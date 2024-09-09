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vizir47
Пентагон заключил контракт на 1,3 миллиарда долларов на производство Javelin
Армия США заключила крупнейший на сегодняшний день дополнительный однолетний контракт в 1,3 миллиарда долларов на производство противотанкового управляемого боеприпаса Javelin средней дальности, значительная часть которого планируется к передаче Украине и Косово.


Javelin Joint Venture (JJV) - совместное предприятие Lockheed Martin и Raytheon из RTX, сообщило о получении дополнительного контракта стоимостью 1,3 миллиарда долларов от армии США на поставку ракет Javelin. Это соглашение является частью более крупного контракта, заключенного в прошлом году, который может составить до 7,2 миллиарда долларов на "неопределенное количество" ракет Javelin в период с 2023 по 2026 год.

The U.S. Army awarded the Javelin Joint Venture (JJV) a follow-on fiscal year 2024 production contract for Javelin missiles and associated equipment and services with total value of USD 1.3 billion. As the largest single-year Javelin production contract to date, this is the first follow-on award that is a part of an indefinite-delivery, indefinite-quantity (IDIQ) production contract that was initially awarded in May 2023.

Новый контракт включает в себя производство более 4000 ракет Javelin специально для пополнения запасов, отправленных на Украину, сообщил базирующийся в Мэриленде оборонный подрядчик. Спрос на американское вооружение, особенно на переносные комплексы Javelin, в Европе остается высоким из-за событий на Украине и неспокойной обстановки в Косово.

 Правительство США одобрило потенциальную продажу сотен противотанковых ракет Javelin Косово на общую сумму около 75 миллионов долларов. Республика Косово запросила закупку 246 ракет Javelin и 24 легких пусковых установок командного типа, среди прочего, говорилось в заявлении  Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США, опубликованном 11 января. Если продажа оружия производства Lockheed Martin и Raytheon продолжится, Косово станет третьим покупателем Javelin в регионе. В 2022 году министр обороны Албании заявил, что страна закупила Javelin, а в конце 2023 года  Румыния получила разрешение на закупку 263 ракет за 80 миллионов долларов. Президент Сербии Александр Вучич выразил “глубокое разочарование” в связи с сообщением о запросе Косово на закупки. Объявление о продаже Javelin было сделано в период обострения напряженности в отношениях между Косово и Сербией.

Совместное предприятие Lockheed Martin и Raytheon снабжает своей продукцией более 25 международных заказчиков по всему миру, включая Косово, одного из своих новых клиентов, произвело десятки тысяч ракет Javelin и многоразовых командно-пусковых установок, сообщили в компании. Помимо Косово, за последние пару лет ракеты Javelin  получили многие другие новые международные клиенты, включая Албанию, Латвию, Румынию, Болгарию, Марокко, Таиланд и Бразилию. Прошлой осенью польская государственная оборонная группа PGZ объявила   о подписании меморандума о сотрудничестве с JJV  по совместному производству оружия Javelin. “Учитывая растущий спрос на Javelin по всему миру, наша способность наращивать производство для поддержки наших армейских заказчиков и пользователей по всему миру сейчас важна как никогда”, - говорится в заявлении   Дэйва Пантано, вице-президента JJV и директора программы Lockheed Martin Javelin.

Переносный ракетный комплекс Javelin разработан и производится совместным предприятием Raytheon в Тусоне, штат Аризона, и Lockheed Martin в Орландо, штат Флорида. На сегодняшний день JJV произвела более 50 000 ракет Javelin и более 12 000 многоразовых командно-пусковых установок. 

Противотанковый управляемый боеприпас Javelin средней дальности ”выстрелил и забыл" может быть запущен одним человеком. По данным Raytheon, ракеты Javelin поставляются армии США, корпусу морской пехоты США и многочисленным международным заказчикам для использования против широкого спектра целей, включая бронетехнику, бункеры. Командный пусковой модуль системы, или прицел, осуществляет наблюдение, позволяя стрелку видеть цели. Javelin может быть развернут с нескольких платформ и использоваться днем, ночью и в любую погоду. Javelin может быть запущен с дистанционной пусковой установки, установленной на транспортном средстве, на беспилотном наземном транспортном средстве. Как сообщает производитель Javelin, этот вид оружия использовался в Афганистане и Ираке более чем в 5000 боевых действиях. По данным Raytheon, планируется, что система будет находиться на вооружении до 2050 года.

#военное противостояние #javelin joint venture (jjv) #ракеты javelin
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