В рамках реорганизации Военно-воздушных сил, Пентагон намерен создать штаб-квартиру нового 95-го авиакрыла на авиабазе Оффутт в Небраске, которая отвечает за многие космические операции, противоракетную оборону.

Соединенные Штаты Америки, в рамках своих усилий по реорганизации Военно-воздушных сил, намерены создать штаб-квартиру нового 95-го авиакрыла на авиабазе Оффутт в Небраске – штате, расположенном в центральной части страны. В заявлении секретаря управления по связям с общественностью ВВС от 4 сентября 2024 года говорилось: “Создание 95-го авиакрыла в рамках Глобального ударного командования ВВС (AFGSC) позволит эффективно командовать силами для обеспечения готовности и, во время конфликта, обеспечения стратегических возможностей на национальном уровне нескольким командирам боевых частей и бойцам, участвующим в боевых действиях.”

Таким образом, как отмечают американские военные эксперты Defense News Aerospace, новое 95-ое авиакрыло обеспечит единый канал управления для 595-й группы командования и контроля (CACG) к выполнению задач Национального центра воздушно-десантных операций (NAOC) и ядерного командования, контроля и связи (NC3). Это также укрепит партнерство "Total Force", чтобы лучше обеспечить 253-ю CACG и 610-ю эскадрилью централизованным командованием для выполнения боевых миссий. “Консолидация предоставит подразделениям базы представление о широких возможностях командования и контроля (C2) и улучшит руководство обеспечение ресурсами, обучение и боеготовность”, - говорится в заявлении секретаря управления по связям с общественностью ВВС США.

Как указывается, 95-е авиакрыло также установит тесные отношения с командованием ВВС, чтобы объединить командование резерва ВВС (AFRC) и подразделения Национальной гвардии ВВС с регулярными военно-воздушными силами в рамках AFGSC, чтобы улучшить уровень C2 и нормализовать пути финансирования для организации, обучения и оснащения подразделений.

В состав 95-го авиакрыла войдут существующие подразделения 595-й авиационной бригады ВВС США на авиабазе Оффутт, штат Небраска; 253-й авиационной бригады Национальной гвардии ВВС Вайоминга на базе Национальной гвардии ВВС Шайенн; и 610-й эскадрильи командования и контроля ВВС РСВС на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне.

Никакая рабочая сила не будет переведена из 253-й авиационной бригады Национальной гвардии или 610- й эскадрильи командования и контроля ВВС. В течение следующих нескольких лет новая миссия предоставит около 70 разрешений на военную службу на авиабазе Оффутт, при этом ожидается, что персонал начнет прибывать весной 2025 года, а полная боеготовность запланирована на 2027 год.

Использование военно-воздушной базы Оффутт в Небраске началось еще в сентябре 1918 года и было похоже на армейскую службу на аэродромах воздушных шаров. В 1924 году она была переименована в честь американского пилота, уроженца Омахи, которого звали Джарвис Оффатт. 9 ноября 1948 года Оффутт стал базой для штаб-квартиры Стратегического авиационного командования, которая была перенесена с авиабазы Эндрюс, штат Мэриленд. В ту пору министр военно-воздушных сил Стюарт Симингтон решил разместить атомные ударные силы дальнего радиуса действия ВВС в Оффутте главным образом потому, что база была расположена в центре Североамериканского континента, что значительно превышало радиус действия бомбардировщиков дальнего радиуса действия с ядерным вооружением, чтобы (тогда) оставаться в безопасности вне зоны досягаемости вражеских ракет или бомбардировщиков.

Сегодня на этой авиабазе в Оффутте базируется 55-е авиакрыло ВВС, которое также известно как крупнейшее авиакрыло в США с точки зрения боевого командования ВВС. Более того, на этой базе в Небраске размещается несколько важных подразделений, в том числе штаб-квартира Стратегического командования США, а также Метеорологическое агентство ВВС, не говоря уже о штаб-квартире в Омахе, где находятся финансовые и бухгалтерские службы Министерства обороны и т.д. Существует также военная Медицинская группа, которая является 55-й по счету и готова обслуживать 28 тысяч пациентов, у нее есть большие и обширные амбулаторные клинические возможности, а также большая вспомогательная поддержка.

Военно-воздушная база Оффут в Небраске фактически полностью отвечает за многие космические операции (например, за военные спутники), за многие информационные операции (в частности, за информацию для ведения боевых действий), включая противоракетную оборону, а также за ряд глобальных вопросов, связанных с командованием и контролем.