Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
По мнению французских экспертов, ВСУ удалось перехватить 49,5% российских ракет и беспилотников
Французские эксперты на основании опубликованных Украиной статистических сведений провели анализ эффективности украинской ПВО и количества сбитых ВСУ различных ракет с начала СВО.

Французские эксперты, со ссылкой на опубликованную Украиной статистику, провели анализ  эффективности системы ПРО Украины.

https://www.opex360.com/wp-content/uploads/crotale-ukraine-20230321.jpg

В частности, ими сообщается, что с 24 февраля 2022 года Украина получила различные системы противовоздушной обороны от своих основных партнеров, такие как Patriot, SLM IRIS-T, SAMP / T [или Mamba], NASAMS, Hawk, Crotale NG, Aspide и ряд других. Этот арсенал пополнил системы ПРО, которые украинские вооруженные силы унаследовали от своего советского прошлого. Однако такая неоднородность средств ПРО оценивается как не являющаяся гарантией эффективности, поскольку такое разношерстное оборудование не может быть интегрировано в подходящую цепочку командования и управления (C2), принятую в странах НАТО.

Определенную ясность в эффективность украинской ПВО, внесло для Запада недавнее цитирование  цифр командующим Вооруженными Силами Украины генералом Александром Сырским по случаю состоявшегося 20 августа съезда  представителей местных и региональных властей Украины на этой неделе. В частности он указал, что больше всего по Украине было нанесено ударов ракетами С-300/С-400, всего было зафиксировано 3008 ударов. Вторым по частоте применения оружием были крылатые ракеты Х-555/Х-101, зафиксировано 1846 ударов.

Так, указанные цифры показывают, что с начала СВО Россия выпустила 9627 ракет и направила 13 997 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе  и дистанционно управляемых боеприпасов по целям, расположенным на Украине. Из этих 23 624 снарядов 11 879 достигли намеченной цели. То есть 50 % из них. Всего было поражено 6203 объекта и 5676 военных контрольно-пропускных пунктов.

Из 23 624 ракет запущенных ВС России, 11 701 были перехвачены средствами противовоздушной обороны Украины, 44 не смогли достичь  своей цели по разным причинам (например, из-за технической неисправности).

Как указывают французские эксперты, статистика, представленная генералом Сырским, дает представление о характеристиках и эффективности российских ракет, однако при этом отмечается, что  украинская противовоздушная оборона не могла показать в полную силу свою боеспособность из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов.

Тем не менее, ей все же удалось перехватить около 66 % крылатых ракет "Калибр", Х-555/101 и Р-500. При этом отмечается, что Kh-555/101 показали себя наименее эффективными из всех, с учетом того, что 1441 из 1846 запущенных были перехвачены, что составляет 78 % потерь.

Однако показатель успешности ПВО Украины падает до 22 % для управляемых ракет Х-59, Х-35 и Х-31. По данным специализированного украинского сайта Defense Express, который передал эти цифры, указанная разница «объясняется тем, что управляемые ракеты, как правило, стреляют по целям, расположенным на передовой или на границе, то есть там, где невозможно развернуть большое количество систем ПВО».

Отмечается, что баллистические ракеты, такие как "Искандер-М", "Точка У" и KN-23 явно создают трудности для украинских войск, поскольку коэффициент перехвата этих ракет составляет всего 4,47 %. То же самое отмечается и в отношении зенитных ракет С-300 / С-400, использовавшимися для нанесения ударов по суше: было перехвачено только 0,63 % из 3008 выпущенных.

Но самым грозным оружием в российском арсенале отмечается противокорабельная ракета Х-22 «Буря» (код НАТО : АС-4 «Kitchen»): из 362 пусков, произведенных бомбардировщиками Ту-22 и Ту-95, удалось перехватить только 2, то есть коэффициент успешности 0,55 %.

По данным генерала Сырского, из 111 «Кинжалов» украинскими истребителями МиГ-31К было перехвачено 28 (или около 25 %). Относительно эффективности "Циркона" указывается, что 2 из 6 выпущенных ракет были перехвачены (то есть одна треть). Противокорабельная ракета С-800 "Оникс" более эффективна: только 12 из 211 выпущенных экземпляров не достигли своей цели (или 5,7 %).

