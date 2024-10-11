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vizir47
США и Япония собираются совместно производить ракеты AIM-120, в том числе и для нужд Украины
США и Япония рассматривают начало совместного производства ракет AIM-120 (AMRAAM), для пополнения этими боеприпасами своих арсеналов, а также Украины.

Активная военная помощь Соединенными Штатами Украине в ходе СВО привела к резкому истощению американских запасов боеприпасов, что побудило Вашингтон изучить альтернативные варианты сохранения своего «потенциала сдерживания». Одним из решений этой проблемы стала договоренность, достигнутая между США и Японией о начале в ближайшие дни технико-экономического обоснования для ускорения совместного производства ракет класса "воздух-воздух" AIM-120, известных как AMRAAM (усовершенствованная ракета класса "воздух-воздух" средней дальности). В активную фазу реализации эти обсуждения перешли после встречи на Гавайях 7 октября 2024 года, на которой две страны официально заявили о своей приверженности укреплению сотрудничества в области обороны, особенно в контексте постоянной военной поддержки Украины Западом.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/4e/AIM-120_Advanced_Medium-Range_Air-to-Air_Missile_AMRAAM_United_States_925_002-4e336eb0.jpeg

Ракета AIM-120 (AMRAAM) представляет собой усовершенствованную версию AIM-7 Sparrow, обеспечивающую улучшенные возможности для ведения воздушного боя в любых погодных условиях, днем или ночью. Более быстрая, компактная и легче, чем ее предшественник, AMRAAM предназначена для перехвата маловысотных целей благодаря встроенному активному радару, инерциальной системе отсчета и микрокомпьютеру, что делает ее менее зависимой от системы управления огнем самолета. Ее активный радар обеспечивает автономное наведение на цель, позволяя пилоту запускать несколько ракет одновременно по различным целям, выполняя маневры уклонения.

Ракетная система AMRAAM установлена на нескольких военных самолетах США, включая F-15, F-16, F-22 и F-35A ВВС, а также F/A-18 ВМС и Корпуса морской пехоты: F-35B/C, EA-18G и AV-8B. Ее инерциальная система наведения позволяет ракете ориентироваться на дальние цели, получая обновленный курс по каналу передачи данных от самолета-носителя. По мере приближения к цели ракета использует свой моноимпульсный радар для автономного наведения с режимом "наведение на цель" для противодействия электронным помехам. При приближении к цели неконтактный взрыватель активирует боеголовку, нейтрализуя угрозу, что обеспечивает определенные преимущества AMRAAM в поддержании превосходства в воздухе.

Усовершенствованное радиолокационное наведение ракет AMRAAM и средняя дальность действия делают их, по признанию американских военных экспертов, ключевым преимуществом для военно-воздушных сил НАТО. В последний период спрос на эти ракеты резко возрос из-за постоянно увеличивающихся заказов со стороны Украины, что привело к необходимости срочного пополнения арсеналов США таким оружием. Производство AIM-120 в настоящее время сосредоточено в США и управляется военно-воздушными силами США и их партнерами из оборонной промышленности. Поэтому, по мнению Пентагона, быстрейшее разворачивание  совместного производства с Японией таких ракет могло бы диверсифицировать цепочки поставок и повысить доступность AMRAAM для американских партнеров.

Указанное стремление военного истеблишмента США совпадает с интересами Японии, которая в последний период активизировала свои усилия по обеспечению национальной безопасности и модернизации вооруженных сил, рассматривает военное сотрудничество с США как стратегически выгодное. Это двустороннее сотрудничество, по оценкам Токио, укрепило бы не только возможности США в области противовоздушной обороны, но  и одновременно усилило бы военную мощь Японии на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя Япония уже обладает передовыми средствами противовоздушной обороны, совместное производство AMRAAM могло бы стать значительным шагом на пути к дальнейшему улучшению взаимодействия и интеграции оборонных систем между двумя странами, обеспечивая своевременное реагирование на глобальные потребности в боезапасах.

Согласно отраслевым источникам, в результате проведенных двумя сторонами обсуждений, производством AMRAAM в Японии будет управлять Mitsubishi Electric по лицензии Lockheed Martin, ведущего производителя ракет класса "воздух-воздух". В этой связи ожидается, что Mitsubishi расширит свои производственные линии для размещения производства AMRAAM. В технико-экономическом обосновании также будут рассмотрены аспекты, связанные с финансированием.

Как отмечают военные эксперты двух стран, этот проект является частью более широких усилий по расширению технологического и военного сотрудничества между Токио и Вашингтоном, особенно в сфере производства высокотехнологичных боеприпасов. Это событие укрепляет соглашение о совместном производстве оружия, подписанное между двумя странами 29 июля 2024 года, которое также предусматривает производство ракет Patriot PAC-3, производственные мощности для которых у Японии уже есть. Совместное производство ракет не только устраняет логистические трудности, но и способствует дальнейшей интеграции японских цепочек поставок в производство высококачественных боеприпасов.

Как сообщается, в ближайшие месяцы технико-экономическое обоснование реализации этого проекта позволит получить представление о технических, финансовых и нормативных проблемах, связанных с совместным производством ракет AMRAAM. При этом и Вашингтоном, и Токио подчеркивается, что этот процесс является частью более широких инициатив по расширению военного сотрудничества в области безопасности между США и Японией в ответ на опасения по поводу регионального влияния Китая. В более широком смысле Вашингтон стремится также укрепить альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно с Австралией, Индией, Южной Кореей и Филиппинами.

#военные новости #военное противостояние #военно-техническое сотрудничество сша и японии #ракета aim-120 (amraam)
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