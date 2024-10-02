Согласно заявлению Зеленского на открытии в Киеве второго Международного форума оборонной промышленности, Украина в настоящее время способна производить до 4 миллионов БПЛА и наладила крупномасштабное производство 155-мм снарядов местного производства.

Во время открытия в Киеве второго Международного форума оборонной промышленности Владимир Зеленский объявил, что Украина в настоящее время способна производить до 4 миллионов беспилотных летательных аппаратов в год и уже подписано более 1,5 миллионов контрактов на производство этих систем, что знаменует собой серьезный сдвиг в оборонном потенциале страны. Зеленский также отметил, что отечественное производство артиллерийских боеприпасов значительно увеличилось, достигнув в первой половине 2024 года уровня, в 25 раз превышающего показатели предыдущего года.

Как отмечают украинские обозреватели, расширение производственных мощностей беспилотных летательных аппаратов, в частности, благодаря разработке БПЛА большой дальности "Паляница", представляет собой новый этап в военном арсенале Украины. Этот боеснаряд, наряду с другими типами БПЛА и ракет большой дальности, уже используется ВСУ. Кроме того, морские беспилотники играют ключевую роль в защите берегов Украины, а новая баллистическая ракета успешно завершила летные испытания, еще больше укрепив стратегический потенциал страны. Зеленский также отметил успехи ракеты "Нептун", которая доказала свою эффективность в национальной обороне.

Параллельно наблюдается активизация военного сотрудничества Украины с иностранными оборонными компаниями. Так, американская компания AeroVironment подписала соглашение с украинской фирмой о локализации производства ее тактического барражирующего боеприпаса Switchblade 600, который уже используется украинскими военными. Этот проект предполагает поэтапное сотрудничество, начиная с поставки компонентов боеприпаса, за которой следует увеличение локализации производства в Украине. Эта инициатива, которая все еще требует одобрения правительства США, может привести к производству нескольких тысяч беспилотных летательных аппаратов в год.

Первоначально разработанный для диверсионных операций спецназа США, Switchblade 600 нашел новое применение в Украине, где он используется для уничтожения дорогостоящих российских систем ПВО, таких как "Панцирь" и С-300, вместо мобильных целей, таких как танки. Этот летающий боеприпас, также известный как беспилотник-самоубийца, является модернизированной версией Switchblade 300. Он оснащен бронебойной боеголовкой от ракеты Javelin, предназначенной для нейтрализации танков и тяжелой бронетехники. Switchblade 600 выделяется своими возможностями разведки, наблюдения и обнаружения целей (RSTA) на большой дальности, обеспечивая более 40 минут полета и 40-километровую дальность действия. Он может быть быстро запущен с портативной установки и управляться с использованием сенсорной планшетной системы наведения, что обеспечивает его гибкую интеграцию без необходимости во внешней инфраструктуре ISR. Его полезная нагрузка в сочетании с электронно-оптическими и инфракрасными датчиками позволяет наносить точные удары по бронированным целям на больших расстояниях.

В дополнение к этому сотрудничеству, AeroVironment уделяет особое внимание обучению операторов, которое в настоящее время проводится за пределами Украины, в основном в Польше, из-за политических ограничений США. Однако наряду с этим ведутся переговоры о том, чтобы разрешить американским инструкторам приезжать в Украину для проведения тренировок на месте, благодаря чему рассчитывается повышение эффективности использования беспилотников украинскими военными.

Наряду с этим Украина при участии национального оборонного концерна "Укроборонпром" начинает крупномасштабное производство 155-мм снарядов местного производства. Об этом заявил Александр Камышин, стратегический советник Владимира Зеленского и бывший министр стратегических отраслей промышленности, в интервью норвежскому изданию Nettavisen. Пресс-секретарь концерна Наталья Сад заявила, что калибр 155 мм будет приобретать все большее значение для украинских вооруженных сил по мере принятия на вооружение увеличивающегося количества артиллерийских систем стандарта НАТО. Как сообщается, в августе с.г. "Укроборонпром" завершил испытания снарядов и приступил к их серийному производству. Первые партии уже изготовлены, и несколько государственных и частных предприятий работают над расширением производства.

В дополнение к внутренним усилиям, Украина пользуется технологической поддержкой Норвегии, которая предоставила Киеву необходимые лицензии на производство 155-мм снарядов и поделилась своими методиками производства. Это партнерство позволило Украине увеличить свои производственные мощности, обеспечив более быструю поставку боеприпасов украинским войскам на линии фронта.

С запуском собственного военного производства Украина, по оценкам западных аналитиков, теперь находится в более выгодном положении для поддержания своих военных операций в долгосрочной перспективе. Возможность производства снарядов по стандартам НАТО обеспечивает совместимость с западными артиллерийскими системами, полученными Украиной, такими как американская M109, польская AHS Krab и британская AS90.

Однако собственное производство боеприпасов - это только одна часть предпринимаемых Киевом усилий по активизации деятельности национального ВПК. Осознавая свою зависимость от гаубиц, поставляемых Западом, Украина также стремится разрабатывать собственные артиллерийские системы, начав, в частности, разработку самоходной гаубицы 2С22 "Богдана" калибра 155 мм, установленной на колесном шасси. Этот выбор, основанный на использовании военного грузовика КрАЗ-6322 отечественного производства, был направлен на снижение зависимости от зарубежных комплектующих и ускорение производственного процесса.

2С22 "Богдана" обеспечивает дальность стрельбы стандартными снарядами до 40 километров, а боеприпасами повышенной дальности - до 50 километров.

В дополнение к национальным усилиям Украина продолжает сотрудничать с международными партнерами. Соглашение, подписанное в этом году с немецкой компанией Rheinmetall, направлено на создание в Украине мощностей по крупномасштабному производству боеприпасов калибра 155 мм. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию эти объекты смогут удовлетворить растущие потребности Украины в боеприпасах.