В Западной Австралии, у побережья острова Гарден, только что заработала первая в мире подключенная к сети волновая электростанция CETO, которая, помимо обеспечения устойчивой энергией прибрежных городов, также опресняет морскую воду.

Что касается альтернативной энергетики, то сегодня солнечная и ветровая энергетика являются бесспорными лидерами, на них сосредоточено большинство исследований, инвестиций и интереса. Однако при этом часто упускаются из виду такие методы, как использование приливной и геотермальной энергии. Подобно солнечной и ветровой, эти виды энергии являются возобновляемыми и устойчивыми, используя естественные процессы для получения чистой энергии.

Так, в Западной Австралии, у побережья острова Гарден, только что заработала первая в мире подключенная к сети волновая электростанция (известная как CETO, в честь греческой богини моря). Разработанная Carnegie Wave Energy, эта электростанция не только преобразует океанские волны в возобновляемую энергию с нулевым уровнем выбросов, но и опресняет морскую воду, показав свой значительный вклад в энергобезопасность для Западной Австралии, где проживает подавляющее большинство австралийцев.

В отличие от преобразователей волновой энергии, проекты которых уже ранее появлялись в различных СМИ, CETO имеет немного иную конструкцию, поскольку он погружен под воду на несколько метров ниже поверхности. Он основан на технологии типа точечного поглотителя и его можно устанавливать на разной глубине. Он был разработан для адаптации к различным типам морской среды. Такая конструкция выгодна тем, что позволяет укрыть генератор от штормов и посторонних глаз. Достаточно сказать, что это вряд ли повлияет на морской пейзаж. Погруженный буй вырабатывает энергию за счет наката волн, из-за чего система лучше защищена от штормов и коррозии. Кроме того, предполагается, что подводные буи будут привлекать диких животных, а не оказывать на них воздействие, и не будут мешать такой деятельности человека на водной поверхности, как катание на лодках, посещение пляжа или плавание. Эта система использует систему швартовки, закрепленную на морском дне. В одном и том же месте можно установить несколько модулей, чтобы производить достаточно экологически чистой электроэнергии для удовлетворения потребностей. Вырабатываемая электроэнергия подается на сушу с помощью динамических кабелей. Следует знать, что эта технология уже прошла длительные испытания на суше и в море.

Как описывает эту систему компания Carnegie, австралийский вариант состоит из круглых подводных буев, закрепленных на глубине 25-50 метров, использует движение, вызываемое волнами, для приведения в действие насосов. Это приводит к тому, что морская вода под давлением подается по трубопроводу, проходящему под дном океана, на береговую гидроэлектростанцию. Оказавшись там, вода под высоким давлением приводит в действие турбины для выработки электроэнергии.

Как указывается на веб-сайте компании, “вода под высоким давлением может также использоваться для снабжения установок обратного осмоса для опреснения воды, заменяя или уменьшая зависимость от электрических насосов, выделяющих парниковые газы, которые обычно требуются для таких установок". Этот второстепенный аспект весьма привлекателен для австралийцев, которые уже тратят значительные суммы денег на технологию опреснения воды для удовлетворения текущих и будущих потребностей в воде. При поддержке Австралийского агентства по возобновляемым источникам энергии, которое выделило $13 миллионов, строительство системы обошлось в общей сложности в $32 миллиона.

На данный момент установлены два из трех буев проекта, которые состоят из 5 блоков CETO компании Carnegie. В ходе испытаний удалось достичь максимальной мощности в 240 кВт, и они проработали более 2000 часов. Ожидается, что более крупные установки CETO из шести буев, которые уже разрабатываются компанией, будут вырабатывать в четыре раза больше электроэнергии.

Как отметил в недавнем интервью генеральный директор компании Carnegie Майкл Оттавиано, этот проект может проложить путь к созданию гораздо более масштабных систем, способных обеспечить электроэнергией города. “С этого момента проблема заключается в масштабе и стоимости”, - сказал он. ”Нам нужно сделать технологию более масштабной, потому что именно это позволяет снизить затраты“. В интервью ABC News он был еще более смелым в своих прогнозах относительно технологии: “Наши волновые ресурсы в Западной Австралии являются лучшими в мире, и теоретически ресурсы, которые ежедневно попадают на наше побережье, могут обеспечить энергией страну в 10 раз больше".

Компания Carnegie надеется, что в ближайшие годы, если все пойдет хорошо, CETO и аналогичные системы могут появиться во всех прибрежных регионах мира. Помимо обеспечения устойчивой энергией прибрежных городов, они также смогут обеспечить городских жителей и местные сельскохозяйственные предприятия дополнительными источниками пресной воды.

Преобразователь волновой энергии CETO Wave Energy Ireland уже выбран для развертывания у берегов Страны Басков, Испания. Испания разрешила установку волновых буев для производства экологически чистой энергии. Это развертывание стало возможным после получения разрешения от EuropeWave, Европейской исследовательской и опытно-конструкторской инициативы, посвященной исключительно преобразователям волновой энергии. Европа стремится достичь мощности по производству волновой энергии в 100 МВт в течение следующих трех лет. Цель, которая, как ожидается, возрастет до 1 ГВт к 2030 году. Что касается установки CETO в Испании, то это также результат сотрудничества с баскским энергетическим агентством (EVE) и Ocean Energy Europe (OEE).