцов высокоточной огневой мощью в любой момент.
Базовая конфигурация Bolt предназначена для проведения поисково-разведывательной деятельности. Bolt-M, вариант беспилотника Bolt, предназначен для оснащения военнослужащих также и высокоточной огневой мощью. Беспилотник этого семейства использует бортовое программное обеспечение для автоматизации управления полетом, необходимое для точного отслеживания цели и нанесения по ней удара, предоставляя операторам четыре простых решения: куда смотреть, за чем следить, как вступать в бой и когда наносить удар.
Разработанный для простоты эксплуатации и быстрого развертывания в портативном корпусе, Bolt-M обеспечивает автономную навигацию по путевым точкам и отслеживание объектов, с возможностью настраиваемой дистанции противостояния и способов ведения боя, обладает более чем 40 минутной автономной работой и дальностью использования на 20 километров. Боекомплект Bolt-M, весящий до трех килограммов, обладает значительными возможностями поражения как движущихся, так и стационарных наземных целей, включая легкие транспортные средства, спешившийся персонал, траншеи и многое другое.
Управляемый тактической версией программной платформы Anduril's Lattice, Bolt-M оснащен передовым бортовым программным обеспечением AI/ML для автоматизации поведения в полете, необходимого для поиска, отслеживания и поражения динамических целей. Благодаря автономной навигации, которую можно изменять по мере необходимости с помощью простого сенсорного интерфейса, Bolt-M позволяет операторам выполнять сложные задачи, не сосредотачиваясь на базовой навигации и отслеживании целей. Благодаря встроенной камере, которая позволяет оператору переключаться между режимами EO и ИК-камеры, Bolt может преследовать цели на больших расстояниях как днем, так и ночью. Оператор может очертить ограничительную рамку вокруг любой визуальной цели, за которой будет следить Bolt-M, что позволяет бойцам реагировать на новые и ранее невиданные угрозы в режиме реального времени. Как только цель идентифицирована в системе Lattice, оператор может указать позицию, в которой Bolt-M должен находиться, задавая системе задачу преследовать цель за пределами диапазона визуального или акустического обнаружения, даже если цель движется и замаскирована. Когда приходит время наносить удар, оператор может определить угол захвата, чтобы обеспечить наиболее эффективный удар. В то же время бортовые алгоритмы обзора и наведения поддерживают управление терминалом даже при потере связи с оператором.
Монтируемая наземная станция управления (GCS) Bolt M оптимизирована для удобства использования и объединяет обучение и моделирование, интеграцию систем вооружения, планирование и выполнение задач в простой и привычный портативный интерфейс.
Являясь по своей сути модульной платформой, Bolt-M совместим с целым рядом боеголовок Anduril и сторонних производителей, включая боеприпасы, разработанные в сотрудничестве с Kraken Kinetics. Простой интерфейс управления боевой нагрузкой Bolt-M позволяет операторам переключать применение беспилотника с противопехотными боеголовками или боеприпасами для борьбы с военной техникой противника в зависимости от меняющихся требований на поле боя. Благодаря функциям физической и программной безопасности, включая электронное устройство защиты и постановки на охрану (ESAD), операторы могут безопасно и безотказно обезвреживать боеприпас для безопасной транспортировки, возвращения на базу и передислокации. Малый вес и форм-фактор систем семейства Bolt означают, что любой оператор, работающий на месте, может легко добавить Bolt или Bolt-M к своему оборудованию. Bolt не требует специального пускового оборудования и может быть легко запущен в любых условиях.