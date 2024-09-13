Последние исследования показывают, что общение клоунов с больными детьми в больницах дает положительный эффект и ведет к быстрейшему выздоровлению больных.

В последние годы в западных и, особенно, в американских СМИ стало появляться все больше сообщений о распространении среди населения коулрофобии – боязни клоунов, хотя этот термин и отсутствует как в списке МКБ-10 ВОЗ, так и в списке классификации нарушений американской психиатрической ассоциации ДСМ-IV. По мнению психиатров, любой фобии подвержены, прежде всего, психически неуравновешенные, восприимчивые постороннему влиянию и излишне эмоциональные люди. Психиатры считают, что коулрофобия, как и другие фобии, весьма негативно влияет на качество и стиль жизни, хотя и не считают ее серьезным психическим отклонением.

Такие нарушения могут встречаться у людей любого возраста, часто они ассоциируются с неприятием зла, в связи с чем на Западе отдельные специалисты увязывают коулрофобию с произведениями (особенно экранизированными) Стивена Кинга, где именно клоуны пугают население.

Так, волна жутких клоунов, обрушилась на Соединенные Штаты с начала 2016 года, что вызвало серьезное беспокойство в некоторых частях страны. В результате, в округе Кемпер в штате Миссисипи появилось запрещено носить в общественных местах какие-либо клоунские костюмы, маски или макияж. В случае клоунской прогулки по улицам округа шериф получил право обеспечить соблюдение постановления штата и оштрафовать нарушителя на $150. Такой запрет был введен до 1 ноября 2016 года.

Вспышка коулрофобии была также зарегистрирована в 2016 году в Висконсине, а затем в Южной Каролине из-за того, что съемочной группе фильма ужасов пришла в голову идея выпустить на улицы нескольких клоунов, чтобы они отпускали плохие шутки. Школа в Коннектикуте была вынужденной временно запретить любые костюмы клоунов и другие "символы террора". Присутствие жутких клоунов впоследствии распространилось по всей стране, как это происходит во время развития городских слухов и легенд.

Вместе с тем, последние исследования показывают, что значительная часть населения, не затронутого модой на книги и фильмы ужасов, воспринимает клоунов с положительными эмоциями, улыбаясь и смеясь над причудливыми проделками клоунов. Особенно положительный эффект от контактов с ними отмечается исследователями при их посещении детей в больницах.

Так проведенное New Scientist исследование показывает, что, согласно опросу, проведенному в Медицинском центре Кармель в городе Хайфа (северный Израиль), дети, испытавшие такое посещение клоунов, проводят более короткое время в больнице. Команда, возглавляемая доктором Карин Якоби-Биану, педиатром и исследователем, провела эксперимент на 51 пациенте с пневмонией в возрасте от 2 до 18 лет. В течение первых сорока восьми часов своего пребывания 26 из них ежедневно посещали два медицинских клоуна, каждый продолжительностью около пятнадцати минут. В то же время 25 другим детям и подросткам была оказана такая же медицинская помощь, но они не испытывали радостных чувств от того, что им приходилось принимать клоунов в своих комнатах.

В программе клоунских посещений больниц были песни, музыка, поощрение самостоятельного питания и движения. «Сначала тяжелобольные пациенты получали жидкости и питательные вещества через трубки», - говорит Карин Якоби-Биану. Как по волшебству, результаты показали, что молодые люди, которые видели клоунов, вскоре инициативно стали принимать пищу самостоятельно, провели в больнице в среднем сорок четыре часа, в то время как остальные оставались там в среднем семьдесят часов. При этом уточняется, что врачи этих 51 пациентов не знали, кто из них видел клоунов, а кто нет.

Как отмечено в исследовании, похоже, что полученная клоунская поддержка побудила некоторых молодых пациентов заставлять себя есть и пить самостоятельно, что положительно повлияло на их выздоровление, сократив продолжительность их пребывания в больнице. Это позволило врачам понять, что их пациенты могут принимать таблетки антибиотиков в домашних условиях перорально, вместо того, чтобы вводить их внутривенно. Это позволило некоторым больным раньше других выздороветь, по сравнению с теми, кто продолжал питаться и получать лекарства через зонд.

Результаты исследования были представлены на конгрессе Европейского Общества пульмонологии в Вене, Австрия. Было дано несколько объяснений. Клоуны, вероятно, помогли участникам восстановиться благодаря инициированной ими игре, которая может снизить кровяное давление. Как объясняет Келси Грабер из Кембриджского университета (Англия), «подобная игра также может улучшить самочувствие молодых людей, их настроение, уровень энергии и чувство уверенности в своих силах и способностях».