Что касается дистанционно управляемых боеприпасов "Ланцет" и "Герань-2", то проблема для украинской ПВО заключается в их количестве. При массовом использовании, определенное количество в конечном итоге достигает назначенных целей. Действительно, из 13 997 произведенных пусков, 9272 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины (показатель «успеха» -  66 %).

Согласно совместному соглашению стран НАТО опубликованному 9 июля, США и по меньшей мере девять других союзников по НАТО договорились в ближайшие месяцы направить на Украину "десятки" систем противовоздушной обороны, включая по меньшей мере четыре батареи Patriot.

#сво #военное противостояние #пво украины #эффективность ударов российских ракет
+
Написать комментарий (0)
Military Watch Magazine: Российская армия уничтожила 20 танков Abrams, поставленных Киеву из США
ВСУ, вследствие нехватки резервных сил, оттягиваются к Покровску
Российские подразделения освободили ещё 4 квадратных километра в Харьковской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
1
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
7
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
3
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
1
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Возвращение экипажа Starliner на капсуле Dragon затруднено из-за отсутствия скафандров
5
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
7
Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
+
Black Myth: Wukong протестировали с 10 популярными процессорами и видеокартой GeForce RTX 4090
3
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
4
Раскрыта скорость работы GPU в чипсете Snapdragon 8 Gen 4
+
На фоне выхода нового смартфона Apple, iPhone 15 Pro Max в России подешевел на 75 000 рублей
+
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
+
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
2
АвтоВАЗ опубликовал официальные фото «полнофункциональной» Lada Vesta
1
Стали известны характеристики наушников Shanling MG100 Dynamic HiFi с керамической диафрагмой
+
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
26
VK на фоне роста популярности своего видеохостинга в 1,5 раза расширила CDN-сеть
2
Международная исследовательская группа описала процесс разрыва и поглощения звёзд чёрными дырами
+

Популярные статьи

Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
18
Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
4
Как разогнать Linux одним файлом
40
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
20
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
7
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
24
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
17
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
5
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
70

Сейчас обсуждают

Максим Тарнопольский
09:27
Такой же отечественный как и Москвич 3
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
Nvidia&Intel Hater
09:25
Вы совсем дурак?? хотя тут вопросительный знак не нужен.90-е тут просто время момента,и позор или не позор .совка или не совка тут никаким местом к Фряхе не относится,че вы там курите ?вы наркоман или...
Как разогнать Linux одним файлом
Nvidia&Intel Hater
09:21
В реале лучше,такой понос поганый как длсс нахрен не нужен.А вот примерчик длсс перфоманс и это с dlsdr qhd -любимый мой скрин парашного мыла
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
Вячеслав Крицков
09:20
На 1 ФПС разница ,а столько паники .
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
Зю
09:18
Хотя бы есть Win10 с обновами до конца 2027 года
Microsoft удалит знаменитую «Панель управления» из Windows 11
Cowboy Huggies
09:17
Мавроди
Аналитики Wedbush убеждены, что каждый вложенный в GPU NVIDIA доллар принесёт $10
Hivi77
09:17
Ога, как было сказано все верховным нашим 24 года тому минов, времени на раскачатьку нет!
Су-57 будет выпускаться больше: на КнААЗ ввели в строй новые производственные мощности
Sergey Yakovlev
09:15
В конце 90-х у нас парни вообще говорили .Фряха форевер,винда сакс энд мастдай
Как разогнать Linux одним файлом
Linus Torvalds
09:12
О чём я и говорил собственно,ну да в этой игре аж целых 8% прирост (когда есть игры которые из-за вайна теряют под 40% на радике,пруф ниже кидал),только вот эти 8% прироста фризами обеспечивают тебя,к...
Как разогнать Linux одним файлом
Nvidia&Intel Hater
09:11
Причем тут совок вообще и FreeBSD(в каком угаре наркоманском у вас мозг это соединил),речь про 90-е шла строго в контексте слов про Фряху,ибо тогда ее использовали на серверах,да и сейчас используют
Как разогнать Linux одним файлом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем