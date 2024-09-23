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vizir47
США хотят ограничить стоимость проекта боевого самолета шестого поколения
В Соединенных Штатах активизировались дискуссии относительно возможности снижения цены на проектируемый боевой самолет США шестого поколения.

Соединенные Штаты хотят ограничить стоимость своего проекта боевого самолета шестого поколения "всего" 2000 миллиардами долларов то есть сделать его цену такой же, как и боевого самолета 5-го поколения.

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Как следует из многих публикаций американских СМИ, в то время как Соединенные Штаты решили заняться разработкой боевого самолета шестого поколения, перспективы реализации такого проекта при затратах, сопоставимых с затратами на F-35, кажутся неопределенными. Хотя ВВС США еще предстоит установить окончательную стоимость пилотируемого истребителя следующего поколения для обеспечения господства в воздухе (NGAD), по мнению представителей оборонной промышленности, достижение такой цели потребует полного пересмотра существующих подходов. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, в частности, заявил, что F-35 представляет собой “верхнюю границу” того, что служба хочет платить за самолет, добавив, что F-15EX “примерно соответствует этой цене". Поэтому Кендалл выразил желание ограничить цену на самолет 6-го поколения и без того огромными расходами на F-35.

Однако, среди американских военных экспертов и представителей ВПК такое предложение вызывает сомнения в реалистичности этой суммы. Для тех, кто работает в военной промышленности США, комментарии Кендалла представляют собой серьезный отход от первоначального видения ВВС пилотируемого истребителя NGAD. "Этого не произойдет", - прогнозирует один из представителей оборонной промышленности в интервью изданию Breaking Defense, добавив, что существуют “явные различия” в конструктивных параметрах, материалах и размерах парка, которые повышают стоимость истребителя шестого поколения по сравнению со старыми, более производительными самолетами, такими как F-35 и F-15EX.

Как известно, ВВС США рассматривают пилотируемый самолет 6-го поколения с четкой целью господства в воздухе (Next Generation Air Dominance, NGAD), однако значительное число специалистов считает, что это попытка выдать желаемое за действительное. Отраслевые эксперты и официальные лица прогнозируют, что без радикальных изменений в конструкции и интеграции существующих технологий затраты могут оставаться высокими и даже будут возрастать, что противоречит высказываемым пожеланиям значительной экономии.

Высказывается, в частности, мнение, что для сокращения расходов ВВС США могли бы рассмотреть возможность переноса некоторых ключевых систем управления на совместные боевые самолеты (CCA), которые американская программа создания боевых беспилотных летательных аппаратов (UCAV) считает в целом эквивалентной лояльному ведомому. В частности, представителями отрасли утверждается, что, «если военно-воздушные силы США хотят приобрести истребитель шестого поколения с дополнительным экипажем по цене, близкой к цене F-35 или F-15EX, единственным приемлемым вариантом является демонтаж большинства ключевых систем управления самолетом - таких как радар, другие датчики и каналы передачи данных — и установка их на новые самолеты CCA, которые будут летать рядом с самолетом». Такой подход, как указывается, позволил бы сосредоточить инвестиции на улучшении скрытности, дальности полета и аэродинамических характеристик истребителя шестого поколения, одновременно передавая определенные функции этим связанным беспилотникам.

Однако, другие американские военные эксперты считают, что перенос критически важных систем в CCA сопряжен со значительными рисками. Выживание этих дронов будет тогда решающим, поскольку их уничтожение может поставить под угрозу боевые возможности основного истребителя и, следовательно, его боевую эффективность. Эта стратегия поднимает вопросы о жизнеспособности зависимости от внешних систем в тяжелых боевых сценариях.

В любом случае, стремление снизить затраты при сохранении высоких эксплуатационных характеристик ставит перед американскими производителями вооружений, такими как Lockheed Martin и Boeing, серьезные проблемы. Эти компании должны сбалансировать технологические инновации и экономическую реальность, уравнение, которое часто трудно решить в оборонной промышленности, где ставки колоссальны. Снижение затрат может открыть двери для международных продаж, позиционируя NGAD как жизнеспособную альтернативу существующим истребителям пятого поколения на международном рынке. Тем не менее, аналитики сохраняют осторожность, подчеркивая, что первоначальные амбиции могут быть скорректированы в соответствии с экономическими реалиями и результатами ранних этапов развития проектных работ по новому боевому самолету шестого поколения.

#военные новости #военное противостояние #боевой самолет сша 6-го поколения #цена самолета 6-го поколения
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