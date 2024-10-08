В Великобритании объявлено о спуске на воду построенной для военно-морских сил королевства шестой атомной подводной лодки класса Astute, получившей название HMS Agamemnon. Ожидается, что эта подлодка будет введена в эксплуатацию к концу 2025 года.

Соединенное Королевство объявило об официальном спуске на воду на верфи завода BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс, Камбрия, своей шестой атомной подводной лодки класса Astute, получившей название HMS Agamemnon. Шестая из семи подводных лодок класса Astute, получившая прозвище "Потрясающая Эгги", - HMS Agamemnon — названа в честь легендарного греческого царя, осадившего Трою. Ожидается, что эта подлодка будет введена в эксплуатацию к концу 2025 года.

Это предпоследняя из запланированных подводных лодок класса Astute, построенная для военно-морских сил Великобритании. Строительство последней подводной лодки класса Astute, HMS Agincourt, также близится к завершению. В настоящее время пять кораблей этого класса находятся на службе Королевского военно-морского флота Великобритании. Подводные лодки этого класса являются самыми крупными, современными и мощными боевыми кораблями, которые эксплуатируются ВМС Великобритании.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны Великобритании, подводные лодки класса Astute являются самыми крупными, совершенными и мощными ударными кораблями, когда-либо построенными для Королевского военно-морского флота и которые эксплуатируются в настоящее время. Благодаря своим передовым ядерным двигательным установкам они не нуждаются в дозаправке. Когда HMS Agamemnon войдет в состав британского военно-морского флота, то будет собирать разведданные, проводить рейды Королевской морской пехоты и, при необходимости, наносить удары по врагам Великобритании на суше с высокой точностью с помощью крылатых ракет Tomahawk.

Подводные лодки класса Astute, согласно информации, предоставленной Министерством обороны Великобритании, имеют водоизмещение 7400 тонн и длину 97 метров. Они могут развивать максимальную скорость 34,5 мили в час (30 узлов).

Эти подводные лодки являются одними из самых бесшумных из когда-либо построенных в Великобритании. Они могут совершать кругосветные путешествия в полностью погруженном состоянии, способны самостоятельно производить кислород и питьевую воду, что позволяет экипажу из 98 человек работать под водой в течение длительного времени, не всплывая на поверхность.

Подводные лодки могут нести различное вооружение, и одной из самых известных в их арсенале является крылатая ракета наземного базирования Tomahawk (TLAM), радиус действия которой составляет тысячи миль. Эти подлодки также оснащены торпедами Spearfish, которые весят почти две тонны каждая и могут поражать цели на расстоянии до 14 миль (дальность ее действия может увеличиться при снижении скорости).

Лодки класса Astute Королевского военно-морского флота Великобритании известны тем, что они стали первыми в мире атомными подводными лодками, спроектированными в трехмерной компьютерной среде. Кроме того, они были оснащены многими технологическими новинками, в том числе не имели оптического перископа. Вместо этого были использованы высококачественные видеотехнологии, которые позволяют экипажу сканировать горизонт и получать обзор на 360 градусов, чтобы устранить любую потенциальную угрозу. В отличие от других атомных подводных лодок, класс Astute был разработан с использованием самых современных противоакустических плит. Каждый корпус оснащен более чем 39 000 акустических панелей, которые маскируют эхолотные сигналы судна и позволяют подводным лодкам скользить по воде практически бесшумно. Низкий уровень шума, издаваемый лодками, сравнивают с шумом, издаваемым "детенышем дельфина".

Теперь HMS Agamemnon приступит к следующему этапу своей программы испытаний и ввода в эксплуатацию, прежде чем покинуть завод в Барроу для прохождения ходовых испытаний в Королевском военно-морском флоте. Ожидается, что она будет сдана в эксплуатацию к концу следующего года. Сообщается, что с переводом этой подлодки на морские испытания, на заводе в Барроу начнется сборка будущего головного корабля нового класса атомных подводных лодок HMS Dreadnought с баллистическими ракетами, которые поступят на вооружение Королевского военно-морского флота "в начале 2030-х годов".

Компания BAE Systems, мировой лидер в области передовых решений для обороны, аэрокосмической промышленности и безопасности, насчитывает около 100 000 сотрудников в более чем 40 странах. Компания является ключевым участником альянса Dreadnought Alliance, партнерства, в которое входят агентство по доставке подводных лодок и Rolls-Royce. Этот альянс сосредоточен на производстве следующего поколения британских подводных лодок ядерного сдерживания.