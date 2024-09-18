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vizir47
Honeywell представила kinetic C-UAS на базе искусственного интеллекта для борьбы с роем БПЛА
Компания Honeywell намеревается интегрировать детекторы с поддержкой искусственного интеллекта и многоуровневые возможности радиочастотного поражения в систему борьбы с роем дронов C-UAS.

 Американская компания Honeywell International, которая производит электронные системы управления и автоматизации в аэрокосмической отрасли, намеревается интегрировать передовые системы командования и управления, несколько радаров, электрооптические (EO), инфракрасные (IR) детекторы, детекторы с поддержкой искусственного интеллекта и многоуровневые возможности радиочастотного поражения в систему борьбы с дронами C-UAS.

https://overclockers.ru/st/c/350/300/legacy/blog/426203/549723_O.jpeg

В этих целях Honeywell представила  kinetic C-UAS на базе искусственного интеллекта для ВВС США для борьбы с беспилотными летательными аппаратами swarm, запустив новую систему обнаружения и перехвата для борьбы с роем беспилотных летательных аппаратов.

Многоуровневая система kinetic C-UAS может обнаруживать, отслеживать и противодействовать скоплениям беспилотников, обеспечивая связь средств C-UAS за пределами прямой видимости с возможностями командования и контроля. Она может быть установлена на транспортных средствах или стационарных платформах для защиты ценных объектов.

Как сообщает Honeywell, новая система была разработана путем интеграции компонентов оборонных производителей, таких как Blue Halo, Leonardo DRS, Pierce Aerospace, Silent Sentinel, Walaris, Rocky Research и Versatol. Эти компоненты включают в себя радиочастотное (RF) обнаружение с использованием сенсорной технологии, которая использует различные датчики для обнаружения, отслеживания и идентификации беспилотных летательных аппаратов и вести борьбу с роями дронов.

17 сентября представитель Honeywell сообщил СМИ, что новая система C-UAS будет включать в себя проверенные технологии, основанные на искусственном интеллекте (ИИ), обнаружении непреднамеренных электронных излучений, бортовой кибербезопасности, защите платформы радиоэлектронной борьбы от сбоев и квантовом шифровании защищенных данных/коммуникаций. Представитель компании подчеркнул, что Honeywell интегрирует в систему передовые системы командования и контроля, несколько радаров, электрооптические (EO), инфракрасные (IR) детекторы, детекторы с поддержкой искусственного интеллекта и многоуровневые возможности радиочастотного поражения. Пресс-секретарь компании добавил, что целый ряд вариантов использования кинетической и направленной энергии позволит нейтрализовать роевые беспилотники. “На данный момент мы не можем сообщить, сколько беспилотников может перехватить система; она предназначена для поражения крупных скоплений беспилотников во время движения, защищая ценные объекты”.

Команда Global Strike service через STRIKEWERX/AFWERX недавно выбрала стационарную и мобильную систему обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов Honeywell, чтобы продемонстрировать защиту ценных объектов от роевых беспилотных летательных аппаратов. Наглядная демонстрация новой системы C-UAS состоится в январе 2025 года. Представитель компании сообщил, что прототип, который будет оценен Военно-воздушными силами США, будет использовать радарную систему, предоставленную компанией Leonardo DRS.  “В настоящее время компания Honeywell разрабатывает 7 программ по созданию мощных лазеров с направленной энергией и проводит оценку мощных микроволновых излучений для различных платформ”.

“Наша стационарная и мобильная система обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов - это высоконадежная, масштабируемая и полностью интегрированная оборонительная система, которая была разработана после обширных исследований и испытаний с учетом потребностей военных операторов. Многоуровневые защитные возможности этой системы выделяют ее в отрасли и позволяют не только отслеживать и обнаруживать, но и устранять многочисленные угрозы. Мы рады продемонстрировать эту технологию Военно-воздушным силам США и уверены, что система может обеспечить новые критически важные возможности на поле боя”, - сказал Мэтт Милас, президент по оборонным и космическим технологиям Honeywell Aerospace Technologies. Он указал, что растущее использование беспилотных летательных аппаратов в зонах конфликтов побудило вооруженные силы США активизировать свои усилия по разработке новых возможностей и контрмер для эффективного противодействия этой растущей угрозе. В настоящее время усилия сосредоточены на изучении традиционных кинетических средств, таких как ракеты Stinger, и тестировании новых альтернативных источников направленной энергии, таких как высокоэнергетические лазеры и мощные микроволновые излучения.

 

#военные новости #военное противостояние #борьба с роем дронов #компания honeywell #система борьбы с дронами c-uas
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