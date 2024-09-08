В целях оказания большей военной помощи Украине, страны НАТО рассматривают варианты приспособления западных ракет к использованию Киевом в ЗРК С-300.

Как отмечают западные СМИ, с начала СВО НАТО и Украина добились значительных успехов в оснащении платформ ПВО советской эпохи западными ракетами. Сегодня это военное сотрудничество продолжается, в частности, американские, европейские компании и Украина разрабатывают замену российским зенитно-ракетным комплексам С-300 и ракет "воздух-воздух" Р-27, которые используются Киевом в военных целях. И это подтвердил на днях министр обороны США Ллойд Остин на авиабазе Рамштайн в Германии в кулуарах 24-го заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

“С помощью нескольких европейских компаний Соединенные Штаты работают с Украиной над проектированием и созданием замены зенитно-ракетной системе С-300 и ракете класса ”воздух-воздух" Р-27", - сказал, в частности, Остин, подтверждая, что вопрос сотрудничества в разработке такого нового и необходимого Украине оружия, как зенитные ракеты, является лишь вопросом времени. Особенно если учесть, что украинские ЗРК американского и европейского производства, такие как Patriot, NASAMS (норвежская усовершенствованная ракета класса "земля-воздух"), IRIS-T и SAMP/T, используются в качестве "противовоздушной обороны" очень редко.

Киев в общении со своими западными союзниками часто выражал тревогу по поводу истощения запасов зенитных ракет после того, как они были израсходованы в противодействии российским крылатым ракетам воздушного базирования Kh-101 ALCM, тактическим баллистических ракет "Искандер", крылатым ракетам морского базирования "Калибр" и "Герань-2".

Вместе с тем, ЗРК С-300 советских времен продолжает оставаться основой украинской противовоздушной обороны большой и средней дальности. Украина располагает 25-30 вариантами С-300ПТ/ПС в различных подразделениях, но главной проблемой Киева сегодня является острая нехватка зенитных ракет, поскольку Украина больше не производит ракеты 5В55. В то же время, как сообщает издание The Aviationist, с 2020 года Украина “пытается” освоить производство 5V55 и заменить оригинальный твердотопливный двигатель 48D6 на отечественный, который, как указывалось украинскими СМИ, «даже прошел серию наземных испытаний».

С начала СВО в феврале 2022 года НАТО и Украина добились определенных успехов в использовании платформами советской эпохи западных ракет. Наиболее заметным из них стал запуск крылатой ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG ALCMs с истребителя-бомбардировщика Су-24, который уже нанес несколько ударов по российским наземным позициям в Крыму и его окрестностям. Истребители МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины также запускают высокоскоростную ракету AGM-88 HARM. Другие боеприпасы включают GBU-39 SDB (бомбу малого диаметра) и французскую AASM Hammer. Эти замены российским ракетам были осуществлены путем разработки специальных пусковых установок.

Украинско-американский проект “FrankenSAM”, о котором сообщалось в октября 2023 года, включал в себя использование более старых и устаревших ЗРК RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9M Sidewinder в сочетании с пусковыми установками советских времен "Бук". Другие примеры включают использование ракет-перехватчиков Patriot в сочетании со старыми украинскими радарными системами. В феврале 2023 года сообщалось, что украинский высокоскоростной разведывательный беспилотник "Стриж-141" советских времен был модифицирован с помощью новых навигационных систем компанией Raytheon.

Как отмечают американские военные эксперты, поддержка НАТО с помощью ISR украинских ракетоносцев и БПЛА для нанесения ударов по территории России также позволила получить существенное представление о радиолокационных технологиях Москвы, размещении, частотах и радиолокационных характеристиках ее истребителей-бомбардировщиков, таких как Су-34. Эти данные были тщательно изучены аналитиками и советниками НАТО, инженерами из украинского оборонного концерна "Укроборонпром" и конструкторского бюро "Луч". При этом отмечается, что, если все пройдет успешно, то может произойти дальнейшее развитие военного сотрудничества в области разработки вооружений между США и Украиной, особенно при возрождении и использовании украинской оборонной промышленности за счет масштабных инвестиций Запада. Компоненты, узлы, подсистемы и элементы, такие как датчики и исполнительные механизмы, предполагается приобрести через надежные цепочки поставок. Не исключается также возможность создания ракет с открытой системной архитектурой, модульными конструкциями и 3D-печатью, поскольку западные военные ставят адаптивность, возможность массового производства выше технологической изощренности и прочности.

В то же время на Западе осознают сложность полного производства такого оружия на территории Украины, учитывая угрозу обстрелов со стороны России, поэтому для НАТО рассматривает возможность производства такого оружия у себя с последующей его поставкой Украине. Кроме того, такой вариант имеет определенный смысл для стран НАТО, так как они помимо помощи Украине тем самым пополнят и свои запасы оружия.