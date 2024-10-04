Люксембург присоединился к западной инициативе «Drone coalition», целью которой является увеличение промышленного производства беспилотных летательных аппаратов FPV в Украине и поддержка ВСУ.

Как сообщает Министерство обороны Украины, Люксембург присоединился к западной инициативе «Drone coalition», целью которой является увеличение промышленного производства беспилотных летательных аппаратов FPV в Украине и на Западе, став 17-м партнером этого неформального объединения. Согласно информации заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, «эта инициатива призвана создать долгосрочное технологическое преимущество Украины». Черногоренко также подчеркнула важность расширения производства беспилотных летательных аппаратов, добавив, что участие Люксембурга в "коалиции" укрепляет прочные партнерские отношения, сложившиеся на протяжении многих лет между двумя странами. Люксембург и ранее оказывал заметную поддержку украинским военным и теперь намеревается играть определенную роль в развитии украинской индустрии беспилотных летательных аппаратов. В сентябре 2023 года Люксембург вместе с Эстонией запустил т. н. IT-коалицию, целью которой была заявлена помощь ВСУ в киберcфере.

«Drone coalition» была основана в феврале 2024 года во время 19-й встречи контактной группы по Украине в формате Рамштайн. Эта инициатива была выдвинута Латвией, при этом Соединенное Королевство играло ключевую роль в координации усилий по формированию такого объединения. Участники «Drone coalition» обязались инвестировать в производство и доставку в Украину беспилотников и запчастей к ним, обеспечить обучение операторов, предоставить другую военную помощь, в частности, в укреплении Украины системами РЭБ и РЭП, предоставлении технологий, способных повысить наступательный потенциал ВСУ. В этих целях страны-члены «Drone coalition» наладили сотрудничество с локальными разработчиками и производителями дронов, проводят периодические закупки у них беспилотников. С тех пор Украина получила тысячи беспилотников от западных стран-партнеров.

«Drone coalition» учредила Общий фонд на осуществление такой военной помощи Украине и к концу нынешнего лета собрала 50 миллионов евро для закупки до 30 000 беспилотников для ВСУ. Из членов этой «коалиции», только Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция внесли в Общий фонд в общей сложности более 45 миллионов евро. В сентябре украинские производители получили возможность участвовать в международных тендерах на поставку FPV-дронов и беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков. Как сообщалось, «Drone coalition» планирует поставить в Украину 1 миллион FPV-дронов. В то же время члены «коалиции» работают над созданием других типов беспилотников, таких как разведывательные, ударные, модернизированные беспилотники с искусственным интеллектом, а также средств борьбы с беспилотниками.

«Коалицию» возглавляют Латвия и Великобритания. Латвия предоставляет испытательные полигоны и промышленные объекты для тестирования беспилотников, что позволяет постоянно совершенствовать технологии их производства и оснащать БПЛА дополнительным оборудованием и функциями. Со своей стороны, Великобритания объявила конкурс на разработку и закупку беспилотных летательных аппаратов с видом от первого лица (FPV), на который уже подано 265 заявок.

Помимо США и европейских государств, Австралия также является одним из активных членов указанной «коалиции». Австралия уже поставила ВСУ значительное количество беспилотных летательных аппаратов, в частности, одноразовые грузовые беспилотники Corvo Precision, производимые австралийской компанией SYPAQ.