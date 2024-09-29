Современные технологии и стремительное развитие транспортной инфраструктуры в развитых государствах неизбежно приближают новую эру высокоскоростных путешествий. Каждый год количество пассажиров, предпочитающих поездки на высокоскоростных поездах, растет, как и количество новых таких маршрутов. Одновременно с этим совершенствуются и транспортные средства, рядом стран в последнее время стали разрабатываться различные варианты сверхскоростных поездов, в частности, на магнитной подушке или в вакуумной трубе.

Так, голландская компания Hardt Hyperloop сделала недавно важный шаг в своем проекте сверхскоростного поезда, заявив о достижении значительного результата в осуществлении высокоскоростных путешествий на транспортном средстве, который движется в вакуумной трубке со скоростью, близкой к звуковой. Однако эта голландская компания не единственная в мире, заинтересованная в этой концепции. Аналогичные инициативы существуют в Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Турции, Индии и Саудовской Аравии. Так, в августе сего года Китай объявил, что достиг скорости почти 1000 км/ч с помощью своего T-Flight maglev, основанного на принципе hyperloop. Одной из целей таких проектов является стремление заменить длительные поездки на поездах и автомобиле альтернативами но с более быстрым перемещением между городами, причем преимущественно с ценой билета, аналогичной стоимости билетов бюджетных авиакомпаний.

Конечно, европейским командам пока не удается побить китайский рекорд скорости новейших железнодорожных поездов, но, судя по пресс-релизу, опубликованному компанией Hardt Hyperloop на своем веб-сайте, голландцы явно стремятся к этому. Согласно сообщению Hardt Hyperloop, компания провела успешные испытания прототипа своего транспортного средства hyperloop в Европейском центре Hyperloop (EHC) в Вендаме, Нидерланды: hyperloop удалось двигаться с максимальной скоростью 30 км / ч на расстояние около 90 метров с ускорением 0,2 G. Общая длина испытательной трассы EHC составляет 420 метров.

Этот шаг позволил Hardt Hyperloop продемонстрировать возможности своих тяговых технологий, которые включают систему магнитной левитации, наведение и привод транспортного средства hyperloop. Европейская испытательная инфраструктура EHC предлагает вакуумную среду с давлением 1 миллибар, что является давлением, необходимым для работы поезда hyperloop в эксплуатационных условиях. Установка состоит из 34 соединенных между собой стальных труб диаметром 2,5 метра каждая.

Следующим шагом Hardt Hyperloop наметила как минимум утроение этой скорости, прохождение поворотов, смена полосы движения, въезд и выезд транспортных средств hyperloop, которые могут быть протестированы в Европейском центре Hyperloop. «Мы в восторге от этого первого результата и с нетерпением ждем наших следующих испытаний на полной скорости, почти 100 км / ч, в EHC с изменением трассы движения в конце этого года», - указал директор по технологиям и инженерным разработкам компании Hardt Hyperloop Маринус ван дер Мейс.

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Со своей стороны, генеральный директор компании Роэль ван де Пас заявил, что это достижение знаменует собой большой шаг в развитии концепции hyperloop не только в Европе, но и во всем мире.

Как отмечают европейские эксперты, этот вид транспорта все еще находится на стадии испытаний, но он может развивать скорость до 700 км/час, что позволяет, например, связать европейские города Лион и Брюссель всего лишь часовой поездкой на таком транспорте. Благодаря силе магнитов это левитирующее транспортное средство может двигаться с очень большими скоростями. Благодаря этому тратится на 90 % меньше энергии, чем на самолете. "Рельсы находятся вверху, а не внизу. Благодаря верхним направляющим такое транспортное средство поднимается магнитным полем, а боковые направляющие позволяют ему двигаться в такой среде", - добавляет Стефан Марджес, руководитель проекта Hyperloop. Такая транспортная система сможет перевозить не только грузы, но и пассажиров.

Первый такой пассажирский модуль, построенный в Европе, был разработан техническим университетом Мюнхена. Внутри могут разместиться шесть пассажиров. "Тот факт, что в hyperloop нет окон, очень необычен. Вот почему нам пришлось действовать по-другому. Мы пробовали разные вещи, такие как экраны, виртуальные окна по бокам. Мы пытаемся убедить людей в том, что они находятся в движении, с помощью маленьких огоньков, движущихся в автомобиле, или даже с помощью звука", - объясняет Флориан Янке, дизайнер пассажирского модуля.

Те, кто сомневается в этом средстве передвижения, считают его слишком опасным в случае аварии в трубе. Но у Клауса Рудишхаузера, директора программы разработки hyperloop, есть и другие аргументы: "Вы должны представить себя в безвоздушной трубе. Если вы ускорите hyperloop, он будет двигаться практически без энергии километры и километры, потому что нет никакого сопротивления. Он будет двигаться на полной скорости практически не потребляя энергии".

Самое удивительное в этой истории то, что проект hyperloop существует уже более 100 лет. Концепция, лежащая в основе hyperloop, на самом деле восходит к 1904 году. Его автор Роберт Х. Годдард дал ему название VACTRAIN (т.е. поезд, движущийся в вакуумной трубе). Элон Маск понял, что это название не раскрывает полностью потенциал указанной технологи и поэтому переименовал ее в hyperloop, указав, что это единственный поезд, скорость которого может соперничать со скоростью его частного самолета.