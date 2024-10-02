Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Украина способна производить 4 миллиона беспилотников в год и 155-мм артиллерийские снаряды
Согласно заявлению Зеленского на открытии в Киеве второго Международного форума оборонной промышленности, Украина в настоящее время способна производить до 4 миллионов БПЛА и наладила крупномасштабное производство 155-мм снарядов местного производства.

Во время открытия в Киеве второго Международного форума оборонной промышленности Владимир Зеленский объявил, что Украина в настоящее время способна производить до 4 миллионов беспилотных летательных аппаратов в год и уже подписано более 1,5 миллионов контрактов на производство этих систем, что знаменует собой серьезный сдвиг в оборонном потенциале страны. Зеленский также отметил, что отечественное производство артиллерийских боеприпасов значительно увеличилось, достигнув в первой половине 2024 года уровня, в 25 раз превышающего показатели предыдущего года.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/65/Ukraine_Capable_of_Producing_4_Million_Drones_Annually_and_May_Soon_Manufacture_Switchblade_600-6584c780.jpeg

Как отмечают украинские обозреватели, расширение производственных мощностей беспилотных летательных аппаратов, в частности, благодаря разработке БПЛА большой дальности "Паляница", представляет собой новый этап в военном арсенале Украины. Этот боеснаряд, наряду с другими типами БПЛА и ракет большой дальности, уже используется ВСУ. Кроме того, морские беспилотники играют ключевую роль в защите берегов Украины, а новая баллистическая ракета успешно завершила летные испытания, еще больше укрепив стратегический потенциал страны. Зеленский также отметил успехи ракеты "Нептун", которая доказала свою эффективность в национальной обороне.

Параллельно наблюдается активизация военного сотрудничества Украины с иностранными оборонными компаниями. Так, американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской фирмой о локализации производства ее тактического барражирующего боеприпаса Switchblade 600, который уже используется украинскими военными. Этот проект предполагает поэтапное сотрудничество, начиная с поставки компонентов боеприпаса, за которой следует увеличение локализации производства в Украине. Эта инициатива, которая все еще требует одобрения правительства США, может привести к производству нескольких тысяч беспилотных летательных аппаратов в год.

Первоначально разработанный для диверсионных операций спецназа США, Switchblade 600 нашел новое применение в Украине, где он используется для уничтожения дорогостоящих российских систем ПВО, таких как "Панцирь" и С-300, вместо мобильных целей, таких как танки. Этот летающий боеприпас, также известный как беспилотник-самоубийца, является модернизированной версией Switchblade 300. Он оснащен бронебойной боеголовкой от ракеты Javelin, предназначенной для нейтрализации танков и тяжелой бронетехники. Switchblade 600 выделяется своими возможностями разведки, наблюдения и обнаружения целей (RSTA) на большой дальности, обеспечивая более 40 минут полета и 40-километровую дальность действия. Он может быть быстро запущен с портативной установки и управляться с использованием сенсорной планшетной системы наведения, что обеспечивает его гибкую интеграцию без необходимости во внешней инфраструктуре ISR. Его полезная нагрузка в сочетании с электронно-оптическими и инфракрасными датчиками позволяет наносить точные удары по бронированным целям на больших расстояниях.

В дополнение к этому сотрудничеству, AeroVironment уделяет особое внимание обучению операторов, которое в настоящее время проводится за пределами Украины, в основном в Польше, из-за политических ограничений США. Однако наряду с этим ведутся переговоры о том, чтобы разрешить американским инструкторам приезжать в Украину для проведения тренировок на месте, благодаря чему рассчитывается повышение эффективности использования беспилотников украинскими военными.

Наряду с этим Украина при участии национального оборонного концерна "Укроборонпром" начинает крупномасштабное производство 155-мм снарядов местного производства. Об этом заявил Александр Камышин, стратегический советник Владимира Зеленского и бывший министр стратегических отраслей промышленности, в интервью норвежскому изданию Nettavisen. Пресс-секретарь концерна Наталья Сад заявила, что калибр 155 мм будет приобретать все большее значение для украинских вооруженных сил по мере принятия на вооружение увеличивающегося количества артиллерийских систем стандарта НАТО. Как сообщается, в августе с.г. "Укроборонпром" завершил испытания снарядов и приступил к их серийному производству. Первые партии уже изготовлены, и несколько государственных и частных предприятий работают над расширением производства.

В дополнение к внутренним усилиям, Украина пользуется технологической поддержкой  Норвегии, которая предоставила Киеву необходимые лицензии на производство 155-мм снарядов и поделилась своими методиками производства. Это партнерство позволило Украине увеличить свои производственные мощности, обеспечив более быструю поставку боеприпасов украинским войскам на линии фронта.

С запуском собственного военного производства Украина, по оценкам западных аналитиков, теперь находится в более выгодном положении для поддержания своих военных операций в долгосрочной перспективе. Возможность производства снарядов по стандартам НАТО обеспечивает совместимость с западными артиллерийскими системами, полученными Украиной, такими как американская M109, польская AHS Krab и британская AS90.

