Согласно заявлению находящегося в Москве с визитом министра иностранных дел Сенегала Ясина Фаля, в этой африканской стране в ближайшее время откроется завод по производству КамАЗов, который ознаменует собой важную веху в экономическом сотрудничестве между Сенегалом и Россией. Указанное заявление было сделано во время пресс-конференции, состоявшейся после встречи Ясина Фаля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как было подчеркнуто, эта инициатива согласуется с более широкой инвестиционной стратегией России в Африке, направленной на укрепление экономического и промышленного обмена между Россией и странами Африки. В своем выступлении Фаль подчеркнул стратегическую важность завода КамАЗ, отметив, что он представляет собой ключевой шаг в развитии промышленного сектора Сенегала. Сенегальский министр также подтвердил, что эта африканская страна закупила несколько автомобилей КамАЗ для своих вооруженных сил, включая универсальный бронеавтомобиль повышенной защищённости КамАЗ Typhoon.

В последние годы партнерство между Сенегалом и КамАЗом активно развивается. В июле 2023 года бывший президент Сенегала Маки Салл выразил большую заинтересованность в углублении сотрудничества с КамАЗом во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Ранее, в 2022 году, когда Рустам Минниханов посетил Сенегал в рамках форума “Татарстан-Сенегал”, мероприятия, посвященного укреплению торговых связей между Татарстаном и Западной Африкой, были определены наиболее выгодные направления двустороннего сотрудничества. В частности, обсуждения касались нескольких отраслей промышленности, включая машиностроение и сельское хозяйство, что подчеркнуло взаимную заинтересованность в расширении торгово-экономических и торговых связей.

КамАЗ, основанный в 1969 году в Татарстане, является ведущим российским производителем грузовых автомобилей, автобусов и двигателей, годовой объем производства которого превышает 53 000 автомобилей. Известный своими надежными грузовиками, предназначенными для работы в сложных условиях, КамАЗ уже поставил в Сенегал 167 грузовых автомобилей, в основном модели КамАЗ-5460 для контейнерных перевозок из порта Дакара. В 2021 году КамАЗ организовал учебные программы для сенегальских водителей и механиков, как на месте, так и в учебном центре КамАЗа в Набережных Челнах, продемонстрировав свою приверженность развитию подготовки местного персонала для эксплуатации и технического обслуживания автомобилей.

Наряду с производственным расширением, КамАЗ диверсифицировал свои предложения, чтобы удовлетворить потребности сенегальских вооруженных сил. В соответствии с соглашением, достигнутым в 2019 году на первом саммите Россия-Африка, Сенегал закупил несколько автомобилей КамАЗ для своих вооруженных сил, в том числе БМП КамАЗ Typhoon - боевую машину пехоты, способную помимо прочего защитить военнослужащих от взрывов наземных мин и баллистических ракет.

БМП КамАЗ-63969, бронированный автомобиль 6х6 серии "Тайфун-К", предназначен для безопасной транспортировки и материально-технического обеспечения воинских подразделений, в том числе миротворческих сил. Его внедорожные возможности обеспечивают эффективную навигацию по разнообразной местности благодаря 450-сильному дизельному двигателю с автоматической коробкой передач, который позволяет ему развивать скорость 100 км/ч при запасе хода в 1000 км. Оснащенный гидропневматической подвеской, КамАЗ-63969 обеспечивает плавную езду с автоматической регулировкой дорожного просвета в зависимости от скорости и качества дороги. Его многослойная "сэндвич-броня", сочетающая в себе обычную сталь и усовершенствованное керамическое покрытие, обеспечивает надежную защиту, способную выдержать взрыв мощностью 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом. Рассчитанный на перевозку до 12 человек личного состава, он оснащен дистанционно управляемой боевой частью, что делает его универсальным для транспортировки войск, медицинской эвакуации и тактических операций.

Помимо Сенегала, КамАЗ расширил свое присутствие по всей Африке, экспортируя автомобили в такие страны, как Ливия, Египет, Кения, Уганда и Южная Африка. Несмотря на санкции со стороны западных стран, КамАЗ продолжает поддерживать партнерские отношения по всему континенту, укрепляя свои позиции за счет создания сервисной сети для долгосрочного технического обслуживания своих автомобилей. КамАЗ взял на себя обязательства по предоставлению технической помощи и инфраструктуры для постоянной логистической поддержки в африканском регионе.