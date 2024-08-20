Западные СМИ сообщают об испытательном оснащении Китаем кораблей десантного корабля Type 071 лазерным энергетическим оружием направленного действия, что, в конечном итоге, обеспечит военным кораблям КНР некоторые очень важные новые возможности.

Как сообщают западные военные обозреватели, Китай установил лазерное энергетическое оружие направленного действия на одном из своих десантных кораблей Type 071 на фоне расширяющейся деятельности США и их союзников в регионе, а также попыток внедрения ими аналогичного лазерного оружия. В частности отмечается, что недавние действия западной коалиции против беспилотников хуситов в Красном море способствовали дальнейшему росту интереса Пекина к оснащению военных кораблей направленным энергетическим оружием различных типов, хотя большая часть операций Китая с использованием лазерного оружия до сих пор проводилась на суше.

Указывается, что на недавно появившейся в социальных сетях фотографии видно, что лазерное оружие недавно было установлено на транспортном док-амфибии Type 071 НОАК. Система установлена непосредственно за 76-мм пушкой двойного назначения. Когда она не используется, оружие скрыто под относительно большим куполообразным колпаком.

Хотя название судна не указывается, западные эксперты утверждают, что это может быть Siming Shan (бортовой номер 986). Судя по имеющемуся изображению, не исключается также, что другим возможным судном может быть Yimeng Shan (бортовой номер 988).

До появления нового десантного вертолетного дока Type 075, док-амфибия Type 071 был самым крупным боевым десантным кораблем в НОАК. Его водоизмещение составляет около 25 000 тонн, включает в себя небольшую полетную палубу в кормовой части и ангар для размещения до четырех тяжелых транспортных вертолетов Z-8. Он также вмещает четыре десантных корабля на воздушной подушке, около 60 боевых бронированных машин и до 800 военнослужащих.

Западные эксперты предполагают, что этот корабль Type 071 был выбран в качестве испытательной платформы для лазерного оружия, которое затем может быть установлено и на других военных кораблях.

При этом делаются сравнения с испытаниями ВМС США лазерного энергетического оружия направленного действия на борту дока-платформы USS Portland класса San Antonio, на котором впервые была замечена такая система, успешно опробованная в уничтожении беспилотника в мае 2020 года. Лазерное оружие на этом военном корабле, стало известно как демонстратор системы лазерного оружия (LWSD) Mk 2 Mod 0 и было разработано компанией Northrop Grumman.

Хотя возможности китайской системы неизвестны, отмечается, что 150-киловаттная система класса LWSD Mk 2 Mod 0 была разработана в первую очередь для обеспечения кораблей дополнительной защитой от беспилотников и небольших лодок. Кроме того, американский лазер может использоваться в качестве средства ослепления оптических датчиков и систем самонаведения. LWSD Mk 2 Mod 0, оснащенный встроенными видеокамерами, позволяющими отслеживать движение и прицеливаться, также может использоваться для ведения наблюдения. В этой связи указывается, что аналогичный набор возможностей вполне возможен и для китайской системы. Также проводится очевидная параллель между китайской системой энергетического оружия и LWSD Mk 2 Mod 0, поскольку обе они были установлены на десантных кораблях для испытаний, хотя в ВМС США существует и ряд других программ создания оружия с лазерным наведением энергетического оружия.

Западные эксперты сообщают, что армия Китая уже использует, по крайней мере, некоторые виды маломощных лазерных систем ослепления, которые, якобы, даже применялись в столкновениях с морскими патрульными самолетами Австралии и Соединенных Штатов.

Считается, что именно китайский эсминец Luyang III класса Hohhot участвовал в инциденте в Южно-Китайском море в феврале 2020 года, когда патрульный самолет ВМС США был обстрелян каким-то лазером.

Учитывая это, также делается предположение, что новая лазерная система на борту китайского корабля Type 071 представляет собой оружие направленной энергии, предназначенное, по крайней мере, частично — или даже исключительно — для использования в качестве средства ослепления. В этой связи на Западе делаются выводы, что последние данные из Китая свидетельствуют о наличии у НОАК схожих с США целей по использованию лазерного и энергетического оружия, которые в конечном итоге обеспечат военным кораблям КНР некоторые очень важные новые возможности.