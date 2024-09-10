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vizir47
GlobalData сообщает о росте оборонной промышленности в Европе во втором квартале 2024 года
Согласно анализу консалтинговой компании GlobalData, европейский оборонный рынок быстро растет, в частности, из-за увеличения расходов на оборону государствами-членами НАТО.

Последний анализ расположенной в Лондоне компании по анализу данных и консалтингу  GlobalData в аэрокосмическом секторе, обороне и безопасности, опубликованный 2 сентября, показывает   значительные возможности для роста западных производств, обусловленные усилением глобальной напряженности. Ключевые игроки, в том числе Lockheed Martin, Northrop Grumman и Rheinmetall, отмечают рост спроса на передовые оборонные технологии и военную технику.

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В оборонном секторе GlobalData предоставляет углубленный анализ отраслей обороны и безопасности, охватывающий такие темы, как военные закупки, технологические тенденции, расходы на оборону и основные игроки рынка. Данные и отчеты GlobalData часто используются для принятия стратегических решений и инвестирования в этот сектор. GlobalData прогнозирует дальнейший рост оборонного сектора, поскольку страны продолжают инвестировать в передовые технологии. Новые области, такие как космические системы, кибербезопасность и беспилотные технологии будут, по прогнозам экспертов  GlobalData, определять будущие тенденции в области обороны во всем мире.

Так, по оценкам GlobalData на общем фоне сегодня особенно выделяется компания Rheinmetall, которая  планирует произвести 700 000 артиллерийских снарядов в 2024 году, что в десять раз больше, чем в 2022 году. Компания выигрывает от увеличения расходов на оборону в Европе, особенно в связи с конфликтом на Украине. События в Украине привели к росту спроса на артиллерию, военную технику и беспилотные системы по всей Европе. GlobalData отмечает, что компания Rheinmetall, в частности, продемонстрировала значительный рост продаж автомобилей Puma и Boxer, которые увеличились на 28%. Особого внимания заслуживает производство компанией боевых машин пехоты (БМП) Puma. Эти машины сыграли ключевую роль в замене старых БМП Marder, переданных в дар Украине, что еще больше укрепило репутацию Rheinmetall в области производства военной техники.

Результаты деятельности Lockheed Martin во втором квартале 2024 года также показали значительный рост: объем продаж достиг $18,1 миллиарда, что на 9% больше, чем годом ранее. Спрос на истребители F-35 и ракеты GMLRS способствует росту выручки, особенно в сегментах авиации и ракетостроения. Во втором квартале 2024 года компания Northrop Grumman продемонстрировала уверенный рост, объем продаж вырос на 7% и составил $10,2 миллиарда. Диверсифицированный портфель продуктов компании, включая беспилотник MQ-4C Triton, пользуется повышенным спросом, что отражает растущие инвестиции в беспилотные системы.

С другой стороны, компания Boeing продолжает сталкиваться с трудностями: выручка снизилась на 15% по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Продолжающиеся проблемы с топливозаправщиком KC-46 и учебно-тренировочным самолетом T-7 негативно сказались на финансовых показателях компании, несмотря на сохраняющийся спрос на коммерческие самолеты.

Компания RTX, ранее известная как Raytheon, сообщила о значительном росте продаж на 8% до $19,7 млрд. Крупные контракты на поставку ракет Patriot и противотанковых ракетных комплексов Javelin стимулируют рост, в то время как компания продолжает инвестировать в передовые системы противоракетной обороны и решения в области кибербезопасности.

Анализ GlobalData показывает, что кибербезопасность остается ключевой областью деятельности оборонных компаний, показывая увеличение инвестиций в ИТ-системы и цифровую безопасность, поскольку гибридные войны и кибератаки становятся все более распространенными в современных стратегиях обороны.

И Northrop Grumman, и Lockheed Martin инвестируют в технологии космической обороны, признавая растущее значение космических систем в современной войне. Компания Rheinmetall также выходит на рынок космической техники, демонстрируя свое стремление к освоению новых областей оборонных технологий.

По данным GlobalData, интеграция беспилотных систем в военные операции является ключевой тенденцией. Такие компании, как Lockheed Martin и Northrop Grumman, уделяют приоритетное внимание инновациям в этой области, уделяя особое внимание беспилотным летательным аппаратам, управляемым боеприпасам и автономным системам.

Выход Rheinmetall на рынок США - еще одно важное событие. Компания планирует заключить контракты на поставку БМП XM30 для армии США и общих тактических грузовиков, которые предоставляют большие возможности для роста.

Анализ GlobalData показывает, что, несмотря на трудности, такие компании, как Boeing и RTX, по-прежнему играют важную роль в оборонном потенциале Запада. В частности, Boeing отмечает повышенное внимание к безопасности полетов, в аэрокосмическом и оборонном секторах. Оборонные компании также уделяют особое внимание консолидации цепочки поставок и расширению производства. Например, компании Lockheed Martin и Northrop Grumman увеличили число сотрудников в сфере инжиниринга и производства, что отражает их стремление наращивать производство для удовлетворения растущего спроса.

Европейский оборонный рынок быстро растет, в частности, из-за увеличения расходов на оборону государствами-членами НАТО, включая Финляндию и Швецию. По данным GlobalData, компания Rheinmetall, производящая артиллерию и транспортные средства, имеет все возможности для того, чтобы извлечь выгоду из этой тенденции.

#военное противостояние #globaldata #рост оборонный промышленности в европе
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