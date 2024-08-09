Ученые КНР планируют разработать новый тип гиперзвукового планирующего аппарата-боеголовки HGV, который может перемещаться с гиперзвуковой скоростью и менять траекторию ракеты после запуска.

По сообщениям китайских СМИ, ученые КНР планируют, используя новую твердотопливную ракету-носитель, способную к многократному запуску, разработать новый тип гиперзвукового планирующего аппарата-боеголовки (hypersonic glide vehicle - HGV), который может перемещаться с гиперзвуковой скоростью и менять траекторию ракеты после запуска. HGV также будет способен маневрировать в полете, что поможет ему эффективно уклоняться от средств ПВО. Сообщается, что ученые будут использовать траекторию "прыгающего камня", чтобы HGV мог выпрыгивать из атмосферы и таким образом увеличить дальность поражения ракеты на треть.

Как сообщается, впервые этот подход был предложен в 1940-х годах китайским ученым Цянем, широко известным в качестве “отца китайской аэрокосмической промышленности” за разработку национальной программы создания баллистических ракет. Подход заключается в том, что ракета будет запускать планер, а затем он будет способен летать в атмосфере со скоростью свыше 7 Махов, используя подъемную силу, создаваемую его крыльями. Согласно сообщениям СМИ, такие гиперзвуковые планеры смогут преодолевать системы противовоздушной обороны с беспрецедентной скоростью и маневренностью.

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Сведения, недавно обнародованные китайскими военными в ходе прошедших военных учений, указывают, что это оружие может быть запущено из пустыни Гоби и эффективно уничтожать авианосные флоты США и военные базы в Южно-Китайском море, сообщает South China Morning Post.

Ученые во главе с Йонг Энми, исследователем из Китайского центра исследований и разработок в области аэродинамики, написали в июньском выпуске Chinese Journal of Aeronautics, что новое поколение гиперзвукового оружия “обладает значительными преимуществами в военном применении, отличаясь большой дальностью действия, высокой маневренностью и непредсказуемостью”. И в этом плане особые надежды китайских ученых связываются с результатами разработки гиперзвукового планирующего аппарата DF-ZF, который может летать со скоростью 5-10 махов.

DF-ZF, ранее известный как Wu-14 в качестве прототипа, представляет собой гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, разрабатываемый для использования ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая (PLARF). Хотя о HGV известно немного, утверждается, что он может летать со скоростью от 5 до 10 Махов и способен совершать “экстремальные маневры”, чтобы уклоняться от средств защиты. С момента своего первого испытания в 2014 году PLARF провела многочисленные испытания DF-ZF, включая успешные испытания DF-17, баллистической ракеты средней дальности, разработанной специально для работы с HGV. Ожидается, что другие баллистические ракеты, в том числе малой дальности, будут способны работать с HGV, включая DF-11 и DF-15, а также DF-21 средней дальности. Гиперзвуковая планирующая ракета DF-ZF поступила на вооружение в 2020 году вместе с DF-17, основной ракетой, на которую устанавливается HGV. Ракеты, оснащенные DF-ZF, будут иметь более короткое время полета и способны выполнять маневры уклонения на гиперзвуковых скоростях, что усложнит возможности современных средств противоракетной обороны по их перехвату. Нынешние ракеты, которые, как считается, способны нести HGV, являются ракетами малой и средней дальности, но могут поражать цели в Южной Корее и Японии, включая американские авианосцы и базы в регионе. Хотя они в основном используются для нанесения ударов по военным объектам, таким как базы и наземные войска, с использованием обычных боеголовок, они также могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Команда ученых из Китайского центра исследований и разработок в области аэродинамики заявила, что нынешняя китайская технология все еще не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к реальным боевым действиям. Военные требуют, чтобы беспилотник мог гибко изменять свою траекторию, чтобы обходить воздушное пространство определенной территории. Для этого требуется дополнительное вспомогательное оборудование, такое как системы управления реакцией, сообщает South China Morning Post.