Однако собственное производство боеприпасов - это только одна часть предпринимаемых Киевом усилий по активизации деятельности национального ВПК. Осознавая свою зависимость от гаубиц, поставляемых Западом, Украина также стремится разрабатывать собственные артиллерийские системы, начав, в частности, разработку самоходной гаубицы 2С22 "Богдана" калибра 155 мм, установленной на колесном шасси. Этот выбор, основанный на использовании военного грузовика КрАЗ-6322 отечественного производства, был направлен на снижение зависимости от зарубежных комплектующих и ускорение производственного процесса.

2С22 "Богдана" обеспечивает дальность стрельбы стандартными снарядами до 40 километров, а боеприпасами повышенной дальности - до 50 километров.

В дополнение к национальным усилиям Украина продолжает сотрудничать с международными партнерами. Соглашение, подписанное в этом году с немецкой компанией Rheinmetall, направлено на создание в Украине мощностей по крупномасштабному производству боеприпасов калибра 155 мм. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию эти объекты смогут удовлетворить растущие потребности Украины в боеприпасах.

 

#сво #военные новости #военное противостояние #впк украины
2
Показать комментарии (2)
Украинская сторона признаёт оставление города Угледар Донецкой Народной Республики
Испания подтверждает поставку многоцелевых БМП Uro Vamtac 4x4 Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
22
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Генерал Джордж: Отсутствие китайских комплектующих ставит под угрозу боеготовность армии США
4
OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
2
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Над Угледаром появился первый российский флаг, установленный в районе высотной застройки
+
Приложение для создания заметок и списков Google Keep получит значительные изменения в интерфейсе
+
США передают ВСУ бомбы JSOW с рядом ограничений
2
Honor работает над складывающимся в разных направлениях смартфоном
+
Подбитый танк Leopard 2A6 доставлен на Уралвагонзавод для исследования
1
Xiaomi, Honor, OnePlus и другие покажут свои новые флагманы в октябре-ноябре
+
СМИ: Израиль начал вторжение в Ливан, фиксируется прорыв сразу нескольких участков границы
1
Разработчики TON Station продлили срок фарминга токенов на 45 дней
1
NVIDIA представила новый сертифицированный драйвер GeForce Game Ready 565.90 WHQL
+
Из-за приближающегося выхода RTX 5000 карты RTX 4090 почти исчезли из продажи в Германии
+
Программа строительства подводных лодок США «Колумбия» превышает расходы более чем в шесть раз
3
Россия продолжает масштабную реконструкцию трассы, соединяющей Якутию с тихоокеанским побережьем
+
iPhone SE 4 получит новый дизайн, новые функции и выйдет весной 2025 года
2

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
177
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
1
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
32
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
8
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
8
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
5
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
7
Сколько раз в год нужно чистить ноутбук от мусора, и чего опасаться при просмотре фильмов на диване
5

Сейчас обсуждают

Aleksei Didenko
21:59
Обьясни мне тогда такой феномен, когда ворворт в политических темах огребает по полной, почему он себе плюсики поставить не может?
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Evgeny Chezarin
21:59
Посмотри как Nvidia крутилась вокруг расцвета ue с момента разработки BioShock infinite. В irrational games чуть ли не спали в одной кровати с эпиками, а нвидиа вместе встречали с открытыми дверьми, н...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
for2ne
21:58
лысый в 15
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
El Grechko
21:52
Да ладно, мы же знаем что ты разоблачённый мелкий врунишка, чего вообще твоё свидетельство может стоить? Ворврот уже попался. Он пытается маскироваться, в частности он перестал ставить себе кучу плюсо...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
ДУ50
21:48
Ну и урод.
В Пентагоне заявили, что российская оборонная промышленность демонстрирует высокие темпы производства
Mekanika
21:48
Обожаю эту хрень, когда WAN 1/2.5G когда как WLAN 3++G ... а самый смак, это когда wan 100mbit, а сам роутер 801ac ))) Самое унылое, что даже в большинстве дорогих роутеров на вход всегда меньше отд...
Роутер Xiaomi BE3600 с поддержкой Wi-Fi 7 и четырёхъядерным чипом дебютирует на глобальном рынке
ДУ50
21:47
Твари, готовят людей к дефициту и привыканию к повышению цен с помощью нынешней линейки , чтобы смягчить недовольства и возмущения повышения цен на 5000 серию. Надо отдать должное, Хуан и маркетолог ...
Nvidia приостанавливает поставки графических процессоров RTX 4060 и RTX 4060 Ti
Cowboy Huggies
21:46
Линукс для серверов, винда для игр, все просто и не нужно ничего выдумывать!
Почему Linux не для игр на примере драйверов видеокарт и DXVK прослойки
Aleksei Didenko
21:46
...При этом наибольшее количество пользователей отдало предпочтение разрешению 1920x1080 точек — их доля составляет 55.73 %.... Но неуклонно снижается, по этой причине востребованы видеокарты для 144...
В сентябре большинство геймеров использовало 6-ядерный CPU, GeForce RTX 3060 и разрешение 1920x1080
El Grechko
21:45
Ворврот, тупая ты чебурашка, эта твоя фантазия говорит только о твоей некомпетентности. В большинстве существующих в мире игр 7900xtx на равных или минимально отстаёт от 4090. Более того, почти во все...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем