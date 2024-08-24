Французские эксперты на основании опубликованных Украиной статистических сведений провели анализ эффективности украинской ПВО и количества сбитых ВСУ различных ракет с начала СВО.

Французские эксперты, со ссылкой на опубликованную Украиной статистику, провели анализ эффективности системы ПРО Украины.

В частности, ими сообщается, что с 24 февраля 2022 года Украина получила различные системы противовоздушной обороны от своих основных партнеров, такие как Patriot, SLM IRIS-T, SAMP / T [или Mamba], NASAMS, Hawk, Crotale NG, Aspide и ряд других. Этот арсенал пополнил системы ПРО, которые украинские вооруженные силы унаследовали от своего советского прошлого. Однако такая неоднородность средств ПРО оценивается как не являющаяся гарантией эффективности, поскольку такое разношерстное оборудование не может быть интегрировано в подходящую цепочку командования и управления (C2), принятую в странах НАТО.

Определенную ясность в эффективность украинской ПВО, внесло для Запада недавнее цитирование цифр командующим Вооруженными Силами Украины генералом Александром Сырским по случаю состоявшегося 20 августа съезда представителей местных и региональных властей Украины на этой неделе. В частности он указал, что больше всего по Украине было нанесено ударов ракетами С-300/С-400, всего было зафиксировано 3008 ударов. Вторым по частоте применения оружием были крылатые ракеты Х-555/Х-101, зафиксировано 1846 ударов.

Так, указанные цифры показывают, что с начала СВО Россия выпустила 9627 ракет и направила 13 997 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе и дистанционно управляемых боеприпасов по целям, расположенным на Украине. Из этих 23 624 снарядов 11 879 достигли намеченной цели. То есть 50 % из них. Всего было поражено 6203 объекта и 5676 военных контрольно-пропускных пунктов.

Из 23 624 ракет запущенных ВС России, 11 701 были перехвачены средствами противовоздушной обороны Украины, 44 не смогли достичь своей цели по разным причинам (например, из-за технической неисправности).

Как указывают французские эксперты, статистика, представленная генералом Сырским, дает представление о характеристиках и эффективности российских ракет, однако при этом отмечается, что украинская противовоздушная оборона не могла показать в полную силу свою боеспособность из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов.

Тем не менее, ей все же удалось перехватить около 66 % крылатых ракет "Калибр", Х-555/101 и Р-500. При этом отмечается, что Kh-555/101 показали себя наименее эффективными из всех, с учетом того, что 1441 из 1846 запущенных были перехвачены, что составляет 78 % потерь.

Однако показатель успешности ПВО Украины падает до 22 % для управляемых ракет Х-59, Х-35 и Х-31. По данным специализированного украинского сайта Defense Express, который передал эти цифры, указанная разница «объясняется тем, что управляемые ракеты, как правило, стреляют по целям, расположенным на передовой или на границе, то есть там, где невозможно развернуть большое количество систем ПВО».

Отмечается, что баллистические ракеты, такие как "Искандер-М", "Точка У" и KN-23 явно создают трудности для украинских войск, поскольку коэффициент перехвата этих ракет составляет всего 4,47 %. То же самое отмечается и в отношении зенитных ракет С-300 / С-400, использовавшимися для нанесения ударов по суше: было перехвачено только 0,63 % из 3008 выпущенных.

Но самым грозным оружием в российском арсенале отмечается противокорабельная ракета Х-22 «Буря» (код НАТО : АС-4 «Kitchen»): из 362 пусков, произведенных бомбардировщиками Ту-22 и Ту-95, удалось перехватить только 2, то есть коэффициент успешности 0,55 %.

По данным генерала Сырского, из 111 «Кинжалов» украинскими истребителями МиГ-31К было перехвачено 28 (или около 25 %). Относительно эффективности "Циркона" указывается, что 2 из 6 выпущенных ракет были перехвачены (то есть одна треть). Противокорабельная ракета С-800 "Оникс" более эффективна: только 12 из 211 выпущенных экземпляров не достигли своей цели (или 5,7 %).

Что касается дистанционно управляемых боеприпасов "Ланцет" и "Герань-2", то проблема для украинской ПВО заключается в их количестве. При массовом использовании, определенное количество в конечном итоге достигает назначенных целей. Действительно, из 13 997 произведенных пусков, 9272 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины (показатель «успеха» - 66 %).

Согласно совместному соглашению стран НАТО опубликованному 9 июля, США и по меньшей мере девять других союзников по НАТО договорились в ближайшие месяцы направить на Украину "десятки" систем противовоздушной обороны, включая по меньшей мере четыре батареи Patriot.