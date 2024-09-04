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vizir47
Иммиграционная реформа является ключом к сохранению лидерства США в науке, говорится в новом докладе
Комитет Национальных академий наук, инженерии и медицины (NASEM) США подготовил доклад, указывающий, что нарушенная иммиграционная система США угрожает статусу страны как мирового лидера в области научных исследований.

Нарушенная иммиграционная система США угрожает статусу страны как мирового лидера в области научных исследований, говорится в новом докладе комитета Национальных академий наук, инженерии и медицины (NASEM). В докладе содержится призыв разрешить большему числу иммигрантов с учеными степенями оставаться в стране, которая в значительной степени зависит от ученых иностранного происхождения. Специалисты в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM) в США играют жизненно важную роль в развитии и поддержании инноваций, экономической конкурентоспособности и национальной безопасности, подчеркивается в подготовленном NASEM документе.

В докладе критикуется так называемая «китайская инициатива» - недавняя попытка Министерства юстиции предотвратить китайский экономический шпионаж, которая привела к нескольким судебным преследованиям, но была широко расценена как направленная против ученых китайского происхождения. Группа призывает правительство “принять меры для устранения сохраняющихся сдерживающих последствий китайской инициативы”.

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В подготовленном документе указывается, что не только научные круги, но и Министерство обороны попросило комиссию изучить международный конкурс для ученых и, в частности, множество китайских программ привлечения талантов, в рамках которых на протяжении более десяти лет активно привлекались американские ученые. Марк Барто, заведующий кафедрой химической инженерии Техасского университета A&M, говорит, что  также необходимо изучить иммиграционную политику США и предложение отечественных специалистов в области STEM.

В докладе содержится призыв к Конгрессу и Белому дому облегчить пребывание в стране иммигрантам, получившим ученые степени в области науки, технологий, инженерии и математики. “Неспособность Конгресса отделить визовую и иммиграционную политику в отношении студентов, обладателей степеней STEM и технологических предпринимателей от более широких проблем, связанных с всеобъемлющей иммиграционной реформой, представляет собой рану, нанесенную самому себе”, - пишет Барто в предисловии к опубликованному докладу. “Сужая путь к легальному постоянному проживанию... мы ограничиваем наш доступ к талантам в передовых областях, где лидерство имеет решающее значение для нашей национальной безопасности”.

Одно из рекомендуемых изменений в действующем иммиграционном законодательстве увеличило бы число специалистов иностранного происхождения в определенных областях STEM, которые могли бы получить грин-карту — статус постоянного жителя с возможностью получения гражданства. Еще одно изменение предусматривает снятие ограничений на получение грин-карт для уроженцев определенных стран, что привело к десятилетиям ожидания для выходцев из Китая и Индии. Третья реформа предусматривает выдачу грин-карт всем, кто захочет остаться в стране после получения ученой степени в университете США.

Как указывается в докладе, эти рекомендации соответствуют положениям различных законопроектов, которые так и не были приняты из-за ожесточенной партийной борьбы по смежному вопросу о безопасности границ. Барто говорит, что  “представление этого как проблемы национальной безопасности” сможет привлечь на свою сторону некоторых законодателей, которые до сих пор отказывались поддерживать какие-либо законы, помогающие большему количеству ученых иностранного происхождения оставаться в стране, пока не будет достигнуто соглашение о том, как остановить поток нелегальной иммиграции.

Комиссия также предупредила, что политика, ограничивающая приток международных талантов во имя защиты национальной безопасности, будет иметь неприятные последствия, если ее сочтут необоснованной или дискриминационной. В докладе отмечается, что китайская инициатива администрации бывшего президента Дональда Трампа, которую президент Джо Байден закрыл  в 2022 году, была “крайне проблематичной” из-за “непропорционального внимания к фундаментальным исследованиям в академических кругах”. Хотя большинство академических ученых, против которых выступало Министерство юстиции, в конечном итоге были оправданы, расследования и связанные с ними проверки, проведенные национальными институтами здравоохранения и другими федеральными исследовательскими агентствами, “создали атмосферу неопределенности и страха, особенно среди американских ученых азиатского происхождения, которая сохраняется даже сейчас”, - отмечается в докладе. В нем содержится настоятельный призыв к тому, чтобы в будущем федеральные усилия по защите научных исследований были направлены на “обеспечение соблюдения применимых политик в области исследований, а не на судебное преследование”.

В дополнение к необходимости сохранения талантливых специалистов STEM иностранного происхождения, в докладе рекомендуется осуществить масштабные инвестиции, направленные на привлечение большего числа отечественных студентов в области STEM, подобно тому, как это было сделано после запуска Советским Союзом спутника.

 

#иммиграционная политика сша #участие иммигрантов в науке сша #ущемление азиатских ученых в сша
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