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vizir47
Rheinmetall провела огневые испытания новой мобильной системы противовоздушной обороны Skyranger 35
Компания Rheinmetall успешно провела в Швейцарии первые огневые испытания своей системы противовоздушной обороны Skyranger 35, установленной на шасси танка Leopard 1, 10 единиц которой в рамках первоначальной программы планируется передать Киеву.

Ведущая немецкая оборонная компания Rheinmetall успешно провела первые огневые испытания своей системы противовоздушной обороны Skyranger 35, установленной на шасси танка Leopard 1. Мероприятие состоялось 18 сентября в испытательном центре Оксенбоден в Студене, Швейцария. В нем приняли участие представители министерства обороны Германии, военнослужащие и лидеры промышленности из 26 стран. Как  сообщалось, было замечено, как Skyranger 35 выпустил поток 35-миллиметровых снарядов на испытательном полигоне.

Описание: https://zbiam.pl/wp-content/uploads/2024/09/f1_ak45463.jpg


Skyranger 35 рассматривается как современная альтернатива зенитной системе Flakpanzer Gepard, представленной в 1976 году. Как было отдельно отмечено компанией Rheinmetall,  Flakpanzer Gepard все еще используется Украиной для защиты от российских крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, лишен передовых технологий, присущих Skyranger 35, таких как программируемые боеприпасы. Это позволяет сделать вывод о намерении немецкой компании предоставить новую мобильную систему противовоздушной обороны Skyranger 35 в том числе и Киеву.

Как отмечает польский информационный ресурс zbiam.pl, интеграция Skyranger 35 с шасси Leopard 1 является ответом на растущий интерес со стороны различных стран, включая Украину, которая, как ожидается, получит 10 единиц в рамках первоначальной программы. Такая конфигурация обеспечивает гибкость, поскольку система может быть адаптирована к различным шасси, включая другие танковые платформы и бронетехнику. Также подчеркивается, что указанные испытания Skyranger 35 знаменуют собой важную веху в разработке компанией Rheinmetall нового, экономичного самоходного зенитного орудия (SPAAG).

При этом подчеркивается, что Skyranger 35 предназначен для обеспечения высокомобильной противовоздушной обороны от различных воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты и низколетящие самолеты. Интегрируя систему на шасси Leopard 1, Rheinmetall стремится повысить мобильность и эксплуатационную гибкость при одновременном снижении затрат. Платформа Leopard 1, несмотря на то, что является старой, остается надежной, что делает ее идеальным выбором для подобных модернизаций. Ее широкая доступность позволяет странам с существующим парком Leopard 1 наращивать свои возможности в области противовоздушной обороны, не вкладывая средства в совершенно новые платформы.

 Система Skyranger 35 оснащена 35-мм револьверной пушкой Oerlikon Revolver, которая может вести огонь с номинальной скорострельностью 1000 выстрелов в минуту, а в режиме быстрого одиночного выстрела - 200 выстрелов в минуту. Ее эффективная дальность действия достигает 4000 м, и она способна с высокой точностью поражать небольшие беспилотные воздушные цели, особенно в условиях зависания или пикирования.  Skyranger 35 отличает от других ее интеграция с передовыми системами целеуказания, включая поисковый радар AESA с обзором на 360 градусов и радар слежения в Ku-диапазоне. Эти датчики работают вместе с полностью стабилизированным электронно-оптическим сенсорным блоком, обеспечивая бесперебойное обнаружение и сопровождение очень подвижных целей.

Турель системы адаптирована для транспортных средств, имеет более низкий профиль и расширенную функциональность по сравнению с предыдущими версиями. В сочетании с боеприпасами Oerlikon Ahead air-burst система, как указывается,  может эффективно поражать даже самые маленькие воздушные цели, что делает ее особенно подходящей для борьбы с роями беспилотных летательных аппаратов. В этой связи, как отмечает компания Rheinmetall, имея 252 готовых к стрельбе патрона, Skyranger 35 обеспечивает постоянную огневую мощь и быструю реакцию в динамичных боевых ситуациях. Такое сочетание высокой мобильности, точности наведения на цель и скорострельности делает Skyranger 35 качественным инструментом современной противовоздушной обороны, особенно против новых угроз со стороны  беспилотных летательных аппаратов, которые становятся все более распространенными на современных полях сражений.

Использование компанией  Rheinmetall уже существующих платформ отражает ее стремление к созданию экономически эффективных решений без ущерба для производительности. Такой подход снижает затраты на производство и техническое обслуживание, предоставляет военным масштабируемые возможности для повышения их оборонных возможностей.  Ожидается, что внедрение Skyranger 35 на шасси Leopard 1 ускорит полное боевое развертывание этой новой мобильной системы противовоздушной обороны. Как сообщает компания Rheinmetall, потенциальными заказчиками новой системы могут быть страны, стремящиеся модернизировать свои системы противовоздушной обороны эффективно и экономично. Поскольку воздушные угрозы становятся все более изощренными, разработка универсальных и быстро реагирующих решений для противовоздушной обороны, таких как Skyranger 35, рассчитана на то, что она будет иметь решающее значение для повышения глобальной готовности к обороне.

Согласно заключениям западных военных экспертов, компания Rheinmetall AG, обладающая более чем столетним опытом, продолжает внедрять инновации в ответ на современные вызовы в области обороны. Специализируясь на автомобильных и оборонных технологиях, компания сыграла важную роль в разработке новейшей военной техники, включая бронетехнику, системы вооружения и боеприпасы. Ее последнее достижение с системой Skyranger 35 расширяет ассортимент продукции Rheinmetall и способствует предоставлению комплексных решений, отвечающих разнообразным потребностям вооруженных сил по всему миру.

#сво #военные новости #военное противостояние #skyranger 35 #компания rheinmetall
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